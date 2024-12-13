Creador de Vídeos de Tendencias de la Industria: Crea Contenido Innovador

Crea un vídeo dinámico de 45 segundos para profesionales de marketing y propietarios de pequeñas empresas, explorando los últimos avances de la IA en tendencias de marketing digital. El estilo visual debe ser moderno y nítido, utilizando gráficos energéticos complementados por una voz en off profesional y animada de IA. Aprovecha el Text-to-video de HeyGen desde el guion y los avatares de IA para mostrar eficientemente estas tendencias de la industria.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a entusiastas de la tecnología y gerentes de recursos humanos, destacando el futuro de las herramientas de colaboración en el trabajo remoto como una tendencia clave de la industria. Emplea visuales limpios y profesionales con soporte de stock relevante y una voz en off calmada y autoritaria para transmitir información compleja de manera clara. Asegura una claridad óptima añadiendo Subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para redes sociales dirigido a consumidores conscientes del medio ambiente y diseñadores de productos, ilustrando la creciente tendencia de sostenibilidad en el desarrollo de productos. El vídeo debe tener una estética visual terrenal e inspiradora con música de fondo sutil, entregado por un avatar de IA amigable. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de Aspect-ratio para facilitar el intercambio en múltiples plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de marketing altamente atractivo de 50 segundos para negocios de comercio electrónico y líderes de servicio al cliente, demostrando la tendencia crítica de la industria de experiencias personalizadas para el cliente. Opta por un estilo visual brillante y vibrante con elementos animados y una voz en off clara y entusiasta. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen y la generación de Voiceover para crear contenido de calidad profesional rápidamente.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Tendencias de la Industria

Transforma sin esfuerzo los conocimientos en vídeos cautivadores de tendencias de la industria con las herramientas impulsadas por IA de HeyGen, perfectas para marketing y redes sociales.

1
Step 1
Pega Tus Conocimientos de Tendencias
Pega tu contenido escrito o guion sobre las últimas tendencias de la industria. Nuestra función de text-to-video de IA convertirá tu texto en escenas de vídeo atractivas, haciendo que los datos complejos sean fáciles de entender.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA y Visuales
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para presentar tu análisis de tendencias de la industria. Mejora tu mensaje incorporando medios relevantes de nuestra biblioteca de metraje de stock, asegurando un toque profesional.
3
Step 3
Aplica Branding y Subtítulos
Aplica la identidad única de tu marca usando nuestros controles de branding, incluyendo logos y colores personalizados. Genera automáticamente subtítulos y captions para asegurar que tu vídeo de tendencias de la industria sea accesible y claro para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Informativo
Finaliza tu contenido de calidad profesional y expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte tus vídeos de marketing atractivos a través de tus canales para informar y atraer a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Educa a los Equipos sobre Cambios en la Industria

.

Mejora las sesiones de formación internas y externas creando vídeos dinámicos de IA que expliquen tendencias complejas de la industria para una mejor comprensión y retención.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de marketing y contenido creativo?

HeyGen te permite crear vídeos de marketing cautivadores con facilidad. Aprovecha una amplia gama de plantillas personalizables, avatares de IA y capacidades de text-to-video para producir contenido de calidad profesional rápidamente, ideal para contenido en redes sociales y narración de marca.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de IA líder en la industria?

HeyGen es un creador de vídeos de IA líder que transforma texto en contenido de vídeo dinámico. Nuestra plataforma integra avatares de IA avanzados y voces en off de IA realistas, ofreciendo herramientas de edición de vídeo completas para agilizar tu proceso de creación de vídeos como creador de vídeos en línea.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos animados para mi negocio?

Absolutamente, HeyGen es perfecto para crear vídeos explicativos animados atractivos. Utiliza nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y nuestra extensa biblioteca de plantillas para diseñar contenido de calidad profesional que comunique efectivamente tu mensaje, haciendo que las ideas complejas sean fáciles de entender.

¿Qué tan personalizables son los vídeos creados con HeyGen para el branding?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para mantener la consistencia de tu marca. Incorpora fácilmente tu logo, colores de marca y aprovecha nuestra biblioteca de medios, B-rolls, GIFs y Emojis para producir contenido de calidad profesional que se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

