Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de recaudación de fondos de 60 segundos emocionalmente convincente dirigido a donantes importantes existentes y potenciales para un proyecto humanitario específico. El estilo visual debe ser impactante y orientado a soluciones, mostrando un progreso tangible y la urgente necesidad de apoyo, utilizando una selección de metraje de archivo de alta calidad de la biblioteca de medios de HeyGen. Un mensaje persuasivo y claro, derivado de un guion bien elaborado y convertido en vídeo utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, destacará la importancia del proyecto y alentará las donaciones para esta campaña de crowdfunding.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para articular claramente la misión principal de una organización sin ánimo de lucro a nuevos visitantes del sitio web y seguidores en redes sociales. Este proyecto de generador de vídeos de caridad debe aprovechar los avatares de IA de HeyGen para presentar información clave de manera atractiva y accesible, manteniendo un estilo visual limpio y moderno con infografías claras. El tono profesional e informativo se reforzará con subtítulos generados automáticamente, asegurando el máximo alcance y comprensión en diversos entornos de visualización.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de contenido dinámico de 45 segundos de calidad de estudio celebrando el impacto de una reciente iniciativa de ayuda humanitaria y fomentando el reclutamiento de nuevos voluntarios. Dirigido a potenciales voluntarios, partes interesadas y socios comunitarios, el vídeo debe presentar imágenes inspiradoras de voluntarios en acción y beneficiarios, junto con una voz esperanzadora y entusiasta. Utiliza la funcionalidad de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar una visualización óptima en varias plataformas de redes sociales, proporcionando una narración de vídeo adaptable que resalta el compromiso comunitario.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Ayuda Humanitaria

Crea fácilmente vídeos poderosos y atractivos para campañas de recaudación de fondos y concienciación para conectar con donantes y amplificar la misión de tu organización sin ánimo de lucro.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu mensaje convincente en la plataforma. Nuestra IA transformará tu guion en un vídeo dinámico, haciendo que la narración sea simple y eficiente con nuestra función de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige entre una diversa biblioteca de diseños de 'plantillas de vídeo de caridad' o Plantillas y escenas pre-construidas para que coincidan perfectamente con el tono y mensaje de tu campaña de ayuda humanitaria.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Mejora la accesibilidad y el alcance utilizando el Generador Automático de Subtítulos para tu vídeo. Nuestra función de Subtítulos asegura que tu mensaje sea claro para todas las audiencias.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tus 'vídeos de recaudación de fondos' y expórtalos utilizando nuestra función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones, optimizada para compartir sin problemas en todos tus canales digitales para involucrar a potenciales donantes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Historias Impactantes de Ayuda y Apoyo

Elabora vídeos de IA emocionalmente convincentes para mostrar el impacto real de los esfuerzos humanitarios e inspirar la retención de donantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro en la creación de vídeos de recaudación de fondos impactantes?

HeyGen permite a las organizaciones sin ánimo de lucro producir vídeos de recaudación de fondos emocionalmente convincentes y campañas de concienciación utilizando avatares de IA y Texto a vídeo desde guion, haciendo que la narración en vídeo sea accesible y poderosa.

¿Qué características hacen de HeyGen el generador de vídeos de IA ideal para vídeos de caridad y ayuda humanitaria?

HeyGen ofrece avatares de IA avanzados, Texto a vídeo desde guion y un Generador Automático de Subtítulos, agilizando el proceso de producción de contenido de vídeo de caridad atractivo y ayudando a reducir las limitaciones de recursos para vídeos de ayuda humanitaria.

¿Cómo facilita HeyGen la difusión de vídeos de ayuda humanitaria para campañas de concienciación más amplias?

HeyGen permite la fácil exportación de contenido de calidad de estudio optimizado para varias plataformas de redes sociales, asegurando que tus campañas de concienciación y vídeos de recaudación de fondos lleguen a una amplia audiencia de manera efectiva.

¿Es HeyGen una solución fácil de usar para organizaciones sin ánimo de lucro con experiencia limitada en producción de vídeos?

Sí, el editor de vídeo de IA intuitivo de HeyGen y las plantillas de vídeo de caridad pre-diseñadas facilitan a cualquiera la generación de vídeos explicativos profesionales y vídeos de presentación, incluso sin experiencia previa en creación de vídeos.

