Generador de Vídeos de Producto de Influencer: Crea Vídeos Auténticos
Genera rápidamente vídeos de producto auténticos con avatares de AI, transformando guiones en visuales atractivos sin esfuerzo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla una serie de clips promocionales de 15 segundos para redes sociales de una caja de snacks por suscripción. Dirigido a profesionales ocupados que buscan alternativas saludables, el vídeo debe tener un estilo visual rápido y enérgico con cortes rápidos que muestren el unboxing y disfrute, ambientado en fondos dinámicos. El audio debe incluir música de moda y no intrusiva, y subtítulos claros en pantalla para transmitir los beneficios clave sin sonido. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación de contenido en masa para varias plataformas.
Produce un vídeo explicativo de 45 segundos para una nueva aplicación de productividad. El público principal son propietarios de pequeñas empresas que buscan optimizar su flujo de trabajo. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando capturas de pantalla animadas de la aplicación en acción, complementadas con medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar los beneficios. El audio debe ser una voz en off clara y concisa generada a partir de un guion de texto a vídeo, enfocándose en las características de ahorro de tiempo de la aplicación y su interfaz fácil de usar para vídeos de producto convincentes.
Crea un vídeo de estilo testimonial de 60 segundos para un producto de cuidado de la piel, dirigido a consumidores de la Generación Z interesados en soluciones de belleza natural. El estilo visual y de audio debe ser cálido, personal y auténtico, simulando contenido generado por el usuario con un avatar de AI que ofrece una reseña genuina. Asegúrate de que el vídeo pueda adaptarse fácilmente a diferentes plataformas sociales utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones, presentando el producto como imprescindible para una tez radiante dentro de un vídeo de producto auténtico.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Producto de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos de producto AI de alta calidad y auténticos para campañas publicitarias efectivas, aumentando el compromiso y las conversiones.
Contenido de Producto Atractivo para Redes Sociales.
Genera sin esfuerzo vídeos y clips de producto cautivadores para redes sociales, impulsando el alcance orgánico y la interacción del público.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de producto auténticos?
HeyGen revoluciona la producción de vídeos de producto auténticos permitiéndote generar vídeos UGC de AI con facilidad. Nuestra plataforma utiliza generación avanzada de vídeo AI a partir de un guion, permitiéndote crear contenido atractivo que se sienta genuino para tu flujo de trabajo de marketing.
¿Ofrece HeyGen características para la creación eficiente de contenido en masa?
Absolutamente. HeyGen está diseñado para facilitar la creación eficiente de contenido en masa para todas tus necesidades. Puedes aprovechar nuestras diversas plantillas y escenas, combinadas con AI de texto a vídeo, para producir múltiples clips promocionales de manera rápida y consistente.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para la creación de anuncios AI?
HeyGen ofrece controles de marca integrales para asegurar que la creación de tus anuncios AI se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, colores específicos de la marca y otros elementos de branding para mantener una apariencia coherente y profesional en todos tus vídeos AI.
¿Puedo usar HeyGen para transformar un guion en contenido de vídeo de producto de influencer?
Sí, HeyGen es ideal para transformar tus guiones en contenido de vídeo de producto de influencer atractivo. Simplemente introduce tu texto, selecciona entre una variedad de avatares de AI y utiliza nuestra generación de voz en off para crear vídeos dinámicos que resuenen con tu público objetivo, mejorando tus esfuerzos generales de creación de anuncios AI.