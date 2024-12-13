Generador de Formación Industrial: Crea Cursos Atractivos para Empleados

Construye materiales de formación personalizados y cursos interactivos rápidamente con Texto a vídeo desde guion, ofreciendo educación escalable para empleados al instante.

Imagina transformar la formación industrial compleja en contenido atractivo en minutos. Este vídeo de 45 segundos, dirigido a gerentes de RRHH y L&D, presenta un estilo visual limpio y moderno con una voz en off enérgica y profesional, mostrando cómo nuestro generador de formación industrial utiliza "Texto a vídeo desde guion" y "Avatares AI" de HeyGen para crear vídeos de formación personalizados de manera eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Este vídeo instructivo de 60 segundos, perfecto para propietarios de pequeñas empresas y responsables de cumplimiento, utiliza un estilo visual sencillo y autoritario y una clara "Generación de voz en off" para demostrar lo fácil que es configurar la formación esencial de incorporación y cumplimiento utilizando un generador dedicado, completo con "Subtítulos/captions" de HeyGen para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Para los equipos de L&D de empresas que luchan por escalar su formación, este vídeo dinámico de 30 segundos presenta una solución. Con un estilo visual rápido y una banda sonora inspiradora y optimista, ilustra cómo un generador de formación industrial, combinado con "Plantillas y escenas" de HeyGen y un extenso "Soporte de biblioteca de medios/stock", permite la creación rápida de módulos de microaprendizaje impactantes para programas de formación escalables.
Prompt de Ejemplo 3
Una guía práctica de 40 segundos para formadores técnicos y gerentes de operaciones, demostrando cómo convertir SOPs complejas en cursos interactivos y atractivos. El estilo visual es altamente funcional y claro, con una voz en off calmada e instructiva. Destaca el uso de "Avatares AI" de HeyGen para presentadores consistentes y "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para desplegar la formación de SOP en varias plataformas sin problemas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Formación Industrial

Crea sin esfuerzo materiales de formación industrial profesionales y atractivos con herramientas impulsadas por AI, optimizando tu proceso de desarrollo y mejorando los resultados de aprendizaje.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Utiliza Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente el contenido principal de tu formación industrial. Introduce tu información básica y deja que el generador de formación redacte un guion completo, ahorrando tiempo significativo.
2
Step 2
Selecciona Tus Avatares AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar visualmente a tus formadores o personajes, dando vida a tu formación personalizada y aumentando el compromiso de los aprendices.
3
Step 3
Añade Voces en Off Atractivas
Mejora la claridad y el compromiso utilizando la generación de voz en off para añadir narración de sonido natural a tus cursos interactivos. Esto asegura que la información se transmita de manera efectiva y profesional.
4
Step 4
Exporta Tus Materiales de Formación
Finaliza tu formación industrial utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para prepararla para varias plataformas. Distribuye fácilmente tus materiales de formación escalables a tu equipo, asegurando un acceso amplio y una entrega consistente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplificación de Temas Complejos

.

Simplifica temas industriales complejos para mejorar la formación técnica.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Por qué elegir HeyGen como tu generador de formación para empleados con AI?

HeyGen es un generador líder de formación para empleados con AI que transforma tu enfoque hacia las iniciativas de aprendizaje y desarrollo. Simplifica la creación de materiales de formación atractivos basados en vídeo utilizando avatares AI y texto a vídeo desde un guion, reduciendo significativamente el tiempo de desarrollo para la formación personalizada.

¿Puede HeyGen usarse para tipos específicos de formación industrial, como cumplimiento o incorporación?

Absolutamente, HeyGen es un generador de formación industrial versátil, perfecto para crear formación dinámica de incorporación, formación esencial de cumplimiento y formación integral de SOP. Sus capacidades robustas, incluyendo la generación de voz en off y elementos de curso interactivos, aseguran resultados de aprendizaje efectivos para todas tus necesidades específicas.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de cursos AI efectivo para audiencias diversas?

El creador de cursos AI de HeyGen ofrece características extensas como un editor de arrastrar y soltar, plantillas personalizables y controles de marca para crear contenido de formación personalizado altamente. Con subtítulos, captions y redimensionamiento de relación de aspecto, puedes adaptar fácilmente tus módulos de formación para cualquier plataforma y preferencia de aprendizaje.

¿Cómo facilita HeyGen las estrategias modernas de e-learning y microaprendizaje?

HeyGen empodera a las organizaciones para desarrollar contenido de e-learning atractivo y módulos de microaprendizaje de manera eficiente. Al utilizar avatares AI y texto a vídeo, permite la producción rápida de segmentos de aprendizaje en pequeñas dosis, haciendo que el proceso del generador de formación sea ágil e impactante para la fuerza laboral actual.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo