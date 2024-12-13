Generador de Formación HRIS: Aprendizaje de Empleados sin Esfuerzo
Automatiza módulos de formación en HRIS atractivos y optimiza la incorporación con avatares de IA para un aprendizaje personalizado.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo vibrante de 45 segundos dirigido a líderes empresariales y coordinadores de formación, ilustrando el poder de un generador de formación para empleados con IA para optimizar la incorporación. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con diversos avatares de IA interactuando en una oficina virtual, acompañado de un tono de audio amigable y alentador. Esto destaca cómo los avatares de IA simplifican la creación de contenido para nuevos empleados.
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para equipos de RRHH y jefes de departamento, centrado en construir módulos de formación efectivos sin esfuerzo, especialmente para la formación en cumplimiento crucial. El estilo visual debe ser autoritario pero accesible, utilizando plantillas y escenas profesionales de HeyGen para organizar regulaciones complejas en segmentos digeribles, complementado por una voz en off segura y clara.
Crea un vídeo inspirador de 30 segundos para especialistas en RRHH, demostrando cómo el software innovador de formación en RRHH permite experiencias de aprendizaje personalizadas. El estilo visual debe ser brillante y fácil de usar, empleando subtítulos claros para máxima accesibilidad y comprensión. El audio debe ser cálido y alentador, ilustrando lo fácil que es ofrecer contenido personalizado.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Cursos de Formación Escalables.
Desarrolla eficientemente numerosos cursos y módulos de formación, luego distribúyelos a una fuerza laboral global.
Mayor Compromiso en la Formación de Empleados.
Utiliza vídeo impulsado por IA para aumentar significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimiento en los programas de formación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la generación de formación en HRIS?
HeyGen actúa como un avanzado generador de formación para empleados con IA, transformando contenido complejo de HRIS en vídeos de formación atractivos con avatares de IA y voz en off automatizada. Esto optimiza la creación de contenido para las necesidades de formación de empleados y software de formación en RRHH.
¿Qué tipos de módulos de formación para empleados puede crear HeyGen?
HeyGen permite la creación de diversos módulos de formación para la incorporación, formación en cumplimiento, desarrollo de habilidades y procedimientos operativos estándar. Su plataforma impulsada por IA asegura cursos escalables y experiencias de aprendizaje personalizadas para tu equipo.
¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje existentes para la formación de empleados?
Sí, HeyGen está diseñado para soportar una integración fluida con plataformas LMS existentes, lo que lo convierte en una plataforma de formación en RRHH ideal para gestionar y asignar programas de formación. Esto optimiza los flujos de trabajo y mejora tu estrategia general de sistema de gestión de aprendizaje.
¿Qué características únicas hacen de HeyGen un creador de cursos con IA efectivo?
HeyGen aprovecha avatares de IA, capacidades de texto a vídeo y un editor incorporado para simplificar la creación de contenido para módulos de formación. Esto permite a los usuarios producir vídeos de formación interactivos y de alta calidad de manera eficiente, mejorando el aprendizaje personalizado.