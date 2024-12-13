Creador de Vídeos de Marketing de Atracción para Hacer Crecer tu Negocio

Crea vídeos alineados con tu marca sin esfuerzo. Nuestra IA utiliza tu guion para generar texto a vídeo, perfecto para plataformas de redes sociales y aumentar el compromiso.

Imagina un vídeo instructivo de 1 minuto diseñado para especialistas en marketing con conocimientos tecnológicos y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo transformar un guion simple en un vídeo profesional sin esfuerzo. El estilo visual debe ser limpio y moderno, destacando la interfaz de usuario con una música de fondo profesional y animada, y una voz en off clara y articulada, enfatizando la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para convertirse en un eficaz creador de vídeos con IA.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de estudio de caso convincente de 90 segundos dirigido a estrategas de contenido y equipos de marketing, ilustrando cómo pueden mejorar fácilmente su estrategia de marketing de atracción con contenido visual atractivo. El vídeo debe presentar gráficos en movimiento dinámicos y superposiciones de texto en pantalla, narrado con un tono amigable y conversacional, demostrando cómo las plantillas y escenas diseñadas profesionalmente de HeyGen agilizan el proceso de creación para cualquier creador de vídeos de marketing de atracción.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional conciso de 45 segundos dirigido a gerentes de marca y profesionales del marketing, centrado en mantener la coherencia de la marca en todos los activos de vídeo. Los visuales deben estar altamente pulidos y reflejar una fuerte identidad de marca, acompañados por un narrador sofisticado y tranquilizador y animaciones sutiles, destacando cómo los avatares de IA de HeyGen aseguran vídeos alineados con la marca cada vez, funcionando como un poderoso creador de vídeos promocionales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo tutorial informativo de 2 minutos para creadores de vídeos freelance y agencias de marketing, demostrando cómo agilizar significativamente su proceso de edición de vídeos y flujo de trabajo. El estilo visual debe ser rápido con grabaciones de pantalla ilustrativas de la plataforma, respaldado por música enérgica e inspiradora y una narración concisa, mostrando la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen como una parte esencial de las poderosas herramientas de edición de vídeo para cualquier creador de vídeos de marketing.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Marketing de Atracción

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing de atracción profesionales y alineados con tu marca que cautiven a tu audiencia y aumenten el compromiso, sin necesidad de experiencia previa en edición de vídeos.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre plantillas diseñadas profesionalmente para establecer rápidamente la base de tu vídeo de marketing de atracción. Estas plantillas proporcionan un punto de partida, asegurando que tu contenido luzca pulido y se alinee con tu marca.
2
Step 2
Crea Contenido Atractivo
Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar vida a tu guion. Selecciona entre una diversa gama de presentadores de IA realistas para narrar tu mensaje, haciéndolo atractivo y personal para tus campañas de marketing de atracción.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Asegúrate de que cada vídeo refleje tu marca única. Aplica los colores, fuentes y logotipo de tu marca utilizando controles de marca intuitivos para crear vídeos consistentes y alineados con tu marca en todas las plataformas.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez que tu vídeo de marketing de atracción esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos de relación de aspecto optimizados para diferentes plataformas de redes sociales. Comparte tu vídeo de alta calidad a través de canales para atraer y nutrir clientes potenciales de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Testimonios de Clientes Poderosos

.

Crea sin esfuerzo testimonios en vídeo atractivos y estudios de caso para construir confianza y aprovechar la prueba social como un componente clave de tu marketing de atracción.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de edición de vídeos con IA?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para transformar texto en vídeos profesionales, reduciendo significativamente la complejidad del proceso tradicional de edición de vídeos. Esto convierte a HeyGen en un eficiente creador de vídeos con IA para diversas necesidades de marketing.

¿Qué características hacen de HeyGen un intuitivo creador de vídeos de marketing?

HeyGen ofrece un editor de arrastrar y soltar fácil de usar combinado con una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente, permitiendo a los usuarios crear vídeos de marketing impactantes con facilidad. Este enfoque simplificado ayuda a producir vídeos alineados con la marca de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos alineados con la marca para diversas plataformas?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados, para asegurar que todos tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes adaptar y exportar fácilmente tu contenido para varias plataformas de redes sociales y campañas de email marketing.

¿Cuáles son las capacidades principales de HeyGen para generar contenido de vídeo?

HeyGen sobresale en la generación de contenido de vídeo a través de su funcionalidad de texto a vídeo desde guion y generación avanzada de voz en off. Estas poderosas capacidades de creador de vídeos con IA permiten a los usuarios crear vídeos de demostración dinámicos y vídeos de productos sin esfuerzo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo