Creador de Vídeos de Ilustración: Crea Contenido Animado Impresionante

Produce rápidamente vídeos explicativos y de marketing dinámicos utilizando nuestras diversas plantillas y escenas, haciendo que la animación compleja sea simple y accesible.

Crea un vídeo explicativo de 45 segundos que demuestre cómo tu nuevo creador de vídeos de ilustración simplifica conceptos complejos para propietarios de pequeñas empresas, mostrando el poder de los vídeos animados; el estilo visual debe presentar ilustraciones planas, limpias y modernas con una locución profesional y animada generada usando la función de generación de voz de HeyGen, asegurando un mensaje claro y atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un segmento educativo de 60 segundos para educadores en línea, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar contenido atractivo a través de animaciones de personajes expresivos y lúdicos creadas con herramientas de animación robustas, acompañadas de una locución amigable y música de fondo ligera; este vídeo debe mostrar un constructor de personajes diverso en acción.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de marketing dinámico de 30 segundos dirigido a profesionales del marketing, ilustrando las características de un nuevo producto con gráficos en movimiento vibrantes y maquetas de productos, mostrando la facilidad de una poderosa herramienta de creación de vídeos; se deben aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para un desarrollo rápido, con audio que incluya una locución concisa y persuasiva para resaltar los beneficios clave de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un anuncio cautivador de 15 segundos para redes sociales dirigido a startups, aprovechando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para crear una ilustración audaz y minimalista con animación de texto atractiva, utilizando varios activos animados; el audio debe ser una pista musical enérgica acompañada de una breve y contundente locución, enfatizando el atractivo visual de la ilustración para captar la atención de inmediato.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Ilustración

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos de ilustración cautivadores con nuestra plataforma intuitiva, diseñada para creadores de todos los niveles de habilidad.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada o introduciendo tu guion para generar escenas iniciales. Esto aprovecha la biblioteca completa de Plantillas y escenas de HeyGen para un inicio rápido.
2
Step 2
Personaliza Visuales
Personaliza tu vídeo de ilustración eligiendo entre una amplia gama de activos animados o creando personajes únicos. Nuestro rico soporte de biblioteca de medios/stock ofrece extensos activos animados para dar vida a tu historia.
3
Step 3
Añade Locuciones
Mejora tu vídeo con audio de calidad profesional. Genera locuciones realistas directamente desde tu guion o sube tus propias grabaciones, asegurando una comunicación clara.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de ilustración esté completo, expórtalo fácilmente en varios formatos de relación de aspecto y resoluciones. Nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto asegura que tu creación esté lista para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Vídeo de Alto Impacto

.

Crea anuncios de vídeo animados convincentes y de alto rendimiento rápidamente para mejorar tus campañas de marketing y conversiones.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de ilustración animados?

HeyGen aprovecha la AI para transformar guiones en vídeos animados profesionales, ofreciendo una experiencia de creador de vídeos de ilustración simplificada. Nuestra plataforma permite a los usuarios generar locuciones fácilmente y utilizar diversas plantillas para dar vida a sus visiones creativas.

¿Puedo personalizar personajes y activos para mis vídeos explicativos creativos en HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona herramientas robustas para personalizar avatares de AI e integrar activos animados, facilitando la creación de personajes únicos para tus vídeos explicativos creativos. Puedes asegurarte de que tus ilustraciones se alineen perfectamente con la identidad y narrativa de tu marca.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para una producción de vídeo eficiente?

HeyGen destaca con características como la conversión de texto a vídeo y la generación avanzada de locuciones, optimizando el flujo de trabajo de tus herramientas de animación para vídeos de marketing y educativos. Esto empodera a los creadores para producir contenido de alta calidad de manera rápida y creativa.

¿Es accesible la herramienta de creación de vídeos de HeyGen para no diseñadores que desean crear contenido animado?

Absolutamente, HeyGen está diseñado con una interfaz fácil de usar y un editor de arrastrar y soltar, convirtiéndolo en una herramienta de creación de vídeos ideal para todos. Nuestra extensa biblioteca de plantillas permite a cualquiera crear vídeos animados profesionales sin experiencia previa en diseño.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo