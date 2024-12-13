Impulsa Campañas con Nuestro Creador de Vídeos Promocionales Co-Branding para Influencers

Crea vídeos co-branded impresionantes sin esfuerzo con HeyGen. Transforma tus guiones en contenido cautivador usando avatares de IA para involucrar directamente a tu audiencia.

Crea un vídeo promocional de 45 segundos para una marca de moda emergente que busca colaborar con personalidades de las redes sociales. El vídeo debe presentar un avatar de IA con estilo, mostrando los beneficios clave del producto, manteniendo un estilo visual dinámico y limpio con una pista de fondo inspiradora y enérgica para cautivar a los millennials y la Generación Z interesados en la moda.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo promocional de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, destacando un nuevo producto de software que simplifica la gestión de inventarios, enfatizando su capacidad para aumentar el compromiso con los clientes. El estilo visual debe ser brillante y fácil de usar, acompañado de una voz en off amigable y optimista generada directamente a partir de un guion, demostrando la interfaz intuitiva del software.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos para profesionales del marketing involucrados en campañas de marketing de creadores, demostrando cómo escalar eficientemente sus esfuerzos en varias plataformas. La estética debe ser profesional y elegante, utilizando plantillas y escenas predefinidas para ensamblar rápidamente diferentes escenarios de campaña, todo con un tono de audio seguro y autoritario para resonar con expertos de la industria ocupados.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio de vídeo promocional conciso de 15 segundos para especialistas en marketing digital, mostrando un nuevo servicio B2B enfocado en la generación de leads. Este anuncio de vídeo debe ser rápido y llamativo, con subtítulos/captions generados automáticamente para transmitir los beneficios clave incluso sin sonido, acompañado de música moderna y pegajosa para atraer a profesionales ocupados que navegan por las redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales Co-Branding para Influencers

Crea sin esfuerzo vídeos promocionales co-branded atractivos con influencers usando herramientas de IA intuitivas, personalización fluida y opciones de exportación inteligentes para un impacto máximo.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas y escenas profesionales o pega tu guion para generar instantáneamente un borrador de vídeo. Esto ahorra tiempo y proporciona una base sólida para tu proyecto co-branded.
2
Step 2
Añade Tus Elementos de Marca
Integra tanto la identidad de tu marca como el estilo único del influencer. Utiliza controles de marca (logo, colores) para asegurar la consistencia visual y sube medios específicos desde tu biblioteca para un verdadero sentido de colaboración.
3
Step 3
Genera Contenido Atractivo
Da vida a tu mensaje co-branded con elementos dinámicos. Añade fácilmente voces en off profesionales usando nuestra función de generación de voz en off, o anima tu guion con avatares de IA expresivos para captar la atención de la audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte en Todas Partes
Finaliza tu vídeo y prepáralo para su distribución. Usa el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto para optimizar tu promoción co-branded para varias plataformas de redes sociales, asegurando que se vea perfecto y alcance a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Colaboraciones Co-Branding Exitosas

Desarrolla vídeos atractivos impulsados por IA para mostrar asociaciones exitosas con influencers y el impacto de las campañas co-branded.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen elevar mis vídeos promocionales para aumentar el compromiso de la audiencia?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos promocionales que aprovecha la IA para crear vídeos promocionales impresionantes. Con avatares de IA y generación de voz en off realista, puedes producir contenido cautivador que realmente aumenta el compromiso de la audiencia para tus campañas de marketing.

¿Qué herramientas poderosas ofrece HeyGen para el marketing de creadores y redes sociales?

HeyGen optimiza el marketing de creadores ofreciendo una amplia gama de plantillas y escenas personalizables. Su editor de arrastrar y soltar permite un fácil control de la marca, asegurando que tu contenido en redes sociales destaque y se alinee perfectamente con tus campañas de marketing.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos promocionales co-branded para influencers?

¡Absolutamente! HeyGen es un excelente creador de vídeos promocionales co-branded para influencers, facilitando la colaboración creativa. Puedes integrar fácilmente elementos de marca, personalizar contenido con nuestro editor y exportar en varios formatos perfectos para anuncios de vídeo en diferentes plataformas.

¿Simplifica HeyGen el proceso de edición de vídeos para diversas necesidades de contenido?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la edición de vídeos con su intuitivo editor de arrastrar y soltar y sus extensas plantillas. Puedes generar rápidamente vídeos explicativos o de productos a partir de texto y añadir automáticamente subtítulos, haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.

