Potencia tu Causa con un Creador de Vídeos de Marcos Humanitarios

Convierte tus guiones en vídeos explicativos y de recaudación de fondos profesionales con Texto a vídeo desde guion, involucrando a las audiencias y simplificando complejos marcos humanitarios.

440/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de recaudación de fondos de 45 segundos dirigido a posibles donantes, mostrando el impacto inmediato de una reciente iniciativa de ayuda humanitaria. Este vídeo necesita un estilo visual emocional e inspirador, incorporando cortes rápidos de resultados positivos y música de fondo edificante, con una voz en off sincera. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para ofrecer un poderoso llamado a la acción, mejorando la conexión personal para estos vídeos de recaudación de fondos críticos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo de 90 segundos diseñado para equipos de comunicación de ONG y organizaciones humanitarias con conocimientos tecnológicos, presentando los beneficios de un creador de vídeos AI como HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser moderno y limpio, demostrando efectivamente la interfaz fácil de usar de HeyGen y sus características clave. Maximiza la eficiencia utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación pulida sobre la optimización de la creación de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de formación integral de 2 minutos para el personal de campo y nuevos reclutas dentro de organizaciones humanitarias, detallando un nuevo protocolo de respuesta a emergencias. El vídeo debe adoptar un enfoque visual instructivo, paso a paso, completo con superposiciones de texto en pantalla para información clave, apoyado por una voz en off calmada y orientadora. Asegura la máxima claridad y accesibilidad en diversos entornos de campo incorporando la función de Subtítulos/captions de HeyGen para esta vital formación en acción humanitaria.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Marcos Humanitarios

Crea vídeos poderosos e informativos sobre marcos humanitarios con el AI de HeyGen, transformando ideas complejas en contenido atractivo sin esfuerzo.

1
Step 1
Pega tu Guion
Comienza pegando tu guion de vídeo en HeyGen. Nuestra plataforma utiliza tu texto para generar automáticamente escenas atractivas, haciendo que la creación de explicaciones de marcos humanitarios sea sencilla.
2
Step 2
Selecciona un Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI para representar tu mensaje con profesionalismo y empatía. Estos avatares narrarán tu contenido de marcos humanitarios, añadiendo un toque humano a tu vídeo explicativo.
3
Step 3
Aplica Marca y Visuales
Mejora tu vídeo con personalización de marca, incluyendo logos y colores, para mantener la consistencia con la identidad de tu organización. Utiliza nuestras plantillas de vídeo y biblioteca de medios para incorporar visuales relevantes que apoyen tu narrativa impactante.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo Impactante
Genera voces en off de alta calidad y exporta tu vídeo de marcos humanitarios completado en varios formatos de aspecto para compartir fácilmente en redes sociales y otras plataformas. Comunica efectivamente tu mensaje a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar la Formación de Trabajadores de Ayuda

.

Utiliza vídeo potenciado por AI para aumentar el compromiso y la retención en programas de formación para trabajadores de ayuda, fomentando una comprensión más profunda de las directrices humanitarias.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen apoyar la creación de vídeos de ayuda humanitaria?

HeyGen empodera a las organizaciones para crear vídeos de ayuda humanitaria impactantes de manera eficiente. Aprovecha nuestro creador de vídeos AI con avatares AI realistas y texto a vídeo desde guion para producir contenido educativo y de formación convincente que resuene con tu audiencia.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para convertir guiones en vídeo?

HeyGen proporciona tecnología avanzada de texto a vídeo desde guion, permitiendo a los usuarios transformar contenido escrito en vídeos atractivos con facilidad. Nuestra plataforma cuenta con diversos avatares AI y generación sofisticada de voz en off, optimizando tu flujo de trabajo de producción de vídeo.

¿Puede HeyGen usarse para producir vídeos explicativos o de recaudación de fondos para mi organización?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos AI ideal para elaborar vídeos explicativos profesionales y vídeos de recaudación de fondos persuasivos. Utiliza nuestras extensas plantillas de vídeo y controles de marca robustos para asegurar que tu mensaje sea claro, consistente e impactante.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca y eficiencia en la creación de vídeos?

HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar sin problemas tu logo y colores de marca en cada vídeo. Con nuestra interfaz intuitiva y plantillas de vídeo personalizables, puedes producir contenido de alta calidad para redes sociales y otras plataformas con notable eficiencia.

