Generador de Vídeos de Contenido de Influencers: Crea Vídeos AI Atractivos

Revoluciona tu estrategia en redes sociales. Produce rápidamente vídeos AI de alta calidad y aumenta el compromiso con nuestros poderosos avatares AI.

Produce un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y aspirantes a creadores de contenido, demostrando cómo pueden generar contenido para redes sociales sin esfuerzo. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con una pista de fondo enérgica, complementada por una voz en off clara y amigable. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para mostrar diversas personalidades digitales entregando mensajes clave, ilustrando la facilidad de convertirse en un Generador de Influencers AI.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional convincente de 45 segundos dirigido a los responsables de marketing de comercio electrónico y equipos de lanzamiento de productos. El estilo visual debe ser elegante y centrado en el producto, empleando transiciones dinámicas y una pista de audio moderna y motivadora. Este vídeo ilustrará cómo las imágenes de productos existentes pueden transformarse en anuncios UGC atractivos, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para narrar los beneficios del producto y llamadas a la acción.
Prompt de Ejemplo 2
Crea una pieza de comunicación corporativa autoritaria de 60 segundos diseñada para gerentes de marca y comunicadores corporativos. La estética visual debe ser profesional y sofisticada, con una música de fondo instrumental y calmada y una voz en off segura y articulada. Muestra el poder de un avatar de marca, o humano digital, en la entrega de mensajes de marca consistentes a través de varias plataformas, destacando la generación de voz en off de HeyGen para la consistencia multilingüe.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo explicativo informativo de 30 segundos adaptado para equipos de marketing y educadores, centrado en simplificar ideas complejas. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, con gráficos simples y una música de fondo amigable y alentadora. Este prompt enfatiza la eficiencia de un generador de vídeos AI, demostrando cómo se pueden hacer revisiones rápidas y asegurando la accesibilidad al integrar la función de subtítulos/captions de HeyGen para un mayor alcance de audiencia.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Contenido de Influencers

Crea sin esfuerzo vídeos estilo influencer atractivos con AI, transformando tus guiones en contenido dinámico con humanos digitales realistas.

1
Step 1
Crea Tu Influencer AI
Comienza seleccionando o personalizando un avatar AI para ser tu humano digital, representando tu marca o mensaje con una presencia realista.
2
Step 2
Genera Contenido Atractivo
Introduce tu guion y observa cómo nuestra plataforma lo trae a la vida con voces en off realistas, perfectamente sincronizadas con el movimiento de labios de tu influencer AI.
3
Step 3
Mejora los Visuales de Tu Vídeo
Selecciona de nuestra diversa gama de plantillas y personaliza escenas para alinearlas con tu marca, asegurando que tu vídeo de influencer capte la atención visualmente.
4
Step 4
Refina y Exporta
Aumenta el compromiso y la accesibilidad añadiendo subtítulos automáticos a tu vídeo, luego exporta fácilmente tu contenido de influencer pulido listo para redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Inspirador

Elabora vídeos motivacionales y alentadores con AI, construyendo conexiones más fuertes e inspirando a tu audiencia de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hace de HeyGen un generador de vídeos AI líder?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos AI líder al transformar texto en vídeos atractivos con avatares AI realistas y humanos digitales. Simplifica la producción de vídeos complejos, permitiendo a los profesionales creativos producir contenido de alta calidad de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a producir contenido de vídeo estilo influencer?

Absolutamente, HeyGen sirve como un excepcional Generador de Influencers AI, permitiendo a las empresas crear vídeos de contenido de influencers atractivos. Puedes aprovechar los avatares de marca y nuestras poderosas capacidades de texto a vídeo para campañas dinámicas en redes sociales y anuncios UGC.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los avatares AI en HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos para tus avatares AI, asegurando que se alineen perfectamente con tu identidad visual. Puedes personalizar varios aspectos para crear humanos digitales únicos que representen efectivamente tu marca en todos tus vídeos AI.

¿Cómo mejora HeyGen la eficiencia en la producción de vídeos?

HeyGen mejora significativamente la producción de vídeos al convertir texto en vídeo rápidamente, reduciendo el tiempo de edición de vídeo tradicional. Con características como subtítulos automáticos y transiciones fluidas, crear vídeos AI de alta calidad para redes sociales u otras plataformas es más rápido y accesible.

