Genera sin esfuerzo vídeos de influencers cautivadores a partir de guiones de texto a vídeo, ahorrando tiempo y recursos para campañas impactantes.

Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo HeyGen actúa como un 'creador de vídeos de asociación con influencers' para optimizar sus esfuerzos de marketing. El estilo visual debe ser brillante y profesional, con texto dinámico en pantalla sincronizado con una banda sonora animada, mientras una voz en off clara y amigable explica los beneficios. Destaca cómo el uso de las 'Plantillas y escenas' de HeyGen permite la producción rápida de contenido de vídeo de alta calidad y con marca, permitiendo a las empresas colaborar sin esfuerzo con influencers y ampliar su alcance.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo cautivador de 45 segundos para agencias de marketing y creadores de contenido ansiosos por explorar formatos de contenido de vanguardia. Este vídeo debe adoptar una estética visual elegante y moderna, con música de fondo ambiental y sofisticada y una voz en off segura y articulada. Demuestra el poder de HeyGen como un 'generador de vídeos de influencers con IA' presentando varios 'avatares de IA' en diferentes escenarios, explicando cómo pueden personalizarse para transmitir mensajes de marca con eficiencia y consistencia inigualables. Enfócate en la integración perfecta y las posibilidades creativas que ofrece la función de 'avatares de IA' de la plataforma.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a solopreneurs y marketers ocupados que necesitan transformar rápidamente ideas en contenido compartible. El diseño visual debe ser limpio y práctico, utilizando demostraciones en pantalla de la plataforma, acompañado de una voz en off enérgica y motivadora y texto en pantalla claro y fácil de leer. Ilustra la eficiencia de la funcionalidad de 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen, demostrando cómo un guion simple puede convertirse en 'vídeos para redes sociales' profesionales en minutos. Enfatiza la facilidad de uso y los aspectos que ahorran tiempo al crear contenido de vídeo convincente directamente desde texto para una rápida difusión.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un clip promocional conciso de 15 segundos para marcas y equipos de contenido que buscan activos de vídeo diversos y de alta calidad. El vídeo debe presumir de un estilo visual de alta fidelidad con transiciones cinematográficas y una pista instrumental sutil e inspiradora de fondo, demostrando una amplia gama de posibilidades estéticas. Muestra el poderoso 'motor creativo' de HeyGen mostrando rápidamente varios ejemplos de 'contenido de vídeo' atractivo extraídos de su 'Biblioteca de medios/soporte de stock'. Destaca los ricos recursos visuales disponibles para elevar instantáneamente el mensaje y la narrativa de cualquier marca.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Asociación con Influencers

Crea vídeos de influencers atractivos y alineados con tu marca con IA en minutos, optimizando tus colaboraciones para campañas impactantes.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una diversa colección de avatares de IA para representar visualmente tu marca o producto, estableciendo el escenario para contenido convincente.
2
Step 2
Crea un Guion y Voz en Off Atractivos
Introduce tu mensaje de marketing como texto, y nuestro motor creativo lo transformará en una voz en off de sonido natural para tu avatar de IA.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con el logo y colores de tu marca, asegurando consistencia visual y reforzando tu identidad a lo largo del contenido.
4
Step 4
Exporta Vídeos Sociales Optimizados
Descarga tu vídeo de influencer completado en varios formatos de aspecto, perfectamente optimizados para compartir en todas las principales plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Destaca el Éxito de la Asociación con Influencers

Transforma testimonios de influencers y resultados de asociaciones en vídeos generados por IA convincentes para construir confianza y demostrar impacto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo desata HeyGen la producción creativa de vídeos?

HeyGen actúa como un potente motor creativo, permitiendo a los usuarios transformar ideas en contenido de vídeo cautivador sin esfuerzo. Aprovecha plantillas dinámicas y herramientas impulsadas por IA para producir vídeos atractivos para redes sociales con facilidad.

¿Puede HeyGen crear vídeos de influencers con IA a partir de texto?

Sí, HeyGen es un avanzado generador de vídeos de influencers con IA que da vida a tus guiones. Convierte fácilmente texto a vídeo utilizando avatares de IA realistas y voces en off profesionales, optimizando tu proceso de creación de vídeos.

¿Qué opciones de branding están disponibles con los vídeos de HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding completos, permitiéndote integrar tu logo, colores y otros elementos de marca directamente en tu contenido de vídeo. Esto asegura una presencia de marca consistente en todas tus producciones, respaldada por una extensa biblioteca de medios.

¿HeyGen soporta múltiples formatos de vídeo para distribución?

HeyGen optimiza tu contenido de vídeo para varias plataformas ofreciendo opciones de redimensionamiento de aspecto y exportación adecuadas para vídeos de redes sociales. Además, puedes añadir fácilmente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y alcanzar una audiencia más amplia.

