Desbloquea la Viralidad con Nuestro Generador de Vídeos de Colaboración con Influencers

Crea impresionantes vídeos de marketing con avatares AI en minutos. Aumenta el compromiso en redes sociales sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial dinámico de 45 segundos para creadores de contenido, mostrando el poder de HeyGen como un "Generador de Vídeos AI" para producir contenido atractivo rápidamente. Este vídeo tiene como objetivo atraer a profesionales del marketing y creadores individuales. Emplea un estilo visual profesional pero accesible con texto claro en pantalla y una voz en off amigable generada usando la capacidad de "Generación de voz en off" de HeyGen, destacando los "Plantillas y escenas" personalizables.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un innovador "vídeo de marketing" de 60 segundos que presente un nuevo producto sostenible de una marca, traído a la vida por los "Influencers AI" de HeyGen. Diseñado para marcas y propietarios de pequeñas empresas interesados en publicidad sofisticada y visionaria, la estética visual debe ser de alta gama, incorporando transiciones elegantes y una partitura musical sofisticada. Utiliza el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para obtener imágenes ricas y una narrativa convincente elaborada a través de "Texto a vídeo desde guion".
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vibrante clip de 30 segundos para redes sociales dirigido a aspirantes a creadores de contenido y emprendedores ocupados, ilustrando el proceso de "creación de contenido de vídeo" sin esfuerzo con HeyGen. El estilo visual debe ser rápido, inspirador y enérgico, con colores brillantes y una banda sonora motivadora. Es crucial asegurar la accesibilidad y el compromiso utilizando los "Subtítulos/captions" automáticos de HeyGen y optimizar para varias plataformas con "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Colaboración con Influencers

Produce sin esfuerzo vídeos dinámicos al estilo influencer con AI, optimizando tu proceso de creación de contenido desde el guion hasta la pantalla para un marketing impactante.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza elaborando tu guion o utilizando la "creación de vídeo nativa de prompt" para delinear tu mensaje de influencer. Nuestra interfaz intuitiva te permite transformar rápidamente tus ideas en una narrativa estructurada, asegurando que tu contenido principal sea convincente y claro.
2
Step 2
Selecciona Tu Influencer AI
Selecciona un "avatar AI" de nuestra diversa biblioteca para encarnar tu marca o colaboración. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con el tono y estilo que imaginas, dando vida a tu guion con una presencia digital realista.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Añade los elementos únicos de tu marca usando "Controles de Marca", incluyendo logotipos, colores personalizados y medios de fondo. Integra metraje de stock o tus propios recursos para enriquecer la narrativa visual, asegurando un aspecto profesional y cohesivo para tu vídeo terminado.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Contenido
Una vez finalizado, inicia el proceso de "Generación de Vídeos de Principio a Fin". Nuestra plataforma renderiza tu vídeo completo, listo para su distribución en varios formatos de relación de aspecto para maximizar el alcance e impacto a través de plataformas, completando eficientemente tu producción.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito de las Campañas de Influencers

Desarrolla resúmenes de vídeo impactantes y testimonios para mostrar efectivamente el éxito de las colaboraciones con influencers y los resultados de las campañas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi creación de contenido de vídeo?

HeyGen es un avanzado Generador de Vídeos AI que permite a los usuarios crear vídeos de marketing profesionales de manera eficiente. Facilita la creación de vídeos nativos de prompt, transformando tus ideas en contenido de vídeo atractivo con facilidad.

¿Puede HeyGen generar influencers o avatares AI para mi marca?

Sí, HeyGen utiliza tecnología de vanguardia para generar avatares AI realistas, que sirven como Influencers AI para tu marca. Puedes personalizar estos avatares y aplicar Controles de Marca para asegurarte de que se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para transformar texto en vídeo?

HeyGen ofrece robustas capacidades de texto a vídeo, permitiéndote convertir guiones en contenido visual dinámico. Incluye texto a voz integrado para voces en off naturales y subtítulos AI, proporcionando una solución integral de Generación de Vídeos de Principio a Fin.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos para creadores de contenido?

HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos para creadores de contenido al ofrecer una amplia gama de Plantillas y escenas. Sus herramientas intuitivas de edición de vídeo AI ayudan a producir vídeos de alta calidad rápidamente para redes sociales y varias plataformas, reduciendo el tiempo y esfuerzo típicamente requeridos.

