Crea un vídeo de recorrido de respuesta a incidentes de 1 minuto diseñado para Analistas de Seguridad IT, detallando los primeros pasos en el aislamiento de la red. El estilo visual debe ser altamente profesional, con superposiciones de texto claras en pantalla explicando cada comando, complementado por una voz en off calmada y autoritaria generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, asegurando precisión técnica y fácil comprensión.

