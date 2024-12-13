Generador de Vídeos de Visión General de la Industria: Crea Vídeos de IA Fácilmente
Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos de visión general de la industria para marketing, aprovechando los avatares de IA para involucrar a tu audiencia.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vibrante vídeo de producto de 30 segundos para clientes potenciales y equipos de marketing, mostrando una nueva característica de software con visuales dinámicos y atractivos y una pista de fondo animada, reforzada por una locución clara. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion y su extensa biblioteca de medios/soporte de stock para crear vídeos alineados con la marca que capturen la atención.
Desarrolla un anuncio llamativo de 15 segundos para usuarios de redes sociales y propietarios de pequeñas empresas, promoviendo una venta flash con un diseño energético, orientado a móviles y música de tendencia, acompañado de una locución concisa e impactante. Crea estos anuncios y promociones de manera eficiente utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen y asegura un ajuste perfecto a la plataforma con el cambio de tamaño y exportación de relación de aspecto.
Crea un vídeo profesional de comunicación interna de 60 segundos para empleados de la empresa y partes interesadas internas, entregando una actualización trimestral con una marca consistente y un avatar de IA amigable presentando la información clave. Mejora esta creación de contenido con los avatares de IA de HeyGen para una entrega atractiva y asegura la accesibilidad para todos los espectadores usando subtítulos/captions.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Impulsa la Formación y el Compromiso en la Industria.
Mejora la comprensión de los empleados y las partes interesadas sobre temas complejos de la industria con vídeos educativos atractivos impulsados por IA.
Produce Visiones Generales de la Industria Atractivas para Redes Sociales.
Genera rápidamente vídeos y clips cautivadores para redes sociales para compartir conocimientos de la industria y alcanzar a una audiencia más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de IA para marketing?
HeyGen revoluciona la creación de vídeos transformando texto en vídeos de IA atractivos con facilidad. Nuestra plataforma permite a los equipos de marketing generar rápidamente contenido de alta calidad, utilizando plantillas diseñadas profesionalmente y una interfaz fácil de usar para agilizar todo el proceso.
¿Puede HeyGen ayudar a las empresas a producir vídeos alineados con la marca de manera consistente?
Absolutamente, HeyGen está diseñado para capacitar a las empresas en la creación de vídeos perfectamente alineados con la marca. Con plantillas de vídeo personalizables, controles de marca integrados y la capacidad de usar avatares de IA personalizados, puedes mantener una identidad visual consistente en todas tus campañas de marketing.
¿Qué tipos de vídeos de IA pueden generar los usuarios con la plataforma de HeyGen?
HeyGen permite la generación de una amplia gama de vídeos de IA, desde vídeos explicativos convincentes y vídeos de producto dinámicos hasta anuncios y promociones atractivas. Los usuarios también pueden aprovechar nuestro generador de vídeos de IA para contenido de formación, fragmentos para redes sociales y diversas necesidades de creación de contenido.
¿Incorpora HeyGen avatares de IA y locuciones realistas en su generador de vídeos?
Sí, HeyGen cuenta con una robusta selección de avatares de IA realistas y ofrece capacidades avanzadas de generación de locuciones. Esto permite a los usuarios producir vídeos de calidad profesional con narraciones de sonido natural y presentadores realistas sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.