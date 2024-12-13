Generador de Vídeos de Producto de Influencer: Crea Vídeos Auténticos

Genera rápidamente vídeos de producto auténticos con avatares de AI, transformando guiones en visuales atractivos sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una serie de clips promocionales de 15 segundos para redes sociales de una caja de snacks por suscripción. Dirigido a profesionales ocupados que buscan alternativas saludables, el vídeo debe tener un estilo visual rápido y enérgico con cortes rápidos que muestren el unboxing y disfrute, ambientado en fondos dinámicos. El audio debe incluir música de moda y no intrusiva, y subtítulos claros en pantalla para transmitir los beneficios clave sin sonido. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación de contenido en masa para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 45 segundos para una nueva aplicación de productividad. El público principal son propietarios de pequeñas empresas que buscan optimizar su flujo de trabajo. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando capturas de pantalla animadas de la aplicación en acción, complementadas con medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar los beneficios. El audio debe ser una voz en off clara y concisa generada a partir de un guion de texto a vídeo, enfocándose en las características de ahorro de tiempo de la aplicación y su interfaz fácil de usar para vídeos de producto convincentes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de estilo testimonial de 60 segundos para un producto de cuidado de la piel, dirigido a consumidores de la Generación Z interesados en soluciones de belleza natural. El estilo visual y de audio debe ser cálido, personal y auténtico, simulando contenido generado por el usuario con un avatar de AI que ofrece una reseña genuina. Asegúrate de que el vídeo pueda adaptarse fácilmente a diferentes plataformas sociales utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones, presentando el producto como imprescindible para una tez radiante dentro de un vídeo de producto auténtico.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Producto de Influencer

Crea sin esfuerzo vídeos de producto auténticos con influencers impulsados por AI, transformando tu texto en contenido visual atractivo para un marketing efectivo.

1
Step 1
Crea Tu Guion Atractivo
Comienza redactando el guion de tu vídeo de producto. Nuestra plataforma utiliza tecnología de texto a vídeo desde guion para dar vida a tu narrativa con precisión y claridad.
2
Step 2
Selecciona Tu Influencer de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca. Incluso puedes crear un avatar de AI personalizado para una presencia de marca única y consistente.
3
Step 3
Añade Visuales de Producto y Branding
Mejora tu vídeo integrando metraje B-roll e imágenes de producto. Aplica controles de branding para incorporar sin problemas tu logotipo, colores y otros elementos de marca.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Listo para Compartir
Finaliza tu vídeo con subtítulos automáticos y la voz en off deseada. Utiliza el cambio de relación de aspecto y exportaciones para adaptar tu contenido a cualquier plataforma, asegurando una visualización óptima.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Presentación de Producto Auténticos

Crea vídeos AI convincentes que muestren las características y beneficios del producto a través de contenido auténtico de estilo generado por el usuario, mejorando la confianza.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de producto auténticos?

HeyGen revoluciona la producción de vídeos de producto auténticos permitiéndote generar vídeos UGC de AI con facilidad. Nuestra plataforma utiliza generación avanzada de vídeo AI a partir de un guion, permitiéndote crear contenido atractivo que se sienta genuino para tu flujo de trabajo de marketing.

¿Ofrece HeyGen características para la creación eficiente de contenido en masa?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para facilitar la creación eficiente de contenido en masa para todas tus necesidades. Puedes aprovechar nuestras diversas plantillas y escenas, combinadas con AI de texto a vídeo, para producir múltiples clips promocionales de manera rápida y consistente.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para la creación de anuncios AI?

HeyGen ofrece controles de marca integrales para asegurar que la creación de tus anuncios AI se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo, colores específicos de la marca y otros elementos de branding para mantener una apariencia coherente y profesional en todos tus vídeos AI.

¿Puedo usar HeyGen para transformar un guion en contenido de vídeo de producto de influencer?

Sí, HeyGen es ideal para transformar tus guiones en contenido de vídeo de producto de influencer atractivo. Simplemente introduce tu texto, selecciona entre una variedad de avatares de AI y utiliza nuestra generación de voz en off para crear vídeos dinámicos que resuenen con tu público objetivo, mejorando tus esfuerzos generales de creación de anuncios AI.

