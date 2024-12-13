Potente Creador de Vídeos de Soporte de Identidad para Verificación de Usuarios

Crea vídeos de soporte atractivos para tu proceso de incorporación, generando fácilmente voces en off para ahorrar tiempo y esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación en cumplimiento de 90 segundos para departamentos de RRHH o responsables de cumplimiento explicando los procesos de verificación de documentos. La estética visual debe ser elegante y moderna, mostrando varios ejemplos de documentos y aprovechando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para una configuración profesional. El audio debe mantener un tono autoritario pero amigable, complementado con Subtítulos/captions en pantalla para una mayor accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional de 2 minutos dirigido a potenciales clientes empresariales interesados en un creador de vídeos de soporte de identidad. La presentación visual debe ser atractiva, destacando diversos elementos de la interfaz de usuario e interacciones de usuario con una estética de demostración de producto pulida, mientras que el audio presenta una voz en off profesional y animada generada a través de la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para explicar de manera sencilla las características complejas de un Creador de Vídeos AI.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo técnico de 45 segundos para desarrolladores y equipos técnicos centrado en integraciones de API para verificación en tiempo real. El estilo visual debe ser minimalista y técnico, integrando sutilmente fragmentos de código y diagramas de flujo, y optimizado para varias plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen. La pista de audio debe ser directa y precisa, concentrándose en transmitir detalles técnicos sin jerga innecesaria.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Soporte de Identidad

Crea sin esfuerzo vídeos de soporte de identidad claros y atractivos con AI para agilizar la verificación y mejorar la comprensión del usuario.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Comienza introduciendo tu guion. Nuestra plataforma transforma tu texto en contenido de vídeo dinámico utilizando texto a vídeo desde guion, asegurando un mensaje preciso y consistente para las guías de verificación de identidad.
2
Step 2
Personaliza Tus Visuales
Aplica el aspecto y la sensación únicos de tu marca. Usa los controles de marca para integrar logotipos, colores y fuentes, manteniendo la consistencia de marca en todos tus materiales de soporte.
3
Step 3
Mejora con Audio
Eleva la claridad de tu vídeo con audio profesional. Utiliza la generación de voz en off para añadir narración de sonido natural en varios idiomas, haciendo tu soporte accesible a una audiencia más amplia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y prepáralo para su despliegue. Con el redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, optimiza tu vídeo de soporte para cualquier plataforma, asegurando alta calidad y reproducción sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos Explicativos para Preguntas Frecuentes de Identidad

Genera rápidamente clips de vídeo claros y atractivos para responder preguntas comunes de soporte de identidad en varias plataformas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen crear contenido de vídeo para una audiencia global?

HeyGen ofrece robustas `funciones de localización`, soportando `generación de voz en off` y `Subtítulos/captions` en más de `140+ idiomas` con `traducción con un solo clic`. Esto permite a los usuarios producir sin esfuerzo `vídeos de soporte multilingües` y llegar a una audiencia global más amplia.

¿Qué capacidades técnicas avanzadas ofrece HeyGen para la personalización detallada de vídeos?

HeyGen funciona como un completo `editor de vídeo`, empoderando a los usuarios con `Efectos AI`, `Subtítulos automáticos` y opciones para `Eliminar fondo`. Los profesionales también pueden utilizar `Edición de fotogramas clave`, `Filtros Efectos Transiciones` y `Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto` para lograr una salida de alta calidad `4K 60fps`.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje existentes o plataformas externas?

Sí, HeyGen está diseñado para una integración perfecta, ofreciendo `integración LMS` para la distribución de contenido educativo y una potente `API` para conexiones personalizadas. Esto asegura que tus `vídeos de formación` y `vídeos AI` puedan incorporarse fácilmente en tus flujos de trabajo establecidos.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en todas las comunicaciones de vídeo?

HeyGen asegura una fuerte `consistencia de marca` a través de completos `controles de marca`, incluyendo logotipos personalizados y paletas de colores. Nuestra función `Brandkit` permite a las organizaciones cargar y gestionar activos de marca, asegurando que cada creación de `Texto a vídeo` se alinee perfectamente con las directrices corporativas.

