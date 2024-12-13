Tu Generador de Vídeos de Noticias de la Industria para Contenido Rápido

Crea vídeos de noticias profesionales para redes sociales de manera rápida y rentable, utilizando el Texto a vídeo desde guion de HeyGen para dar vida a tus historias.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de noticias de la industria de 60 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores, explicando un desarrollo reciente complejo en un formato fácilmente comprensible. El estilo visual y de audio debe ser informativo y atractivo, con gráficos ilustrativos y una voz clara y conversacional que mejore la narración. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar eficientemente tu contenido escrito en una narrativa de vídeo pulida.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de actualización de 30 segundos diseñado para gestores de redes sociales y empresas que buscan entregar fragmentos de noticias rápidos y con marca. Emplea un estilo visual vibrante y enérgico con cortes rápidos y música de fondo animada, asegurando que el audio sea nítido y directo. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente tu proyecto y personalizar elementos que se alineen perfectamente con la estética de tu marca, haciendo que la creación de contenido sea rápida y sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 15 segundos específicamente para el compromiso en redes sociales, dirigido a individuos y pequeñas empresas que necesitan compartir anuncios breves e impactantes. El estilo visual debe ser audaz y directo, optimizado para la visualización móvil, con efectos de sonido contundentes y una breve voz en off enérgica. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que tu vídeo esté perfectamente formateado para varias plataformas sociales, maximizando el alcance y la visibilidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Noticias de la Industria

Genera vídeos de noticias de la industria atractivos sin esfuerzo con AI, transformando texto en historias visuales convincentes en solo unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Noticias
Comienza creando o pegando tu guion de noticias de la industria. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion transformará tu contenido escrito en un vídeo dinámico, aprovechando el poder de las noticias de Texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para representar a tu presentador de noticias. Estos presentadores profesionales dan vida a tus noticias, actuando como tus propios presentadores de noticias virtuales de AI.
3
Step 3
Personaliza Tus Visuales
Personaliza tu vídeo con varias Plantillas y escenas, música de fondo y medios de archivo. Adapta la estética para que coincida con tu marca o el estilo específico de plantillas de vídeos de noticias que deseas.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de noticias de la industria esté perfeccionado, redimensiona y exporta fácilmente en tu formato y resolución preferidos. Tus vídeos de noticias producidos profesionalmente ahora están listos para ser compartidos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Narración de Tendencias y Análisis de la Industria

.

Utiliza la narración impulsada por AI para crear vídeos de noticias dinámicos que expliquen tendencias complejas de la industria, contexto histórico o perspectivas futuras de manera atractiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de noticias de la industria atractivos?

HeyGen te permite transformar texto en vídeos de noticias de la industria profesionales con presentadores de noticias de AI y visuales dinámicos. Este generador de vídeos de noticias de AI simplifica todo el proceso de creación, haciendo que el contenido de noticias sofisticado sea accesible y eficiente para tu audiencia.

¿Puedo personalizar los visuales de AI y los presentadores de noticias de AI para mis vídeos de noticias?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus visuales de AI y presentadores de noticias de AI, asegurando que tus vídeos de noticias se alineen perfectamente con la narrativa de tu marca. Puedes adaptar cada elemento para crear contenido único e impactante, incluyendo vídeos de noticias de última hora.

¿Qué herramientas de edición están disponibles para mejorar mis vídeos de noticias con HeyGen?

HeyGen proporciona un editor de vídeo integrado con un conjunto robusto de herramientas de edición para refinar tus vídeos de noticias. Puedes añadir fácilmente medios de archivo, personalizar escenas y utilizar diversas plantillas de vídeos de noticias, perfectas para optimizar tu contenido para redes sociales.

¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos de noticias sea una solución rentable?

HeyGen reduce significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para la producción de vídeos, convirtiéndolo en una solución verdaderamente rentable para generar vídeos de noticias de alta calidad. Nuestro generador de vídeos de noticias de AI te ayuda a crear contenido de noticias de Texto a vídeo profesional rápidamente, sirviendo como una herramienta de marketing efectiva.

