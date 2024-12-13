Crea un vídeo introductorio de 1 minuto para nuevos empleados sobre los procedimientos de incorporación. El público objetivo son los nuevos empleados que no están familiarizados con las políticas de la empresa. El estilo visual debe ser acogedor y profesional, con texto claro en pantalla y una voz en off amigable. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente tu guion de incorporación en una guía visual atractiva.

