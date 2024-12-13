Crea un vídeo de formación sobre inclusión de 1 minuto diseñado para nuevos empleados, centrado en la importancia de la comunicación respetuosa en un entorno laboral diverso. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con imágenes de archivo diversas, mientras que el audio mantiene un tono cálido y acogedor, generado usando la generación de voz en off de HeyGen. Esta pieza introduce eficazmente los conceptos básicos de los "vídeos de formación sobre inclusión" para la incorporación inicial.

