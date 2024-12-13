Creador de Vídeos de Desarrollo de Sistemas Humanos: Crea Vídeos de Formación Atractivos

Eleva tus Programas de Aprendizaje y Desarrollo y vídeos de formación interna. Aprovecha los avatares de IA para producir contenido atractivo a gran escala.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para gerentes de L&D y formadores corporativos, ilustrando cómo HeyGen puede revolucionar las necesidades de creación de vídeos de desarrollo de sistemas humanos para contenido de formación interna. El vídeo debe presentar un estilo visual profesional y alentador, acompañado de una voz en off cálida y natural, enfatizando la eficiencia obtenida a través de la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar manuales de formación en contenido dinámico.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de marketing conciso de 60 segundos dirigido a gerentes de producto y propietarios de pequeñas empresas, demostrando el poder del texto a vídeo para crear vídeos explicativos de productos impactantes. La estética debe ser vibrante y concisa, utilizando una voz clara y animada y mostrando subtítulos en pantalla para asegurar la máxima comprensión, mostrando cómo los conceptos se convierten rápidamente en narrativas visuales atractivas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo técnico de 1 minuto para profesionales de TI y desarrolladores explorando la API de HeyGen, enfocándose en su capacidad como generador de humanos de IA. Este vídeo necesita una presentación visual limpia y minimalista, complementada por una voz calmada y explicativa, demostrando la facilidad de integrar medios personalizados a través de la función de soporte de biblioteca de medios/stock en flujos de trabajo de generación de vídeos automatizados.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Desarrollo de Sistemas Humanos

Crea eficientemente vídeos atractivos de desarrollo de sistemas humanos con humanos digitales impulsados por IA y texto a vídeo para programas de aprendizaje y desarrollo impactantes.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu contenido de desarrollo de sistemas humanos como texto. Nuestro potente motor de texto a vídeo lo convertirá automáticamente en una voz en off de sonido natural.
2
Step 2
Selecciona un Humano Digital
Mejora el profesionalismo de tu vídeo eligiendo entre más de 230 humanos digitales realistas para presentar tu mensaje, haciendo tu contenido más atractivo y relatable.
3
Step 3
Aplica Controles de Marca
Mantén la consistencia de la marca utilizando nuestros controles de marca para integrar el logotipo de tu empresa, colores personalizados y escenas de fondo en tu vídeo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu creación exportando tu vídeo de desarrollo de sistemas humanos en el formato y relación de aspecto deseados, listo para producir vídeos a gran escala para varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Complejos

Transforma conceptos complejos de desarrollo de sistemas humanos en vídeos de IA claros y digeribles para mejorar la comprensión y la transferencia de conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la creación de vídeos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que transforma texto en vídeo, utilizando avatares digitales realistas y voces de sonido natural para crear contenido atractivo de manera eficiente y a gran escala.

¿Qué características de personalización ofrece HeyGen para los avatares digitales?

HeyGen ofrece amplias características de personalización para sus avatares digitales, permitiendo a los usuarios controlar aspectos como la apariencia, los gestos y la generación de voz en off, asegurando que el contenido de tu generador de humanos de IA se alinee perfectamente con tu marca.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas existentes para la producción automatizada de vídeos?

Sí, HeyGen ofrece una API robusta que permite una integración perfecta en tus flujos de trabajo existentes. Esto te permite producir vídeos a gran escala y automatizar tus procesos de creación de contenido de manera eficiente.

¿Cuántos humanos digitales realistas están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece acceso a más de 230 humanos digitales realistas y voces de sonido natural. Esta extensa biblioteca ofrece una amplia gama de opciones para crear contenido de vídeo diverso y atractivo directamente desde texto.

