Creador de Vídeos de Bienvenida de RRHH: Involucra a los Nuevos Empleados al Instante
Eleva la experiencia de incorporación de nuevos empleados con vídeos profesionales y personalizados creados sin esfuerzo utilizando nuestra función de Texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de formación de 60 segundos dirigido a empleados actuales para introducir rápidamente una nueva política de la empresa o una característica de software. El estilo visual y de audio debe ser claro, informativo y atractivo, con música de fondo animada. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para asegurar que todos los puntos clave se articulen con precisión.
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos de marca empleadora para atraer a posibles candidatos. Muestra la vibrante cultura de la empresa con una estética visual moderna y aspiracional, acompañada de música contemporánea y enérgica. Este vídeo debe hacer un excelente uso de las Plantillas y escenas de HeyGen para resaltar diversas actividades del equipo y beneficios.
Desarrolla un vídeo de incorporación personalizado de 50 segundos específicamente para el equipo directo de un nuevo empleado, ofreciendo una introducción amistosa de su nuevo gerente. El estilo visual y de audio debe ser accesible y alentador, con música de fondo ligera y ambiental, y debe ser fácilmente adaptable utilizando la generación de Voz en off de HeyGen para nombres y roles individuales.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación y la Incorporación de RRHH.
Utiliza AI para crear vídeos de formación dinámicos, asegurando que los nuevos empleados estén comprometidos y retengan información vital de manera más efectiva.
Escala Contenido de Incorporación Personalizado.
Produce rápidamente numerosos vídeos de incorporación personalizados y módulos de formación, llegando a cada nuevo empleado de manera eficiente y consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar el compromiso de los empleados con vídeos de incorporación creativos?
HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de incorporación personalizados utilizando avatares de AI y plantillas de vídeo personalizables, aumentando significativamente el compromiso de los empleados y dejando una impresión duradera en los nuevos empleados.
¿Qué características de AI ofrece HeyGen para generar vídeos de reclutamiento?
HeyGen utiliza avanzados avatares de AI y capacidades de Texto a vídeo, junto con generación de voz en off realista, para crear sin esfuerzo vídeos de reclutamiento profesionales que muestran la cultura de tu empresa.
¿Puede HeyGen simplificar la producción de vídeos de formación consistentes?
Absolutamente, HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación con su editor intuitivo de arrastrar y soltar, subtítulos automáticos y controles de marca robustos, asegurando contenido de alta calidad y consistente para todos tus nuevos empleados.
¿Cómo apoya HeyGen un branding empleador más fuerte a través del vídeo?
HeyGen empodera a las empresas para crear vídeos de marca empleadora atractivos utilizando diversas plantillas de vídeo y avatares de AI, comunicando efectivamente su cultura empresarial y atrayendo a los mejores talentos.