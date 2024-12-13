Crea un vídeo conciso de 30 segundos para informar sobre un incidente dirigido a la gestión de la empresa, detallando un evento menor reciente en el lugar de trabajo. El estilo visual debe ser profesional y directo, utilizando visualizaciones de datos claras y una locución calmada y objetiva, fácilmente generada con la función de Texto a vídeo de HeyGen para asegurar precisión y rapidez en la comunicación del incidente.

