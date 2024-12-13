Creador de Vídeos de RRHH: Crea Vídeos de RRHH Atractivos al Instante
Impulsa el compromiso de los empleados y la marca del empleador con vídeos de bienvenida y formación profesionales generados fácilmente desde un guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina un vídeo de reclutamiento de 60 segundos dirigido a posibles candidatos, mostrando dinámicamente oportunidades de carrera y un lugar de trabajo vibrante para mejorar la marca del empleador. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, respaldado por música inspiradora, y construido eficientemente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para una narrativa convincente.
Crea un vídeo de RRHH claro e informativo de 30 segundos destinado a empleados actuales, centrado en una actualización de política reciente o cambio de proceso interno. La presentación visual debe ser limpia y profesional, acompañada de música de fondo calmante y tranquilizadora, asegurando que todos los espectadores puedan seguir fácilmente con subtítulos automáticos generados por HeyGen para una comunicación interna óptima.
Para empleados que necesiten un repaso rápido de habilidades, crea un vídeo de formación de 90 segundos que descomponga un procedimiento complejo de RRHH en pasos fácilmente digeribles. Este vídeo profesional pero accesible, apoyado por música instrumental animada, puede ser rápidamente ensamblado usando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, sirviendo como una solución ideal para cualquier creador de vídeos de RRHH para facilitar el aprendizaje continuo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa el Compromiso en la Formación con IA.
Mejora el aprendizaje y la retención de los empleados creando vídeos de formación atractivos impulsados por IA.
Desarrolla Cursos de Bienvenida e Internos Atractivos.
Crea eficientemente numerosos cursos en vídeo atractivos para una integración de empleados sin problemas y un aprendizaje interno continuo.
Preguntas Frecuentes
Simplifica la creación de vídeos de RRHH con HeyGen.
El editor intuitivo de arrastrar y soltar de HeyGen permite a los profesionales de RRHH crear fácilmente vídeos de RRHH profesionales, incluyendo vídeos de bienvenida y formación impactantes, sin necesidad de experiencia previa en edición de vídeo. Puedes utilizar una variedad de plantillas de vídeo y potentes herramientas de IA para producir contenido atractivo de manera eficiente para todas tus necesidades de RRHH.
¿Puede HeyGen mejorar el compromiso de los empleados a través de avatares de IA?
Absolutamente. HeyGen aprovecha los avatares de IA realistas y las avanzadas capacidades de texto a vídeo para entregar mensajes personalizados y atractivos que mejoran el compromiso de los empleados y las comunicaciones internas. Esta tecnología también crea vídeos de reclutamiento atractivos, haciendo que tu contenido sea más dinámico y memorable.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para vídeos de RRHH?
HeyGen ofrece amplias características de personalización para asegurar que tus vídeos de RRHH reflejen perfectamente la marca de tu empleador. Puedes incorporar fácilmente tu logotipo y colores de marca a través de controles de branding, comenzar con plantillas de vídeo profesionales y personalizarlas con tus medios específicos para contenido de bienvenida y despedida.
¿Cómo apoya HeyGen el desarrollo de vídeos de formación efectivos?
HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación de alta calidad y contenido de bienvenida con características esenciales como subtítulos automáticos, generación precisa de voz en off y herramientas de edición colaborativa. Esto asegura una comunicación clara y una entrega consistente de información vital para el desarrollo continuo de los empleados.