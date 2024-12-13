Produce un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y aspirantes a creadores de contenido, demostrando cómo pueden generar contenido para redes sociales sin esfuerzo. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con una pista de fondo enérgica, complementada por una voz en off clara y amigable. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para mostrar diversas personalidades digitales entregando mensajes clave, ilustrando la facilidad de convertirse en un Generador de Influencers AI.

