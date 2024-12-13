Tu Solución para Crear Vídeos de Entrenamiento en Conexión Humana

Optimiza el intercambio de conocimientos y alinea a tu equipo con narraciones visuales usando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 90 segundos dirigido a los departamentos de comunicación interna en grandes organizaciones, centrado en el intercambio efectivo de conocimientos para alinear a tu equipo a través de diferentes departamentos. El estilo visual y de audio debe ser limpio, impulsado por infografías, y autoritario pero amigable, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para mantener una voz de marca consistente y profesional durante toda la presentación.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación práctico de 2 minutos adaptado para gerentes que incorporan nuevos empleados remotos o híbridos, ilustrando las mejores prácticas para fomentar el compromiso en una fuerza laboral híbrida. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno, dinámico y alentador, combinando escenarios realistas con elementos animados. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para adaptar y actualizar rápidamente el contenido a medida que evolucionan las políticas de la empresa.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional inspirador de 45 segundos para organizaciones sin ánimo de lucro y consultores de D&I, centrado en la importancia de la narración visual para defender iniciativas de diversidad e inclusión. La estética debe ser vibrante e inclusiva, con animaciones de personajes expresivos y transiciones dinámicas. Las plantillas y escenas de HeyGen pueden utilizarse eficazmente para agilizar el proceso de creación, haciéndolo accesible incluso para usuarios sin experiencia extensa en edición de vídeo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Entrenamiento en Conexión Humana

Crea vídeos de entrenamiento atractivos que construyan una conexión genuina y fomenten la comprensión emocional en tu equipo, sin esfuerzo con IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion Atractivo
Comienza creando un guion claro para tu entrenamiento. La creación de vídeos impulsada por IA de HeyGen transforma tu texto en historias visuales dinámicas, sentando las bases para una conexión humana significativa.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA Expresivos
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje. Estos personajes expresivos mejoran la comprensión emocional, haciendo que tu entrenamiento sea más relatable e impactante.
3
Step 3
Mejora con Visuales Ricos
Utiliza la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen para construir un fondo visualmente atractivo. Esto fortalece tu narración visual, asegurando que tu mensaje resuene profundamente con tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte Efectivamente
Finaliza tu vídeo de entrenamiento en conexión humana y expórtalo en varios formatos. Esto permite un intercambio de conocimientos sin problemas, asegurando que tu equipo se mantenga alineado y conectado.

Casos de Uso

Cultiva la Comprensión Emocional y la Conexión

Cultiva la Comprensión Emocional y la Conexión

Produce vídeos inspiradores y alentadores que utilicen la narración visual y personajes expresivos para cultivar una comprensión emocional más profunda y una conexión humana más fuerte.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la conexión humana en los vídeos de entrenamiento?

HeyGen te permite crear vídeos de entrenamiento atractivos aprovechando avatares de IA realistas y generación de voz en off, fomentando un mejor intercambio de conocimientos y ayudando a alinear a tu equipo de manera efectiva.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos impulsado por IA efectivo?

HeyGen simplifica la creación de vídeos impulsados por IA con una interfaz fácil de usar, permitiéndote transformar guiones en vídeos dinámicos utilizando avatares de IA personalizables y diversas plantillas para una narración visual convincente.

¿Ofrece HeyGen características para la consistencia de marca y accesibilidad?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos para incorporar tu logo y colores, junto con generación de voz en off y subtítulos/captions, asegurando que tus vídeos sean profesionales y accesibles para diversidad e inclusión.

¿Cómo apoya HeyGen las diversas necesidades de creación de vídeos para equipos?

HeyGen sirve como un creador de vídeos versátil, permitiendo a los equipos producir diversos contenidos, desde tutoriales técnicos hasta comunicaciones internas para una fuerza laboral híbrida, alineando efectivamente a tu equipo a través de narraciones visuales convincentes.

