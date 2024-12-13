Generador de Formación en Inclusión: Crea Rápidamente Vídeos de D&I Atractivos
Crea fácilmente vídeos impactantes de Formación en Diversidad e Inclusión para tus empleados utilizando avanzados avatares de IA para fomentar una cultura inclusiva.
Desarrolla un vídeo perspicaz de 60 segundos para gerentes de nivel medio que explique el sesgo inconsciente a través de escenarios laborales con los que se puedan identificar. El estilo visual debe ser limpio e ilustrativo, con una voz en off calmada y autoritaria generada directamente a partir de un guion, asegurando claridad e impacto.
Se necesita un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a todos los empleados para fomentar una cultura inclusiva, utilizando visuales dinámicos y Plantillas y escenas pre-diseñadas. Este vídeo debe tener una estética moderna e inspiradora complementada por una narración amigable y alentadora.
Para los departamentos de RRHH y gerentes de L&D, crea un vídeo explicativo profesional de 90 segundos que destaque los beneficios de implementar programas de D&I escalables. El estilo visual debe ser sofisticado con animaciones sutiles, y una generación de voz en off confiada y articulada transmitirá eficazmente la información clave.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Desarrolla Programas de Aprendizaje de D&I Escalables.
Crea rápidamente vídeos de formación en inclusión completos para educar a una fuerza laboral global y expandir el alcance de D&I de manera eficiente.
Mejora el Compromiso en la Formación en Inclusión.
Utiliza vídeos impulsados por IA para aumentar el compromiso de los aprendices y mejorar las tasas de retención de conceptos cruciales de diversidad e inclusión.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de vídeos efectivos de Formación en Diversidad e Inclusión?
HeyGen simplifica la creación de vídeos atractivos de Formación en Diversidad e Inclusión aprovechando la avanzada tecnología de generación de vídeos de IA. Puedes transformar guiones en contenido convincente con avatares de IA realistas y generación de voz en off profesional, haciendo que la formación de empleados sea más impactante y escalable.
¿Podemos personalizar los vídeos de formación en inclusión generados por HeyGen para reflejar nuestra marca?
Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales directamente en tus vídeos generados por el generador de formación en inclusión. Esto asegura una apariencia consistente y profesional para todos tus materiales de formación de empleados, fomentando una cultura inclusiva.
¿Cuál es el proceso para transformar texto en contenido de formación en inclusión con HeyGen?
HeyGen agiliza la creación de contenido con su potente función de Texto a vídeo desde guion. Simplemente introduce tu material escrito, y el generador de vídeos de IA de HeyGen producirá un vídeo profesional completo con avatares de IA y voces en off sincronizadas, ideal para la formación de empleados en temas como el sesgo inconsciente.
¿HeyGen apoya el despliegue eficiente de programas de D&I escalables?
Sí, HeyGen está diseñado para apoyar programas de D&I escalables haciendo que la creación de contenido diverso de formación de empleados sea rápida y accesible. Nuestra plataforma te permite generar rápidamente numerosos vídeos de formación en inclusión con varios avatares de IA, asegurando que tu organización pueda promover consistentemente una cultura inclusiva.