Creador de Vídeos de Bienvenida de RRHH: Involucra a los Nuevos Empleados al Instante

Eleva la experiencia de incorporación de nuevos empleados con vídeos profesionales y personalizados creados sin esfuerzo utilizando nuestra función de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación de 60 segundos dirigido a empleados actuales para introducir rápidamente una nueva política de la empresa o una característica de software. El estilo visual y de audio debe ser claro, informativo y atractivo, con música de fondo animada. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para asegurar que todos los puntos clave se articulen con precisión.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 30 segundos de marca empleadora para atraer a posibles candidatos. Muestra la vibrante cultura de la empresa con una estética visual moderna y aspiracional, acompañada de música contemporánea y enérgica. Este vídeo debe hacer un excelente uso de las Plantillas y escenas de HeyGen para resaltar diversas actividades del equipo y beneficios.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de incorporación personalizado de 50 segundos específicamente para el equipo directo de un nuevo empleado, ofreciendo una introducción amistosa de su nuevo gerente. El estilo visual y de audio debe ser accesible y alentador, con música de fondo ligera y ambiental, y debe ser fácilmente adaptable utilizando la generación de Voz en off de HeyGen para nombres y roles individuales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Bienvenida de RRHH

Crea sin esfuerzo vídeos de bienvenida de RRHH atractivos y personalizados para nuevos empleados con herramientas impulsadas por AI, mejorando la experiencia de incorporación de tu empresa.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para RRHH, o comienza con un lienzo en blanco para crear tu mensaje de bienvenida único.
2
Step 2
Añade tu Guion y Avatar de AI
Introduce tu guion de bienvenida y selecciona un avatar de AI para presentar tu mensaje, o sube tus propios medios para un toque personal.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Subtítulos
Mejora tu mensaje con generación de voz en off de AI en varios idiomas y estilos, asegurando un tono cálido y profesional.
4
Step 4
Aplica Branding y Exporta
Personaliza tu vídeo con los colores y el logo de tu marca, luego exporta tu vídeo de bienvenida de RRHH completado, listo para involucrar a nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fortalece la Cultura de la Empresa y la Moral de los Empleados

Crea vídeos atractivos impulsados por AI para comunicar efectivamente los valores de la empresa e inspirar a los nuevos empleados, fomentando un fuerte sentido de pertenencia y moral.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el compromiso de los empleados con vídeos de incorporación creativos?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear vídeos de incorporación personalizados utilizando avatares de AI y plantillas de vídeo personalizables, aumentando significativamente el compromiso de los empleados y dejando una impresión duradera en los nuevos empleados.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para generar vídeos de reclutamiento?

HeyGen utiliza avanzados avatares de AI y capacidades de Texto a vídeo, junto con generación de voz en off realista, para crear sin esfuerzo vídeos de reclutamiento profesionales que muestran la cultura de tu empresa.

¿Puede HeyGen simplificar la producción de vídeos de formación consistentes?

Absolutamente, HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación con su editor intuitivo de arrastrar y soltar, subtítulos automáticos y controles de marca robustos, asegurando contenido de alta calidad y consistente para todos tus nuevos empleados.

¿Cómo apoya HeyGen un branding empleador más fuerte a través del vídeo?

HeyGen empodera a las empresas para crear vídeos de marca empleadora atractivos utilizando diversas plantillas de vídeo y avatares de AI, comunicando efectivamente su cultura empresarial y atrayendo a los mejores talentos.

