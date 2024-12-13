Creador de Vídeos de Formación de RRHH: Contenido Rápido y Atractivo para Empleados
Empodera a los profesionales de RRHH para crear rápidamente vídeos de formación impresionantes para la incorporación o el cumplimiento utilizando plantillas personalizables.
Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 2 minutos para todos los empleados, especialmente para los responsables de L&D, para explicar claramente una compleja política de privacidad de datos. El estilo visual debe ser profesional y corporativo, incorporando infografías claras, mientras que el audio presenta una voz en off autoritaria y calmada. Asegura la accesibilidad total utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para este contenido crucial de vídeos de formación.
Crea un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a empleados existentes que necesiten un repaso rápido sobre un nuevo sistema de software interno. El estilo visual debe ser paso a paso e interactivo con efectos de resaltado, acompañado de una voz en off instructiva clara y concisa con música de fondo motivadora. Este vídeo debe crear eficazmente vídeos de formación utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para un desarrollo rápido.
Desarrolla un vídeo de anuncio de 45 segundos para profesionales de RRHH presentando un nuevo beneficio de la empresa o una actualización de políticas a una fuerza laboral diversa. El estilo visual debe ser atractivo y amigable, presentando avatares de IA diversos en varios entornos realistas, e incluir una voz en off de IA cálida y conversacional con música de fondo positiva, utilizando específicamente la generación de voz en off de HeyGen para crear voces de IA perfectas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Impulsa una mayor participación y retención de conocimientos en tus programas de formación de RRHH con contenido de vídeo dinámico impulsado por IA.
Escala la Formación a Nivel Global.
Produce eficientemente más cursos de formación de RRHH, alcanzando una fuerza laboral global más amplia con avatares de IA y contenido adaptable.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de RRHH?
HeyGen transforma el proceso de creación de vídeos de formación de RRHH aprovechando su avanzada plataforma de vídeo de IA. Permite a los profesionales de RRHH generar contenido atractivo con avatares de IA realistas y voces en off de IA directamente desde un guion, reduciendo significativamente el tiempo de producción para cualquier tipo de vídeos de formación.
¿Puede HeyGen integrarse con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje existentes para una entrega de formación sin problemas?
Sí, HeyGen te permite crear vídeos de formación de alta calidad que son fácilmente exportables en varios formatos, asegurando una integración sin problemas con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) populares. Esto facilita a los responsables de L&D el despliegue de tus vídeos tutoriales o de formación sobre cumplimiento.
¿Qué características personalizables ofrece HeyGen para asegurar la coherencia de la marca en los vídeos de formación?
HeyGen proporciona plantillas personalizables extensas y controles de marca, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa para obtener visuales impresionantes y coherentes. También puedes personalizar avatares de IA y elegir de una rica biblioteca de medios para que coincida con la identidad única de tu marca en cada escenario de incorporación y vídeo de formación.
¿Cuáles son los principales beneficios de eficiencia al usar HeyGen para crear vídeos de formación?
La plataforma de vídeo de IA de HeyGen acelera significativamente la creación de vídeos de formación profesional al permitir la edición basada en texto. Puedes transformar guiones en vídeos completos rápidamente, haciendo eficiente la producción de vídeos tutoriales, escenarios de incorporación o formación sobre cumplimiento con una velocidad y facilidad inigualables.