Generador de Videos de Marketing de Influencers: Crea Anuncios de Alto Impacto

Genera impresionantes anuncios en video para campañas en redes sociales y aumenta tu ROAS con avatares de IA realistas.

Imagina generar sin esfuerzo un anuncio de estilo influencer de 30 segundos, perfecto para agencias de marketing que buscan un despliegue rápido de campañas. Este dinámico video, con un avatar de IA altamente realista que entrega un mensaje optimista con una voz clara, muestra cómo un generador de videos de IA puede revolucionar tu producción creativa, transformando una idea simple en un anuncio pulido listo para cautivar a las audiencias.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Los propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido ahora pueden producir atractivos videos de 'producto en mano' de 45 segundos sin necesidad de un estudio. Visualiza un estilo visual limpio y auténtico donde un actor de IA amigable utiliza texto a video desde el guion para demostrar naturalmente tu producto, completo con subtítulos en pantalla para mejorar la accesibilidad y el compromiso, todo gracias a un innovador generador de videos de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Para los especialistas en marketing en redes sociales y marcas de comercio electrónico, la creación de numerosos anuncios creativos se simplifica con un video profesional de 60 segundos que aprovecha plantillas prediseñadas y Actores de IA. Esta secuencia moderna y de ritmo rápido permite el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para adaptarse perfectamente a varias plataformas, asegurando un mensaje de marca consistente mientras aumenta significativamente la eficiencia de tu generador de videos de marketing de influencers.
Prompt de Ejemplo 3
Las marcas que experimentan con diversos anuncios creativos ahora pueden probar rápidamente nuevos conceptos con un elegante video de 30 segundos, impulsado por un generador de videos de IA. Imagina una presentación confiada e informativa donde tu escritura de guiones cuidadosamente elaborada cobra vida utilizando una rica biblioteca de medios/soporte de stock, permitiendo una rápida iteración y una voz profesional, ayudándote en última instancia a refinar tu mensaje para obtener resultados óptimos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Marketing de Influencers

Crea sin esfuerzo videos de marketing de influencers impulsados por IA que resuenen con tu audiencia y eleven el alcance de tu campaña.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para representar tu marca. Personaliza su apariencia para que coincida con tu público objetivo, preparando el escenario para videos de marketing de influencers impactantes.
2
Step 2
Crea tu Guion
Escribe un texto publicitario convincente o sube tu guion existente. Aprovecha la función de Texto a video desde el guion de nuestra plataforma para dar vida a tu mensaje a través del Actor de IA seleccionado, asegurando una entrega precisa.
3
Step 3
Añade Visuales y Voz
Integra los elementos visuales de tu marca, como una demostración de producto en mano, para mejorar la autenticidad. Utiliza nuestras capacidades de generación de voz en off para añadir audio claro y atractivo a tu video.
4
Step 4
Genera y Comparte
Finaliza tu video con personalización de marca y música. Exporta tus anuncios en video en varios formatos de relación de aspecto utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, perfectamente optimizados para todas las principales plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Videos Dinámicos de Testimonios de Clientes

.

Transforma historias de éxito de clientes en poderosos videos generados por IA, mejorando la credibilidad y aumentando las conversiones para el marketing de influencers.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los avatares de IA de HeyGen mejorar mi contenido de video creativo?

HeyGen permite a los creadores de contenido producir videos atractivos utilizando avatares de IA realistas, transformando guiones de texto a video en narrativas cautivadoras. Estos Actores de IA dan vida a tus ideas, agilizando significativamente la producción de videos creativos.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de videos de IA efectivo para agencias de marketing?

HeyGen sirve como un poderoso generador de videos de IA para agencias de marketing, permitiendo la creación rápida de anuncios en video de alta calidad y contenido de marketing de influencers. Puedes desarrollar fácilmente anuncios en video persuasivos con influencers de IA, perfectos para mostrar un producto en mano.

¿Ofrece HeyGen plantillas personalizables para diversos proyectos de video?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas y escenas personalizables para iniciar tus proyectos de video. Esta función permite una escritura de guiones y edición de video eficientes, asegurando que la visión creativa única de tu marca se mantenga en todas las plataformas de redes sociales.

¿Cómo apoya HeyGen la consistencia de marca en todos mis videos?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiendo a los usuarios integrar sin problemas su logotipo, colores específicos y otros elementos de marca en sus videos. Esto asegura la consistencia de la marca sin una edición de video extensa, reforzando tu mensaje en todo el contenido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo