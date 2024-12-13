Creador de Vídeos de Formación de RRHH: Contenido Rápido y Atractivo para Empleados

Empodera a los profesionales de RRHH para crear rápidamente vídeos de formación impresionantes para la incorporación o el cumplimiento utilizando plantillas personalizables.

490/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación sobre cumplimiento de 2 minutos para todos los empleados, especialmente para los responsables de L&D, para explicar claramente una compleja política de privacidad de datos. El estilo visual debe ser profesional y corporativo, incorporando infografías claras, mientras que el audio presenta una voz en off autoritaria y calmada. Asegura la accesibilidad total utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para este contenido crucial de vídeos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a empleados existentes que necesiten un repaso rápido sobre un nuevo sistema de software interno. El estilo visual debe ser paso a paso e interactivo con efectos de resaltado, acompañado de una voz en off instructiva clara y concisa con música de fondo motivadora. Este vídeo debe crear eficazmente vídeos de formación utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para un desarrollo rápido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de anuncio de 45 segundos para profesionales de RRHH presentando un nuevo beneficio de la empresa o una actualización de políticas a una fuerza laboral diversa. El estilo visual debe ser atractivo y amigable, presentando avatares de IA diversos en varios entornos realistas, e incluir una voz en off de IA cálida y conversacional con música de fondo positiva, utilizando específicamente la generación de voz en off de HeyGen para crear voces de IA perfectas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación de RRHH

Crea sin esfuerzo vídeos de formación de RRHH atractivos con IA, desde módulos de cumplimiento hasta escenarios de incorporación, asegurando que tu equipo aprenda de manera efectiva y eficiente.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona de una biblioteca de plantillas personalizables diseñadas para la formación de RRHH, o pega tu guion para iniciar tu proyecto de manera rápida y eficiente.
2
Step 2
Añade Avatares de IA y Visuales
Mejora tu mensaje integrando avatares de IA profesionales para presentar la información. Incorpora medios relevantes de la biblioteca incorporada para dar vida a tu contenido de formación con visuales impresionantes.
3
Step 3
Genera Voces en Off de IA
Utiliza avanzadas voces en off de IA para narrar tu contenido de formación en múltiples idiomas y estilos, asegurando una experiencia auditiva consistente y atractiva para tus aprendices.
4
Step 4
Exporta e Integra
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos/captions para accesibilidad. Luego, expórtalo en el formato deseado, listo para compartir en tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) u otras plataformas internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos de RRHH

.

Transforma políticas de RRHH intrincadas, directrices de cumplimiento y escenarios de incorporación en tutoriales en vídeo claros y fáciles de entender, mejorando la comprensión.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de RRHH?

HeyGen transforma el proceso de creación de vídeos de formación de RRHH aprovechando su avanzada plataforma de vídeo de IA. Permite a los profesionales de RRHH generar contenido atractivo con avatares de IA realistas y voces en off de IA directamente desde un guion, reduciendo significativamente el tiempo de producción para cualquier tipo de vídeos de formación.

¿Puede HeyGen integrarse con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje existentes para una entrega de formación sin problemas?

Sí, HeyGen te permite crear vídeos de formación de alta calidad que son fácilmente exportables en varios formatos, asegurando una integración sin problemas con los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) populares. Esto facilita a los responsables de L&D el despliegue de tus vídeos tutoriales o de formación sobre cumplimiento.

¿Qué características personalizables ofrece HeyGen para asegurar la coherencia de la marca en los vídeos de formación?

HeyGen proporciona plantillas personalizables extensas y controles de marca, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa para obtener visuales impresionantes y coherentes. También puedes personalizar avatares de IA y elegir de una rica biblioteca de medios para que coincida con la identidad única de tu marca en cada escenario de incorporación y vídeo de formación.

¿Cuáles son los principales beneficios de eficiencia al usar HeyGen para crear vídeos de formación?

La plataforma de vídeo de IA de HeyGen acelera significativamente la creación de vídeos de formación profesional al permitir la edición basada en texto. Puedes transformar guiones en vídeos completos rápidamente, haciendo eficiente la producción de vídeos tutoriales, escenarios de incorporación o formación sobre cumplimiento con una velocidad y facilidad inigualables.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo