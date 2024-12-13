Absolutamente. HeyGen es un potente creador de videos de verificación de identidad que permite la producción de videos claros e informativos esenciales para el cumplimiento de Conozca a su Cliente (KYC) y estrategias robustas de prevención de fraudes. Puedes crear fácilmente videos que expliquen los requisitos de verificación de documentos o demuestren pasos de identificación segura, asegurando una comunicación clara durante todo el proceso.