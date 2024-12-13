Tu Solución para Crear Vídeos de Entrenamiento en Conexión Humana
Optimiza el intercambio de conocimientos y alinea a tu equipo con narraciones visuales usando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de comunicación interna de 90 segundos dirigido a los departamentos de comunicación interna en grandes organizaciones, centrado en el intercambio efectivo de conocimientos para alinear a tu equipo a través de diferentes departamentos. El estilo visual y de audio debe ser limpio, impulsado por infografías, y autoritario pero amigable, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para mantener una voz de marca consistente y profesional durante toda la presentación.
Crea un vídeo de formación práctico de 2 minutos adaptado para gerentes que incorporan nuevos empleados remotos o híbridos, ilustrando las mejores prácticas para fomentar el compromiso en una fuerza laboral híbrida. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno, dinámico y alentador, combinando escenarios realistas con elementos animados. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para adaptar y actualizar rápidamente el contenido a medida que evolucionan las políticas de la empresa.
Produce un vídeo promocional inspirador de 45 segundos para organizaciones sin ánimo de lucro y consultores de D&I, centrado en la importancia de la narración visual para defender iniciativas de diversidad e inclusión. La estética debe ser vibrante e inclusiva, con animaciones de personajes expresivos y transiciones dinámicas. Las plantillas y escenas de HeyGen pueden utilizarse eficazmente para agilizar el proceso de creación, haciéndolo accesible incluso para usuarios sin experiencia extensa en edición de vídeo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande Tu Entrenamiento en Conexión Humana.
Crea y distribuye eficientemente vídeos de entrenamiento en conexión humana más impactantes, alcanzando una audiencia global más amplia y fomentando una mayor comprensión.
Mejora el Compromiso y la Retención en el Entrenamiento.
Aprovecha los vídeos impulsados por IA con avatares expresivos para aumentar significativamente el compromiso y la retención de conocimientos en tus programas de entrenamiento en conexión humana.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la conexión humana en los vídeos de entrenamiento?
HeyGen te permite crear vídeos de entrenamiento atractivos aprovechando avatares de IA realistas y generación de voz en off, fomentando un mejor intercambio de conocimientos y ayudando a alinear a tu equipo de manera efectiva.
¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos impulsado por IA efectivo?
HeyGen simplifica la creación de vídeos impulsados por IA con una interfaz fácil de usar, permitiéndote transformar guiones en vídeos dinámicos utilizando avatares de IA personalizables y diversas plantillas para una narración visual convincente.
¿Ofrece HeyGen características para la consistencia de marca y accesibilidad?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos para incorporar tu logo y colores, junto con generación de voz en off y subtítulos/captions, asegurando que tus vídeos sean profesionales y accesibles para diversidad e inclusión.
¿Cómo apoya HeyGen las diversas necesidades de creación de vídeos para equipos?
HeyGen sirve como un creador de vídeos versátil, permitiendo a los equipos producir diversos contenidos, desde tutoriales técnicos hasta comunicaciones internas para una fuerza laboral híbrida, alineando efectivamente a tu equipo a través de narraciones visuales convincentes.