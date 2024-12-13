El Último Creador de Vídeos de Colaboración con Influencers

Produce sin esfuerzo impresionantes vídeos para redes sociales en colaboraciones con influencers usando avatares de IA realistas.

Crea un vídeo instructivo de 1 minuto dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, demostrando cómo HeyGen simplifica convertirse en un "creador de vídeos de colaboración con influencers". El estilo visual y de audio debe ser animado y profesional, con una voz en off clara que explique el proceso. Muestra lo fácil que es transformar un guion simple en un vídeo pulido usando la función de Texto a vídeo de HeyGen, destacando la rápida creación de contenido de vídeo para campañas en redes sociales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a creadores de contenido y profesionales del marketing, destacando la eficiencia de crear vídeos atractivos para redes sociales. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con avatares de IA amigables en varios escenarios, acompañados de música de fondo enérgica. Enfatiza cómo la capacidad de avatares de IA de HeyGen permite a los usuarios generar rápidamente contenido de vídeo diverso sin necesidad de estar frente a la cámara.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para gestores de redes sociales y estrategas de marca, ilustrando el poder de una marca consistente en todas las plataformas. Emplea un estilo visual rápido, limpio y vibrante, con música de fondo pegadiza. Este vídeo debe mostrar cómo las Plantillas y escenas de HeyGen facilitan la creación de contenido de vídeo uniforme para varios canales de redes sociales, agilizando los flujos de trabajo de creación de contenido de vídeo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo tutorial técnico de 2 minutos, dirigido a formadores técnicos y gerentes de producto, explicando cómo crear demostraciones de productos detalladas o guías paso a paso usando las avanzadas herramientas de edición de vídeo de IA de HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser informativo y limpio, con una voz en off clara y articulada que guíe al espectador paso a paso. Demuestra el uso efectivo de Subtítulos/captions para accesibilidad y generación de Voz en off para contenido multilingüe, mejorando la experiencia general de creación de contenido de vídeo técnico.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Colaboración con Influencers

Crea impresionantes vídeos para redes sociales en tus colaboraciones con influencers sin esfuerzo, combinando avatares de IA con potentes herramientas de edición para mejorar tu creación de contenido de vídeo.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla de vídeo adecuada de nuestra extensa biblioteca, o empieza con un lienzo en blanco para crear tu vídeo único de colaboración con influencers.
2
Step 2
Añade Tu Avatar de IA
Integra la persona de tu influencer usando nuestros avanzados avatares de IA. Simplemente pega su guion, y un avatar de IA animará su mensaje para una colaboración fluida.
3
Step 3
Aplica Marca y Pulido
Personaliza tu vídeo con controles de marca, añadiendo tu logo, colores de marca y otros elementos visuales para asegurar un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta para Redes Sociales
Exporta fácilmente tu vídeo de colaboración con influencers terminado, optimizado para varias plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok, listo para captar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca el Éxito de la Colaboración con Influencers

.

Presenta efectivamente los resultados positivos y el impacto de las colaboraciones con influencers a través de testimonios y estudios de caso en vídeo impulsados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar el proceso de creación de contenido de vídeo usando IA?

HeyGen simplifica drásticamente la creación de contenido de vídeo utilizando avatares de IA y una potente función de Texto a vídeo desde guion, convirtiendo tus ideas en vídeos profesionales con facilidad.

¿Qué herramientas de edición de vídeo de IA ofrece HeyGen para vídeos en redes sociales?

HeyGen proporciona una interfaz de arrastrar y soltar con funciones como subtitulado automático, generación de voz en off y Controles de Marca. Esto permite a los usuarios crear y exportar fácilmente vídeos pulidos para redes sociales optimizados para varias plataformas.

¿HeyGen ofrece plantillas de vídeo para diversas necesidades de contenido?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas para apoyar diversas creaciones de contenido, incluyendo proyectos de creador de vídeos de colaboración con influencers y vídeos para redes sociales. Esto simplifica la producción eficiente de vídeos.

Explica las capacidades de HeyGen para subtítulos y captions automáticos.

HeyGen incluye robustas capacidades de generación de subtítulos y captions automáticos directamente en su plataforma. Estas características técnicas mejoran la accesibilidad y el compromiso para toda tu creación de contenido de vídeo, especialmente para redes sociales.

