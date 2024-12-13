Generador de Vídeos de Formación sobre Inclusión: Crea Vídeos DEI Atractivos

Empodera a los equipos de L&D y RRHH para construir una cultura inclusiva con avatares AI y plantillas personalizables para programas de formación en diversidad impactantes.

Crea un vídeo de formación sobre inclusión de 1 minuto diseñado para nuevos empleados, centrado en la importancia de la comunicación respetuosa en un entorno laboral diverso. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con imágenes de archivo diversas, mientras que el audio mantiene un tono cálido y acogedor, generado usando la generación de voz en off de HeyGen. Esta pieza introduce eficazmente los conceptos básicos de los "vídeos de formación sobre inclusión" para la incorporación inicial.

Prompt de Ejemplo 1
Para los equipos de L&D y RRHH, un vídeo instructivo de 90 segundos podría demostrar eficazmente cómo producir rápidamente contenido de "generador de vídeos AI" para iniciativas de aprendizaje interno. Este vídeo debe emplear un estilo visual moderno y claro con superposiciones de texto en pantalla y una pista de audio animada e informativa. Aprovecharía las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para agilizar el proceso de creación, mostrando la eficiencia de un "generador de vídeos AI" para fines de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un módulo de "Generador de Vídeos de Formación DEI" de 2 minutos para una fuerza laboral global, ilustrando escenarios de sesgos inconscientes y microagresiones, seguidos de mejores prácticas. La presentación visual debe ser empática y diversa, con interacciones de personajes realistas, acompañada de una narrativa reflexiva y educativa. Es crucial habilitar los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y comprensión en múltiples idiomas, reforzando la naturaleza inclusiva del "Generador de Vídeos de Formación DEI".
Prompt de Ejemplo 3
¿Qué tal diseñar un fragmento de "vídeos de formación AI" de 45 segundos para todos los empleados, presentando un ejercicio rápido de juego de roles sobre la escucha activa en diálogos interculturales? Este vídeo podría presentar un estilo visual amigable y atractivo, utilizando los avatares AI de HeyGen para representar a diferentes miembros del equipo en un breve escenario relatable, respaldado por un tono de audio claro y alentador. Estos dinámicos "vídeos de formación AI" destacarían la aplicación práctica.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación sobre Inclusión

Produce sin esfuerzo vídeos de formación sobre inclusión impactantes usando AI para fomentar una cultura laboral diversa y equitativa.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación. Nuestro generador de vídeos AI transforma tu texto en una narrativa visual al instante.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar tu mensaje, asegurando que tu formación sobre inclusión resuene con tu audiencia.
3
Step 3
Añade Voz en Off AI
Mejora tu formación con generación de voz en off AI profesional, proporcionando una narración clara y atractiva para tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Descarga tus vídeos de formación sobre inclusión completados en varios formatos de aspecto, listos para su implementación en tus plataformas de aprendizaje.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira una cultura inclusiva con vídeos AI atractivos

Fomenta un lugar de trabajo verdaderamente inclusivo generando vídeos motivacionales que resuenen profundamente y promuevan un cambio cultural positivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación sobre inclusión?

HeyGen, un avanzado generador de vídeos AI, empodera a los equipos de L&D y RRHH para producir vídeos de formación sobre inclusión atractivos transformando guiones de texto en contenido envolvente con avatares AI realistas. Esto agiliza el proceso de producción, haciendo que el contenido DEI de alta calidad sea accesible sin habilidades complejas de edición de vídeo.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para hacer que los vídeos de formación sobre inclusión sean accesibles globalmente?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como subtítulos automáticos y generación de voz en off AI en múltiples idiomas, asegurando que tus vídeos de formación sobre inclusión sean accesibles para una audiencia global y diversa. Estas capacidades permiten a los equipos de L&D y RRHH entregar mensajes consistentes y comprensibles en diferentes regiones.

¿Puede HeyGen personalizar el contenido de formación sobre inclusión con elementos específicos de la marca?

Sí, HeyGen permite una amplia personalización, permitiendo a los usuarios marcar sus vídeos de formación sobre inclusión con logotipos y colores de marca usando herramientas de edición intuitivas y plantillas personalizables. Esto asegura que todos los vídeos de formación impulsados por AI se alineen perfectamente con la identidad visual y el mensaje de tu organización.

¿Cómo pueden los equipos de L&D y RRHH aprovechar HeyGen para programas de formación en diversidad?

Los equipos de L&D y RRHH pueden aprovechar el generador de vídeos de formación AI de HeyGen para desarrollar eficientemente programas de formación en diversidad impactantes, fomentando una cultura inclusiva dentro de sus organizaciones. Las herramientas impulsadas por AI de HeyGen simplifican la creación de contenido, permitiendo a los equipos centrarse en el desarrollo estratégico del programa en lugar de en la producción de vídeo compleja.

