Crea un dinámico vídeo de marketing de 30 segundos para gerentes de plantas de fabricación, mostrando cómo la automatización industrial aumenta la eficiencia. El estilo visual debe ser moderno y elegante, con transiciones suaves entre escenarios de planta y visualizaciones de datos, complementado por una voz en off autoritaria. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente narrativas convincentes sobre el aumento de la productividad y la reducción de costos, creando un mensaje acorde con la marca.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 45 segundos diseñado para nuevos empleados en formación industrial, simplificando las operaciones de maquinaria compleja. Emplea un estilo visual brillante e informativo con diagramas animados y texto en pantalla, apoyado por una voz en off sintética amigable y alentadora. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para entregar las instrucciones, haciendo que el contenido de formación sea relatable y memorable a través de plantillas de vídeo personalizables.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de éxito del cliente de 60 segundos dirigido a clientes industriales existentes, demostrando una nueva característica o mejor práctica. El enfoque visual debe ser limpio y tranquilizador, centrándose en demostraciones prácticas y beneficios para el usuario, acompañado de una voz en off calmada y profesional. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una comunicación consistente y clara a través de múltiples vídeos personalizados para diferentes segmentos de clientes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un rápido vídeo de actualización interna de 15 segundos para gerentes de proyectos, anunciando una nueva mejora de procesos en la automatización industrial. El estilo visual debe ser rápido, enérgico y directo, utilizando superposiciones de texto audaces y metraje de archivo relevante, junto a una voz en off directa y eficiente. Acelera la creación utilizando las plantillas y escenas de HeyGen, permitiendo a los equipos escalar la producción de vídeos para una rápida difusión de información.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Automatización Industrial

Simplifica la creación de contenido y produce vídeos de automatización industrial profesionales y escalables con facilidad, aprovechando herramientas impulsadas por AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza pegando tu guion en la plataforma. Nuestro generador de vídeos AI utiliza tecnología de texto a vídeo, permitiéndote seleccionar entre una diversa gama de avatares de AI para ser tu presentador en pantalla para tu vídeo de automatización industrial.
2
Step 2
Añade Visuales y Marca
Mejora tu mensaje seleccionando entre plantillas de vídeo personalizables e integrando tus activos de marca. Utiliza controles de marca para aplicar tu logotipo, colores y fuentes para asegurar que tus vídeos industriales estén consistentemente acordes con la marca.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos
Crea automáticamente voces en off sintéticas de sonido natural en múltiples idiomas directamente desde tu guion utilizando nuestra función de generación de voces en off. Mejora aún más la accesibilidad y comprensión del público generando subtítulos/captions precisos para tu vídeo automatizado.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Automatizado
Una vez que tu vídeo esté perfeccionado, expórtalo en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Aprovecha la automatización de vídeos para escalar eficientemente tu producción de vídeos industriales a través de todos tus canales de comunicación con redimensionamiento y exportaciones de aspecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera las Campañas de Marketing Industrial

Genera rápidamente anuncios de vídeo atractivos y contenido de marketing de alto rendimiento para productos y servicios industriales, impulsando un mayor alcance y compromiso.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos acordes con la marca de manera eficiente?

HeyGen te permite crear vídeos acordes con la marca rápidamente aprovechando plantillas de vídeo personalizables y controles de marca robustos. Puedes añadir fácilmente tus logotipos, colores y medios, asegurando que cada vídeo se alinee con la identidad de tu marca para marketing o comunicaciones internas.

¿Qué papel juegan los avatares de AI y el texto a vídeo en la automatización de vídeos de HeyGen?

HeyGen utiliza avatares de AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para agilizar la automatización de vídeos. Simplemente introduce tu guion, y HeyGen genera vídeos profesionales con presentadores de AI realistas y voces en off sintéticas, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para diversas aplicaciones como formación industrial o vídeos explicativos.

¿Puede HeyGen escalar la producción de vídeos para necesidades de contenido personalizado y dinámico?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para escalar la producción de vídeos, permitiéndote generar vídeos personalizados y anuncios de vídeo dinámicos a un ritmo sin precedentes. Esta capacidad es perfecta para campañas basadas en datos, permitiendo una eficiente versión y localización de vídeos para llegar a audiencias diversas.

¿Qué tipos de vídeos de automatización industrial puedo crear con HeyGen?

HeyGen sirve como un versátil creador de vídeos de automatización industrial, capaz de producir una amplia gama de contenido. Desde módulos de formación industrial detallados y vídeos de éxito del cliente hasta vídeos de marketing atractivos y vídeos explicativos completos, HeyGen te ayuda a transmitir tu mensaje de manera efectiva.

