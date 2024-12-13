Generador de Vídeos de Importación y Exportación para Crear Vídeos Impresionantes Rápidamente

Transforma texto en vídeos de marketing atractivos sin esfuerzo con nuestra potente función de texto a vídeo desde guion, sin necesidad de habilidades de edición.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a creadores de contenido e influencers de redes sociales, diseñado para inspirar narrativas creativas. Visualmente, debe ser rápido con transiciones de escenas vibrantes y plantillas diversas, acompañado de una banda sonora moderna y enérgica y una voz en off expresiva. Destaca cómo el amplio soporte de la biblioteca de medios de HeyGen permite la transformación de imágenes diversas en vídeo, perfecto para cautivar a las audiencias en plataformas de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para entusiastas de la tecnología que aprenden a usar una nueva función de generador de vídeo de importación y exportación. El vídeo necesita un estilo visual limpio e informativo, con texto claro en pantalla y una voz en off precisa y calmada, apoyada por música de fondo sutil. Enfatiza cómo HeyGen facilita la generación de contenido de texto a vídeo y añade automáticamente subtítulos, asegurando que cada paso se entienda claramente independientemente del cambio de relación de aspecto para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de comunicación interna de 30 segundos, dirigido a profesionales de recursos humanos y líderes de equipo, anunciando una nueva política de la empresa. La estética visual debe ser corporativa-casual y acogedora, con música de fondo suave y ambiental acompañando una voz en off de sonido natural. Muestra cómo usar un generador de vídeo AI como HeyGen permite la creación rápida de mensajes personalizados con avatares AI, que luego pueden exportarse en varios formatos de relación de aspecto para diferentes canales internos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Usar Nuestro Generador de Vídeos de Importación/Exportación

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos profesionales importando varios tipos de contenido y exportando en formatos de alta calidad, listos para cualquier plataforma.

1
Step 1
Sube Tu Contenido
Comienza subiendo fácilmente tus imágenes, clips de vídeo y otros activos multimedia desde tu dispositivo directamente al editor.
2
Step 2
Genera desde Texto
Transforma tu contenido escrito en escenas dinámicas pegando tu guion, dejando que nuestra AI cree automáticamente elementos de vídeo atractivos usando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
3
Step 3
Personaliza con Avatares AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para presentar tu mensaje y personaliza su apariencia para que coincida con tu marca o estilo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu proyecto seleccionando tu relación de aspecto deseada y exportando instantáneamente tu vídeo de alta calidad sin marcas de agua en formato MP4.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Marketing y Anuncios de Alto Impacto

Desarrolla vídeos de marketing y anuncios convincentes y de alta conversión rápidamente, optimizando el rendimiento de tu campaña con contenido potenciado por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la generación creativa de vídeos para marketing y tutoriales?

HeyGen funciona como un avanzado generador de vídeos AI, permitiendo a los usuarios transformar fácilmente texto en vídeo e incluso imagen en vídeo. Su plataforma intuitiva es ideal para crear vídeos de marketing atractivos y tutoriales completos con un esfuerzo mínimo, mostrando las capacidades de HeyGen para diversos proyectos creativos.

¿Puedo personalizar avatares AI y elementos de marca dentro de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para avatares AI, permitiéndote crear talento en pantalla único y consistente para tu contenido. También puedes personalizar diseños y aplicar los controles de marca específicos de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para asegurar que todos los vídeos se alineen perfectamente con tu identidad visual.

¿Qué herramientas creativas proporciona HeyGen para guiones y voces en off?

HeyGen incluye un potente generador de guiones que convierte inteligentemente tus guiones de vídeo en contenido de vídeo dinámico, completo con voces en off de alta calidad. Aprovechando la robusta tecnología de texto a voz y el soporte para múltiples idiomas, HeyGen asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y creativa a una audiencia global.

¿Cómo puede HeyGen asegurar que mis vídeos creados sean profesionales y estén listos para plataformas de redes sociales?

HeyGen garantiza la creación de vídeos profesionales sin marcas de agua con capacidades de exportación MP4 sin problemas. Esto asegura que tu contenido de vídeo de alta calidad, mejorado con opciones de música de fondo, esté perfectamente optimizado y listo para compartir inmediatamente en varias plataformas de redes sociales, mejorando tu presencia digital.

