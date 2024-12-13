Generador de Vídeos de RRHH: Simplifica la Formación y la Integración
Produce sin esfuerzo vídeos de RRHH de alta calidad para formación, integración y reclutamiento. Aprovecha nuestras diversas plantillas y escenas para cautivar a tu equipo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación de 90 segundos para empleados existentes sobre un nuevo software, utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para explicaciones concisas. El estilo visual debe ser paso a paso e informativo, complementado con música de fondo clara y subtítulos generados automáticamente para accesibilidad.
Produce un vídeo de anuncio de cultura empresarial de 45 segundos para todos los empleados, diseñado para aumentar el compromiso de los empleados. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y vibrante, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y generación de voz en off personalizada para transmitir un mensaje inspirador.
Diseña un vídeo de reclutamiento de 60 segundos dirigido a posibles candidatos, mostrando el atractivo entorno laboral de la empresa. El estilo visual debe ser moderno y acogedor, incorporando metraje diverso de la biblioteca de medios/soporte de stock, y optimizado para varias plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones para convertirse en un vídeo de marketing convincente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación e Integración de RRHH.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación e integración dinámicos que aumenten significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos.
Escala el Aprendizaje y Desarrollo Interno.
Produce rápidamente una gama más amplia de cursos internos y distribuye contenido de aprendizaje consistente de manera eficiente a todos los empleados, independientemente de su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de RRHH?
HeyGen, como un avanzado generador de vídeos de IA, simplifica significativamente la producción de diversos vídeos de RRHH, incluyendo vídeos de integración efectivos y de formación atractivos. Su plataforma intuitiva permite a los profesionales de RRHH crear contenido de alta calidad rápidamente, mejorando la comunicación interna y el compromiso de los empleados.
¿Puede HeyGen generar avatares de IA realistas para contenido de RRHH?
Sí, HeyGen permite a los usuarios generar avatares de IA diversos y realistas que pueden representar tu marca en varios contenidos de RRHH, desde vídeos de reclutamiento hasta anuncios de cultura empresarial. Estos avatares de IA personalizables aportan una presencia profesional y coherente a tus comunicaciones en vídeo.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para vídeos de formación de RRHH usando HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia personalización para vídeos de formación de RRHH, permitiéndote adaptar el contenido precisamente a tu marca. Puedes utilizar plantillas de vídeo predefinidas, incorporar el logotipo y los colores de tu empresa a través de controles de marca, y perfeccionar todo con el potente editor de vídeo en línea para crear experiencias de aprendizaje impactantes.
¿Ofrece HeyGen generación automática de subtítulos y voz en off para comunicaciones de RRHH?
Absolutamente. HeyGen apoya las comunicaciones de RRHH eficientes ofreciendo subtítulos automáticos y capacidades sofisticadas de generación de voz en off. Puedes convertir guiones basados en texto directamente en vídeos atractivos para los empleados, asegurando accesibilidad y claridad en todos los mensajes internos.