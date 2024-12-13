Optimiza la Formación con Nuestro Creador de Vídeos de Orientación para Sistemas Industriales

Produce vídeos de orientación profesional en minutos utilizando avatares de IA para comunicar claramente instrucciones complejas del sistema.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos que muestre una nueva característica de un sistema industrial para clientes potenciales. Emplea gráficos dinámicos y modernos y transiciones rápidas utilizando plantillas y escenas profesionales para resaltar los beneficios, con una pista de fondo enérgica y texto claro en pantalla generado a partir de tu entrada de texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de contenido de formación interna de 90 segundos para personal experimentado detallando una actualización de un sistema existente, utilizando la creación de vídeo impulsada por IA para agilizar la producción. El enfoque visual debe ser instructivo, incorporando grabaciones de pantalla y anotaciones claras, mejorado con subtítulos precisos para accesibilidad y un avatar de IA útil y alentador explicando matices.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una pieza de contenido de vídeo de 30 segundos diseñada como una guía 'cómo hacer' para usuarios finales que aborden una funcionalidad específica del sistema, generando vídeo a partir de un aviso para iniciar el proceso. Visualmente, apunta a un estilo vibrante y rico en imágenes con cortes rápidos y metraje relevante extraído de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañado de una voz en off entusiasta para mantener el compromiso.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Orientación para Sistemas Industriales

Produce rápidamente vídeos de orientación profesional y claros para cualquier sistema industrial, transformando información compleja en contenido atractivo y fácil de entender.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de orientación. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de texto a vídeo desde guion para transformar tus palabras en un vídeo dinámico, asegurando precisión para sistemas industriales complejos.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para ser tu presentador. Estos avatares pueden entregar tu orientación con expresiones y movimientos naturales, haciendo tu contenido más atractivo para tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Marca y Estilo
Integra el logotipo, colores y fuentes de tu empresa utilizando controles de marca para mantener la consistencia. Esto asegura que tus vídeos de orientación se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo y utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas. Descarga y comparte fácilmente tus vídeos de orientación pulidos con tu equipo o clientes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificación de Sistemas Industriales Complejos

Desmitifica sistemas y procesos industriales complejos, mejorando la claridad y comprensión para todos los usuarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi creación de contenido de vídeo para vídeos explicativos atractivos?

HeyGen capacita a los equipos creativos para producir vídeos explicativos de alta calidad de manera eficiente. Nuestra plataforma te permite generar vídeo a partir de un aviso o guion, aprovechar diversas plantillas y utilizar avatares de IA para contar historias de vídeo convincentes, optimizando todo tu proceso de creación de contenido de vídeo.

¿Qué características únicas hacen de HeyGen una plataforma efectiva de creación de vídeos impulsada por IA?

HeyGen ofrece un conjunto robusto de herramientas para la creación de vídeos impulsada por IA, incluyendo capacidades avanzadas de texto a vídeo y generación de voz en off realista. Con controles de marca y extensas bibliotecas de medios de stock, HeyGen proporciona todo lo necesario para producir contenido de vídeo profesional de manera rápida y a escala.

¿Puede HeyGen ayudarme a crear contenido de formación utilizando avatares de IA y generación de voz en off?

Absolutamente, HeyGen es ideal para desarrollar contenido de formación impactante. Puedes incorporar fácilmente avatares de IA realistas para presentar información, combinarlos con generación de voz en off profesional y añadir texto en pantalla para crear materiales educativos claros y atractivos.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de generar vídeos de productos o vídeos de orientación para sistemas industriales?

HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos de productos y vídeos de orientación para sistemas industriales a través de herramientas intuitivas de arrastrar y soltar y capacidades robustas de guion. Nuestra plataforma permite iteraciones rápidas, permitiéndote centrarte en tu mensaje mientras HeyGen maneja las complejidades de la creación de vídeos impulsada por IA.

