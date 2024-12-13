HeyGen apoya un branding consistente para todos tus informes de vídeo a través de controles de branding completos, incluyendo logotipos personalizados y colores de marca. Para la exportación, puedes utilizar el cambio de tamaño de la relación de aspecto y generar subtítulos, asegurando que tu producción de vídeo profesional cumpla con los requisitos de diversas plataformas y necesidades de la audiencia.