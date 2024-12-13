Generador de vídeos de formación en RRHH: Mejora la Incorporación y el Cumplimiento
Produce rápidamente vídeos de formación en RRHH atractivos, desde la incorporación hasta el cumplimiento, utilizando texto a vídeo desde guion para una creación de contenido eficiente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para un vídeo de formación en cumplimiento de 90 segundos que explique la política de privacidad de datos de la empresa a todos los empleados, el objetivo es asegurar la comprensión obligatoria. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y conciso, empleando un tono profesional para transmitir información crítica. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar el contenido y la generación de voz en off para una narración clara y consistente.
Diseña un vídeo de formación técnica de 2 minutos que demuestre cómo presentar gastos utilizando el nuevo sistema interno, específicamente para equipos de departamentos como contabilidad y ventas. El vídeo debe tener un estilo visual instructivo y detallado, utilizando grabaciones de pantalla paso a paso donde sea aplicable. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos/captions y mejorando la claridad con visuales de apoyo de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Produce un vídeo de actualización de 45 segundos para compartir conocimientos con equipos de L&D y gerentes, destacando una nueva mejor práctica en colaboración remota. Este vídeo debe ser atractivo y dinámico, con cortes rápidos y visuales atractivos para captar la atención. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para crear un mensaje visualmente impactante que facilite la difusión eficiente del conocimiento entre equipos remotos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación de Empleados.
Utiliza la plataforma de vídeo AI de HeyGen para crear vídeos de formación en RRHH dinámicos que mejoren significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos.
Escala la Formación en RRHH y Alcanza Audiencias Amplias.
Permite a los equipos de L&D producir rápidamente numerosos cursos de formación, alcanzando de manera efectiva a una base de empleados más amplia en diversas ubicaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en RRHH?
La plataforma de vídeo AI de HeyGen simplifica drásticamente la creación de vídeos de formación en RRHH. Nuestras herramientas de AI generativa permiten a los equipos de L&D producir rápidamente documentación en vídeo de alta calidad para la Incorporación de Empleados, Formación en Cumplimiento y más, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.
¿Qué tipos de vídeos de formación pueden crear los equipos de L&D con HeyGen?
Los equipos de L&D pueden crear una amplia gama de vídeos de formación con HeyGen, incluyendo módulos de Incorporación de Empleados, Formación en Cumplimiento detallada y Formación Técnica integral. HeyGen permite compartir conocimientos de manera eficiente y la creación de SOPs y tutoriales impresionantes utilizando avatares generados por AI y voces en off.
¿Puede HeyGen ayudar a generar documentación en vídeo y guías de usuario?
Absolutamente, HeyGen es una plataforma de vídeo AI ideal para generar documentación en vídeo completa y guías de usuario paso a paso. Utiliza funciones como grabación de pantalla y capacidades de texto a vídeo para transformar procesos complejos en instrucciones visuales claras y atractivas para tu equipo.
¿Es posible convertir texto existente en vídeos de formación atractivos usando HeyGen?
Sí, HeyGen sobresale en convertir texto en vídeos de formación atractivos con un esfuerzo mínimo. Simplemente introduce tu guion, y nuestro generador de vídeos AI puede producir vídeos profesionales con avatares AI y voces en off generadas por AI, haciendo que la creación de contenido sea rápida y eficiente.