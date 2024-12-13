Creador de Vídeos Tutoriales de RRHH para una Formación de Empleados Fácil

Crea vídeos de formación profesional para empleados sin esfuerzo con avatares de IA para aumentar el compromiso.

Imagina un vídeo tutorial de RRHH de 90 segundos específicamente diseñado para nuevos empleados, ofreciendo una cálida introducción a la cultura y los valores fundamentales de la empresa. Su estilo visual debe ser profesional y acogedor, con un avatar de IA de HeyGen que guíe a los espectadores, complementado por una voz en off de IA clara y segura. Este vídeo de formación tiene como objetivo personalizar eficazmente la experiencia de incorporación.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Se necesita un vídeo documental conciso de 60 segundos que explique las actualizaciones recientes de la política de permisos de la empresa, dirigido a todo el personal existente y a los gerentes de RRHH. El estilo visual debe ser elegante e informativo, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir eficientemente el texto de la política en un vídeo digerible con un tono profesional y autoritario. La claridad y profesionalismo del audio son fundamentales para asegurar que la información crítica se entienda fácilmente.
Prompt de Ejemplo 2
Para simplificar tareas administrativas complejas, desarrolla un vídeo tutorial integral de 2 minutos que demuestre el proceso paso a paso de presentar informes de gastos dentro del sistema interno de la empresa para los usuarios del departamento de RRHH. La presentación visual debe ser clara y metódica, enfocándose en la facilidad de comprensión, y apoyada por una generación de voz en off calmada y detallada de HeyGen. Este enfoque creará vídeos tutoriales que mejoren la eficiencia interna.
Prompt de Ejemplo 3
Para clientes externos, crea un vídeo de formación de clientes de 45 segundos que presente las características clave de un nuevo módulo de gestión de RRHH. El estilo visual deseado es moderno y dinámico, con visuales vibrantes e información esencial destacada por subtítulos animados, creados sin esfuerzo con la función de subtítulos/captions de HeyGen. Una pista de fondo animada y una voz de IA amigable se combinarán para mejorar la experiencia de aprendizaje, haciendo de este un resultado efectivo del generador de vídeos de IA para la educación del cliente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Tutoriales de RRHH

Crea fácilmente vídeos tutoriales de RRHH atractivos con IA, optimizando tus procesos de formación e incorporación de empleados.

1
Step 1
Crea tu contenido de vídeo
Utiliza las extensas "plantillas y escenas" de HeyGen para iniciar tu tutorial de RRHH, eligiendo el diseño ideal para tu contenido de "creador de vídeos de formación".
2
Step 2
Elige tu avatar y voz de IA
Selecciona entre una diversa gama de "avatares de IA" para presentar tu tutorial de RRHH, dando a tu contenido un toque humano profesional y atractivo.
3
Step 3
Aplica elementos de marca y visuales
Personaliza fácilmente tu vídeo con los "controles de marca" de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia en toda tu "documentación en vídeo".
4
Step 4
Exporta y comparte tu formación
Una vez finalizado, "exporta" fácilmente tu vídeo tutorial de RRHH en varios formatos, listo para compartir y mejorar tus programas de "formación de empleados".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Temas Complejos de RRHH

.

Simplifica políticas y procedimientos de RRHH intrincados en vídeos tutoriales claros y comprensibles, mejorando la comprensión y el cumplimiento de los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso técnico de creación de vídeos de formación?

El generador de vídeos de IA de HeyGen actúa como un potente editor de vídeos de IA, simplificando la creación de vídeos de formación atractivos. Aprovecha funciones avanzadas como voces de IA personalizables y subtítulos animados generados automáticamente para producir contenido profesional sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen usarse como creador de vídeos tutoriales de RRHH para la formación de empleados?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos tutoriales de RRHH ideal, permitiendo a las empresas crear vídeos de formación profesional y documentación en vídeo para la incorporación de empleados y el desarrollo de habilidades. Puedes utilizar avatares humanos de IA realistas para ofrecer una instrucción consistente y de alta calidad.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear rápidamente vídeos tutoriales?

HeyGen proporciona una biblioteca completa de plantillas de vídeos de formación para ayudarte a crear rápidamente vídeos tutoriales sin empezar desde cero. Sus características colaborativas también agilizan el trabajo en equipo, asegurando una producción de contenido eficiente desde el guion hasta el vídeo final.

¿Cómo mejoran los avatares humanos de IA de HeyGen la documentación en vídeo?

Los avatares humanos de IA realistas de HeyGen proporcionan una presencia consistente y atractiva para tu documentación en vídeo, haciendo la información más digerible. Junto con la generación de texto a vídeo, esta capacidad permite actualizaciones rápidas y soporte multilingüe, asegurando que tu contenido de formación esté siempre actualizado y accesible.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo