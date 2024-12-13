Crea un vídeo dinámico de reseña de producto de 30 segundos para un nuevo gadget tecnológico portátil, dirigido a jóvenes adultos apasionados por la innovación y un estilo de vida conectado. El estilo visual debe ser elegante y futurista, con cortes rápidos y una gradación de color vibrante, complementado por una banda sonora electrónica animada. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para asegurar una narración precisa y un tono consistente, haciendo que la reseña se sienta tanto profesional como auténtica, perfecta para compartir en redes sociales.

