creador de vídeos de sistemas humanitarios: Cuenta tu historia, impulsa el cambio

Empodera a las organizaciones sin ánimo de lucro para crear narrativas convincentes y llamamientos de recaudación de fondos rápidamente usando avanzados avatares de AI para contenido dinámico.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo convincente de 60 segundos dirigido a organizaciones sin ánimo de lucro y socios potenciales, detallando los enfoques innovadores dentro de un sistema humanitario específico. El estilo visual y de audio debe ser profesional, basado en datos y atractivo, posiblemente incorporando elementos animados. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar sin problemas tu guion en un vídeo pulido, empleando avatares de AI para presentar la información de manera efectiva y asegurar una producción de alta calidad para este generador de vídeos AI.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina producir un emotivo llamamiento de recaudación de fondos de 30 segundos dirigido a donantes individuales, compartiendo una breve y convincente narrativa sobre el impacto directo de los esfuerzos humanitarios en una comunidad o individuo. El estilo visual debe ser inspirador y auténtico, apoyado por una narración emocional que resuene profundamente. Emplea el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para encontrar visuales adecuados, combinados con plantillas personalizables, para crear un vídeo profesional e impactante rápidamente, asegurando que el mensaje de tu organización sin ánimo de lucro llegue efectivamente a su audiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de redes sociales atractivo de 45 segundos para potenciales voluntarios y miembros de la comunidad local, mostrando el dinámico trabajo sobre el terreno de una organización de ayuda humanitaria. El estilo visual debe ser enérgico y centrado en la comunidad, con cortes rápidos y un tono alentador adecuado para plataformas como vídeos de TikTok. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para representar a diversos miembros del equipo o beneficiarios y asegura que el vídeo pueda adaptarse fácilmente a varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones, maximizando tus esfuerzos de creación de vídeos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona el creador de vídeos de sistemas humanitarios

Crea sin esfuerzo vídeos convincentes para llamamientos de recaudación de fondos y campañas de concienciación, transformando tu mensaje en historias visuales impactantes.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza elaborando tu narrativa convincente. Aprovecha nuestra función de texto a vídeo desde guion para transformar sin problemas tu mensaje escrito en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona tu avatar de AI
Mejora tu mensaje eligiendo un avatar de AI para ser tu presentador. Estos representantes digitales dan vida a tu historia humanitaria, involucrando a tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza con plantillas
Acelera la creación de tu vídeo con plantillas personalizables. Selecciona entre una variedad de escenas y diseños para construir rápidamente una estructura de vídeo profesional e impactante.
4
Step 4
Exporta con subtítulos
Asegura que tu mensaje sea accesible y ampliamente comprendido generando tu vídeo con subtítulos automáticos. Exporta fácilmente para impulsar tus campañas críticas de concienciación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso en la formación

Aumenta el compromiso y la retención en la formación para voluntarios y personal con contenido educativo e instructivo potenciado por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a las organizaciones humanitarias con sus campañas de concienciación?

El generador de vídeos AI de HeyGen empodera a las organizaciones humanitarias y sin ánimo de lucro para producir rápidamente narrativas convincentes y campañas de concienciación, utilizando avatares de AI y plantillas personalizables para compartir su mensaje de manera efectiva.

¿Qué características ofrece HeyGen para la creación eficiente de vídeos a partir de un guion?

HeyGen simplifica la creación de vídeos permitiéndote transformar texto a vídeo desde guion con facilidad. Esto incluye generación avanzada de voz en off y subtítulos automáticos, haciendo que tu contenido sea accesible y profesional.

¿Puede HeyGen crear vídeos atractivos para redes sociales, como vídeos explicativos o contenido de TikTok?

Absolutamente. HeyGen permite la creación de vídeos dinámicos para redes sociales, vídeos explicativos animados e incluso vídeos de TikTok usando diversos avatares de AI y plantillas personalizables, asegurando que tu contenido capte la atención.

¿HeyGen ofrece controles de marca para una identidad visual consistente en los vídeos?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar tu logo y colores específicos de marca. Esto asegura que todo tu contenido de vídeo mantenga una identidad visual consistente y profesional en varias plataformas.

