Produce un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para aspirantes a influencers tecnológicos, demostrando lo rápido que pueden generar contenido atractivo. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con gráficos limpios y transiciones suaves, complementado por una voz en off articulada y amigable. Utiliza la función "Texto a video desde guion" de HeyGen para crear el diálogo, mostrando cómo los "avatares de AI" pueden ofrecer explicaciones técnicas complejas, destacando a HeyGen como un potente "generador de videos AI".

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de anuncio de marca de 90 segundos dirigido a gerentes de marketing e influencers consolidados que valoran la representación consistente de la marca. Emplea un estilo visual sofisticado y persuasivo con una estética profesional y nítida, acompañado de una voz en off confiada y autoritaria que resuene con la audiencia. Aprovecha los "avatares de AI" de HeyGen para transmitir el mensaje, asegurando que los "Subtítulos/captions" estén sincronizados con precisión, posicionando así a HeyGen como un líder en la creación de "videos de contenido para influencers" con avanzadas capacidades de "sincronización labial".
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a gestores de redes sociales y creadores de contenido que priorizan el compromiso de la audiencia y la accesibilidad. Este vídeo debe presentar una estética visual limpia y brillante con texto conciso en pantalla, acompañado de una voz en off animada y clara. Demuestra cómo la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen genera texto preciso para "videos de formato corto", mejorado aún más mediante el uso de "Soporte de biblioteca de medios/stock" para ilustrar diversos escenarios, posicionando a HeyGen como un potente "generador de captions AI".
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo promocional de 45 segundos para micro-influencers ocupados y propietarios de pequeñas empresas que buscan una producción de contenido rápida. El estilo visual debe ser enérgico y altamente visual, utilizando cortes rápidos y elementos animados, acompañado de una voz en off animada y entusiasta. Destaca las "Plantillas y escenas" de HeyGen para diseños profesionales instantáneos, ilustrando la rapidez de las capacidades de "Texto a video desde guion", convirtiéndolo en una herramienta esencial para la creación eficiente de contenido "texto a video".
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Videos de Contenido para Influencers

Transforma tus ideas en contenido dinámico y listo para compartir usando avatares AI y herramientas inteligentes de creación de videos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza redactando o pegando tu guion de video. Nuestra plataforma aprovecha el texto a video desde guion para dar vida a tus palabras de manera fluida.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una diversa gama de avatares AI para representar tu marca o mensaje, asegurando que tu contenido destaque.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Personaliza tu video con plantillas y escenas atractivas y elementos visuales personalizados para que coincidan con el estilo único de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu video de alta calidad y utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para compartir sin problemas en todas tus plataformas sociales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de videos AI?

HeyGen permite a los usuarios crear videos AI atractivos con facilidad, transformando texto en visuales impactantes. Aprovecha la avanzada tecnología de avatares AI para dar vida a tus mensajes, haciendo que la producción de videos complejos sea accesible para todos.

¿Pueden los avatares AI de HeyGen ser personalizados o animados de manera realista?

Sí, los avatares AI de HeyGen ofrecen animación realista y pueden ser personalizados para adaptarse a tu marca. Cuentan con tecnología sofisticada de sincronización labial para una entrega de discurso natural e incluso pueden replicar voces mediante clonación de voz.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear contenido en redes sociales?

HeyGen proporciona un editor de video AI intuitivo con una rica biblioteca de plantillas, perfecto para generar videos sociales atractivos y videos de formato corto. También incluye un generador de captions AI para asegurar que tu contenido sea accesible e impactante en varias plataformas, ideal para anuncios UGC o anuncios de video generales.

¿HeyGen admite personalización de marca y varios formatos de video?

Sí, el robusto editor de video AI de HeyGen admite controles de marca completos para mantener tu identidad visual. También cuenta con redimensionamiento de relación de aspecto para adaptar fácilmente tus videos AI a cualquier formato requerido, asegurando versatilidad en todas las plataformas.

