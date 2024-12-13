Creador de Vídeos de Derechos Humanos: Crea Historias Impactantes

Empodera la defensa de tu organización sin ánimo de lucro con contenido de vídeo impresionante. Usa nuestras plantillas y escenas para contar historias convincentes de derechos humanos sin esfuerzo.

Crea un potente vídeo de 45 segundos que destaque el impacto de la desigualdad educativa en el futuro de un niño, diseñado para una audiencia general en redes sociales. El estilo visual debe ser una mezcla de fotos evocadoras de archivo y texto animado simple, acompañado de música inspiradora pero urgente y una voz en off clara y compasiva. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para narrar una historia concisa y convincente que promueva la narración creativa sobre este crítico tema de derechos humanos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de estilo mini-documental de 60 segundos dirigido a potenciales donantes y simpatizantes de pequeñas ONG, ilustrando el cambio positivo que una iniciativa local de derechos humanos aporta a una comunidad. El estilo visual y de audio debe ser auténtico, con avatares de AI actuando como beneficiarios que comparten sus historias contra un telón de fondo de escenas locales, con una partitura musical suave e inspiradora. Usa los avatares de AI de HeyGen para personalizar la narrativa, convirtiéndola en una pieza de contenido de vídeo que realmente resuene.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de llamada a la acción de 30 segundos para el Día de los Derechos Humanos, dirigido a jóvenes activistas y comunidades en línea, animándolos a compartir sus voces. El estilo visual debe ser dinámico y moderno, aprovechando colores vibrantes y tipografía audaz, acompañado de una banda sonora enérgica y motivadora. Emplea la amplia gama de plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una pieza de contenido de vídeo atractiva y compartible.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo explicativo conciso de 50 segundos para instituciones educativas y el público en general, simplificando un concepto complejo de derechos humanos como "libertad de expresión". El estilo visual y de audio debe ser limpio y profesional, utilizando gráficos animados claros y superposiciones de texto con una voz en off informativa y neutral, asegurando accesibilidad. Integra la función de subtítulos/captions de HeyGen para maximizar la comprensión y el alcance de esta pieza esencial de contenido de vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Derechos Humanos

Crea vídeos convincentes de derechos humanos para abogar por el cambio, aumentar la conciencia y compartir historias críticas con una audiencia global, empoderando tu causa con visuales impactantes.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas profesionales diseñadas para la defensa, o empieza con un lienzo en blanco para construir tu vídeo único de derechos humanos.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Integra tus potentes visuales, metraje y texto de la biblioteca de medios para contar tu historia y documentar eficazmente los problemas de derechos humanos.
3
Step 3
Mejora con Herramientas de AI
Utiliza capacidades de AI como la generación de voz en off para articular claramente tu mensaje y añade texto dinámico para resaltar hechos clave y llamadas a la acción.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo, eligiendo la relación de aspecto adecuada, y luego expórtalo para compartirlo sin problemas en plataformas de redes sociales para maximizar tu impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Documentar Historias de Derechos Humanos

.

Utiliza la narración de vídeos impulsada por AI para documentar vívidamente eventos históricos de derechos humanos y violaciones, asegurando que las narrativas poderosas resuenen con los espectadores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear contenido de vídeo convincente para la narración creativa?

HeyGen empodera a los usuarios para transformar guiones en contenido de vídeo atractivo utilizando avatares de AI y voces en off realistas, haciendo accesible la narración creativa. Su plataforma intuitiva y diversas plantillas te ayudan a producir vídeos profesionales rápida y eficazmente.

¿Qué tipo de plantillas ofrece HeyGen para agilizar la producción de vídeos?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente adecuadas para diversas necesidades, desde marketing en redes sociales hasta vídeos educativos. Estas plantillas, combinadas con potentes herramientas de AI, permiten a los usuarios crear contenido de vídeo de alta calidad de manera sencilla con funciones de arrastrar y soltar.

¿Es HeyGen adecuado para organizaciones sin ánimo de lucro o pequeñas ONG que buscan crear vídeos de defensa con subtítulos?

Absolutamente, HeyGen es un creador de vídeos ideal para organizaciones sin ánimo de lucro y pequeñas ONG para producir vídeos impactantes de derechos humanos y contenido de defensa. Simplifica la adición de subtítulos y voces en off esenciales, asegurando que tu mensaje llegue a una audiencia más amplia de manera efectiva.

¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para que coincidan con la identidad de mi marca?

Sí, HeyGen proporciona herramientas robustas de edición de vídeo y controles de marca, permitiéndote personalizar completamente tu contenido de vídeo. Incorpora fácilmente tu logo, colores de marca y elige de una rica biblioteca de medios para mantener una presencia de marca consistente y profesional en todos tus vídeos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo