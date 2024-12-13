Imagina un vídeo de 90 segundos diseñado para responsables de seguridad y oficiales de cumplimiento, mostrando cómo HeyGen actúa como un generador de vídeos de informes de incidentes para agilizar los procesos de documentación. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando animaciones tipo infografía para resaltar datos y flujos de trabajo, complementado por una voz en off clara y autoritaria. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para demostrar la conversión sin esfuerzo de texto bruto en un informe pulido.

