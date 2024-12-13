Generador de Vídeos de Formación sobre Inclusión: Crea Vídeos DEI Atractivos
Empodera a los equipos de L&D y RRHH para construir una cultura inclusiva con avatares AI y plantillas personalizables para programas de formación en diversidad impactantes.
Para los equipos de L&D y RRHH, un vídeo instructivo de 90 segundos podría demostrar eficazmente cómo producir rápidamente contenido de "generador de vídeos AI" para iniciativas de aprendizaje interno. Este vídeo debe emplear un estilo visual moderno y claro con superposiciones de texto en pantalla y una pista de audio animada e informativa. Aprovecharía las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para agilizar el proceso de creación, mostrando la eficiencia de un "generador de vídeos AI" para fines de formación.
Produce un módulo de "Generador de Vídeos de Formación DEI" de 2 minutos para una fuerza laboral global, ilustrando escenarios de sesgos inconscientes y microagresiones, seguidos de mejores prácticas. La presentación visual debe ser empática y diversa, con interacciones de personajes realistas, acompañada de una narrativa reflexiva y educativa. Es crucial habilitar los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y comprensión en múltiples idiomas, reforzando la naturaleza inclusiva del "Generador de Vídeos de Formación DEI".
¿Qué tal diseñar un fragmento de "vídeos de formación AI" de 45 segundos para todos los empleados, presentando un ejercicio rápido de juego de roles sobre la escucha activa en diálogos interculturales? Este vídeo podría presentar un estilo visual amigable y atractivo, utilizando los avatares AI de HeyGen para representar a diferentes miembros del equipo en un breve escenario relatable, respaldado por un tono de audio claro y alentador. Estos dinámicos "vídeos de formación AI" destacarían la aplicación práctica.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea cursos DEI más completos y alcanza una audiencia global.
Produce fácilmente una amplia gama de vídeos de formación sobre inclusión, asegurando que tu mensaje llegue a cada empleado, independientemente de su ubicación o idioma.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación sobre inclusión vital.
Mejora la participación de los aprendices y la retención de conocimientos en los programas de formación sobre inclusión con contenido de vídeo dinámico impulsado por AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación sobre inclusión?
HeyGen, un avanzado generador de vídeos AI, empodera a los equipos de L&D y RRHH para producir vídeos de formación sobre inclusión atractivos transformando guiones de texto en contenido envolvente con avatares AI realistas. Esto agiliza el proceso de producción, haciendo que el contenido DEI de alta calidad sea accesible sin habilidades complejas de edición de vídeo.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para hacer que los vídeos de formación sobre inclusión sean accesibles globalmente?
HeyGen proporciona características técnicas robustas como subtítulos automáticos y generación de voz en off AI en múltiples idiomas, asegurando que tus vídeos de formación sobre inclusión sean accesibles para una audiencia global y diversa. Estas capacidades permiten a los equipos de L&D y RRHH entregar mensajes consistentes y comprensibles en diferentes regiones.
¿Puede HeyGen personalizar el contenido de formación sobre inclusión con elementos específicos de la marca?
Sí, HeyGen permite una amplia personalización, permitiendo a los usuarios marcar sus vídeos de formación sobre inclusión con logotipos y colores de marca usando herramientas de edición intuitivas y plantillas personalizables. Esto asegura que todos los vídeos de formación impulsados por AI se alineen perfectamente con la identidad visual y el mensaje de tu organización.
¿Cómo pueden los equipos de L&D y RRHH aprovechar HeyGen para programas de formación en diversidad?
Los equipos de L&D y RRHH pueden aprovechar el generador de vídeos de formación AI de HeyGen para desarrollar eficientemente programas de formación en diversidad impactantes, fomentando una cultura inclusiva dentro de sus organizaciones. Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen simplifican la creación de contenido, permitiendo a los equipos centrarse en el desarrollo estratégico del programa en lugar de en la producción de vídeo compleja.