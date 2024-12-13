Creador de Vídeos para Alcance de Influencers: Impulsa Campañas con IA

Crea vídeos de marketing de influencers personalizados rápidamente, aprovechando nuestra función de Texto a vídeo desde guion.

515/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas y agencias, con un estilo visual amigable y dinámico y música de fondo animada, demostrando cómo los "vídeos de marketing de influencers personalizados" pueden ser implementados rápidamente usando HeyGen. Enfatiza la facilidad de utilizar la función de "Plantillas y escenas" de HeyGen para personalizar "plantillas de vídeo" existentes con mensajes únicos a través de "Generación de voz en off", simplificando la creación de campañas impactantes sin necesidad de amplios conocimientos de producción de vídeo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 2 minutos dirigido a gerentes de marca y directores de marketing, utilizando una estética visual sofisticada y minimalista y un narrador calmado y profesional, explicando cómo HeyGen mejora el "alcance de influencers" manteniendo la consistencia de la marca. Ilustra la importancia de controles de "Branding robustos (logotipo, colores)" para asegurar que cada vídeo refleje la identidad de la empresa, junto con la flexibilidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para distribución multiplataforma, consolidando la presencia de la marca en todo el contenido de "creación de vídeos".
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 45 segundos de ritmo rápido para creadores de contenido y equipos de marketing, presentado con un estilo visual moderno y energético y una voz entusiasta, destacando la eficiencia de la "creación de vídeos con IA" para necesidades de contenido de alto volumen. Muestra cómo el despliegue inmediato de "avatares de IA" realistas combinado con capacidades de "Texto a vídeo desde guion" permite a los usuarios generar numerosos activos de "creación de vídeos para alcance de influencers" rápidamente, acelerando su flujo de trabajo de producción de contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Alcance de Influencers

Crea mensajes de vídeo personalizados y atractivos para conectar con influencers y elevar tus campañas de marketing con facilidad.

1
Step 1
Crea Vídeos Personalizados
Aprovecha la creación de vídeos con IA convirtiendo tus guiones en vídeos atractivos con avatares de IA realistas, asegurando un toque personal para cada influencer.
2
Step 2
Personaliza con Tu Marca
Aplica tu branding, incluyendo logotipos y colores, a las plantillas para asegurar que tus vídeos de alcance reflejen profesionalmente la identidad de tu marca.
3
Step 3
Exporta para Campañas
Exporta tu vídeo de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto, listo para ser integrado sin problemas en tus campañas de alcance de influencers a través de plataformas.
4
Step 4
Optimiza Tu Alcance
Utiliza plantillas de correo electrónico preconstruidas o personalizadas para integrar eficientemente tus vídeos recién creados, haciendo tu proceso de alcance más impactante y escalable.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Influencers y Contenido Generado por Usuarios

.

Transforma fácilmente experiencias positivas de influencers y contenido generado por usuarios en testimonios de vídeo atractivos, construyendo prueba social y credibilidad de marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para crear vídeos de influencers personalizados?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de IA y funciones de texto a vídeo desde guion para generar vídeos únicos y personalizados de manera eficiente. Esto permite a las marcas crear contenido altamente atractivo adaptado para el alcance individual de influencers, mejorando significativamente el impacto de la campaña.

¿HeyGen proporciona herramientas para la creación de vídeos consistentes con la marca?

Sí, HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiendo a los usuarios integrar sin problemas su logotipo, colores de marca y otros activos visuales en vídeos generados por IA. Esto asegura una representación consistente de la marca en todo el contenido de marketing de influencers, manteniendo una imagen profesional.

¿Puede HeyGen ayudar a simplificar el proceso de creación de vídeos para redes sociales?

HeyGen simplifica la creación de vídeos con una variedad de plantillas de vídeo y eficientes funciones de texto a vídeo desde guion, perfectas para redes sociales. También puedes utilizar el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar el contenido para diferentes plataformas, haciendo el alcance de influencers más escalable.

¿Cómo ayuda HeyGen a los creadores de contenido a producir vídeos atractivos?

HeyGen empodera a los creadores de contenido con avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiendo la producción rápida de contenido de vídeo diverso. Esto es ideal para generar vídeos rápidos e impactantes para redes sociales y mensajes personalizados para el alcance de influencers, mejorando la producción creativa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo