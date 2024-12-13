Generador de Formación en Inclusión: Crea Rápidamente Vídeos de D&I Atractivos

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo perspicaz de 60 segundos para gerentes de nivel medio que explique el sesgo inconsciente a través de escenarios laborales con los que se puedan identificar. El estilo visual debe ser limpio e ilustrativo, con una voz en off calmada y autoritaria generada directamente a partir de un guion, asegurando claridad e impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a todos los empleados para fomentar una cultura inclusiva, utilizando visuales dinámicos y Plantillas y escenas pre-diseñadas. Este vídeo debe tener una estética moderna e inspiradora complementada por una narración amigable y alentadora.
Prompt de Ejemplo 3
Para los departamentos de RRHH y gerentes de L&D, crea un vídeo explicativo profesional de 90 segundos que destaque los beneficios de implementar programas de D&I escalables. El estilo visual debe ser sofisticado con animaciones sutiles, y una generación de voz en off confiada y articulada transmitirá eficazmente la información clave.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Formación en Inclusión

Transforma sin esfuerzo tu contenido de Diversidad e Inclusión en vídeos de formación atractivos y personalizables, fomentando una cultura inclusiva en toda tu organización.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de Formación en Diversidad e Inclusión. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convierte automáticamente tu texto en un vídeo dinámico, asegurando que tus mensajes clave sobre sesgo inconsciente y cultura inclusiva se transmitan claramente.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA Diversos
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar diferentes perspectivas y demografías en tu Generador de Vídeos de Formación en Inclusión. Esto ayuda a crear experiencias de formación de empleados que sean impactantes y con las que se puedan identificar, resonando con una audiencia diversa.
3
Step 3
Aplica Tu Marca y Voz
Integra la identidad de tu organización utilizando controles de Marca como logotipos y colores personalizados. Mejora aún más tu formación con voces de sonido natural generadas a través de nuestra avanzada generación de Voz en off para una presentación pulida y profesional.
4
Step 4
Genera y Distribuye Tu Vídeo
Con un solo clic, genera tu vídeo de formación completo. Utiliza nuestra función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para optimizar tu contenido para varias plataformas de aprendizaje en línea o integración LMS, haciendo que tus programas de D&I sean escalables y accesibles.

Casos de Uso

Aclara Conceptos Complejos de D&I

Simplifica temas intrincados como el sesgo inconsciente con vídeos generados por IA claros y concisos, haciendo que la educación en D&I sea más accesible e impactante.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de vídeos efectivos de Formación en Diversidad e Inclusión?

HeyGen simplifica la creación de vídeos atractivos de Formación en Diversidad e Inclusión aprovechando la avanzada tecnología de generación de vídeos de IA. Puedes transformar guiones en contenido convincente con avatares de IA realistas y generación de voz en off profesional, haciendo que la formación de empleados sea más impactante y escalable.

¿Podemos personalizar los vídeos de formación en inclusión generados por HeyGen para reflejar nuestra marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales directamente en tus vídeos generados por el generador de formación en inclusión. Esto asegura una apariencia consistente y profesional para todos tus materiales de formación de empleados, fomentando una cultura inclusiva.

¿Cuál es el proceso para transformar texto en contenido de formación en inclusión con HeyGen?

HeyGen agiliza la creación de contenido con su potente función de Texto a vídeo desde guion. Simplemente introduce tu material escrito, y el generador de vídeos de IA de HeyGen producirá un vídeo profesional completo con avatares de IA y voces en off sincronizadas, ideal para la formación de empleados en temas como el sesgo inconsciente.

¿HeyGen apoya el despliegue eficiente de programas de D&I escalables?

Sí, HeyGen está diseñado para apoyar programas de D&I escalables haciendo que la creación de contenido diverso de formación de empleados sea rápida y accesible. Nuestra plataforma te permite generar rápidamente numerosos vídeos de formación en inclusión con varios avatares de IA, asegurando que tu organización pueda promover consistentemente una cultura inclusiva.

