Creador de Vídeos Relevantes para la Industria: Crea Vídeos Impactantes

Accede a diversas plantillas de vídeo para producir vídeos de marketing pulidos con facilidad, sin necesidad de habilidades de edición de vídeo.

537/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación corporativa informativo de 45 segundos diseñado para nuevos empleados, explicando una política central de la empresa o un proceso interno. El estilo visual debe ser directo e instructivo, utilizando grabaciones de pantalla o gráficos animados simples, acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Aprovecha la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir sin esfuerzo tu material de formación en un formato visual digerible, asegurando claridad y retención.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de 15 segundos para redes sociales dirigido a la Generación Z y jóvenes profesionales, promocionando un producto o servicio innovador. El vídeo debe presentar colores vibrantes, cortes rápidos y una pista musical pegadiza y contemporánea, con una dirección directa de un presentador dinámico. Utiliza los "Avatares AI" de HeyGen para crear un portavoz virtual realista y atractivo que cautive a los espectadores y aumente el reconocimiento de la marca en plataformas como Instagram o TikTok.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo testimonial auténtico de 60 segundos dirigido a potenciales clientes B2B, destacando una historia de éxito. El estilo visual debe evocar confianza y fiabilidad, utilizando una paleta de colores cálidos y un encuadre tipo entrevista, subrayado por música de fondo sutil y edificante. Emplea la "Generación de voz en off" de HeyGen para añadir una narración profesional y sincera que refuerce la experiencia positiva del cliente y el valor de tu solución, haciendo que el vídeo sea impactante y persuasivo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos Relevantes para la Industria

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales y específicos para la industria con AI, adaptados para marketing, formación o redes sociales.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza pegando tu texto en el editor de guiones. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen generará instantáneamente un borrador de vídeo, estableciendo la base para tu contenido.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI y Voz
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI y sincronízalos con una voz en off AI de sonido natural. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan perfectamente con el tono profesional de tu marca e industria.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu mensaje incorporando medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios/soporte de archivo o subiendo tus propios recursos. Aplica los colores y el logo de tu marca usando controles de marca completos para mantener la coherencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo fácilmente en el aspecto y resolución deseados. Tu vídeo de alta calidad y relevante para la industria está ahora listo para ser compartido en plataformas como redes sociales, módulos de formación corporativa o campañas de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Social Atractivo

.

Genera instantáneamente vídeos dinámicos para redes sociales que capturen la atención de la audiencia y expandan la presencia digital de tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para empresas?

HeyGen es un creador de vídeos AI intuitivo que transforma texto en vídeo con facilidad, permitiendo a cualquiera producir vídeos de marketing profesionales sin habilidades previas de edición de vídeo. Su plataforma en línea utiliza avatares AI realistas y voz en off AI para agilizar todo el proceso de creación de vídeos.

¿Puedo mantener la coherencia de marca usando el creador de vídeos de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo, colores de marca y elementos gráficos personalizados en tus plantillas de vídeo. Esto asegura que cada vídeo que crees mantenga tu identidad de marca única y resuene con tu audiencia.

¿Qué posibilidades creativas ofrece HeyGen para el contenido de vídeo?

HeyGen desbloquea vastas posibilidades creativas, permitiéndote transformar texto en vídeo usando avatares AI hiperrealistas y escenas dinámicas. Como creador de vídeos en línea, HeyGen te ayuda a producir vídeos atractivos y de calidad de estudio para marketing, redes sociales y diversas necesidades empresariales con sus funciones impulsadas por AI.

¿Es HeyGen una solución eficiente para producir contenido de vídeo?

HeyGen se presenta como un creador de vídeos AI altamente eficiente, reduciendo drásticamente el tiempo y los recursos tradicionalmente requeridos para la producción de vídeos. Al aprovechar la AI para la creación de vídeos, empodera a los usuarios para generar contenido de vídeo de alta calidad rápidamente, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para diversas necesidades de comunicación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo