Generador de vídeos de formación en RRHH: Mejora la Incorporación y el Cumplimiento

Produce rápidamente vídeos de formación en RRHH atractivos, desde la incorporación hasta el cumplimiento, utilizando texto a vídeo desde guion para una creación de contenido eficiente.

Crea un vídeo introductorio de 1 minuto para nuevos empleados sobre los procedimientos de incorporación. El público objetivo son los nuevos empleados que no están familiarizados con las políticas de la empresa. El estilo visual debe ser acogedor y profesional, con texto claro en pantalla y una voz en off amigable. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente tu guion de incorporación en una guía visual atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para un vídeo de formación en cumplimiento de 90 segundos que explique la política de privacidad de datos de la empresa a todos los empleados, el objetivo es asegurar la comprensión obligatoria. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y conciso, empleando un tono profesional para transmitir información crítica. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar el contenido y la generación de voz en off para una narración clara y consistente.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación técnica de 2 minutos que demuestre cómo presentar gastos utilizando el nuevo sistema interno, específicamente para equipos de departamentos como contabilidad y ventas. El vídeo debe tener un estilo visual instructivo y detallado, utilizando grabaciones de pantalla paso a paso donde sea aplicable. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos/captions y mejorando la claridad con visuales de apoyo de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de actualización de 45 segundos para compartir conocimientos con equipos de L&D y gerentes, destacando una nueva mejor práctica en colaboración remota. Este vídeo debe ser atractivo y dinámico, con cortes rápidos y visuales atractivos para captar la atención. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para crear un mensaje visualmente impactante que facilite la difusión eficiente del conocimiento entre equipos remotos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en RRHH

Optimiza la formación de tus empleados con una plataforma de vídeo AI. Crea rápidamente vídeos de formación profesionales y atractivos para la incorporación, el cumplimiento y el desarrollo de habilidades.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo de Formación
Comienza pegando tu contenido de formación en RRHH. Nuestra plataforma convierte tu texto en vídeos atractivos, proporcionando la base para tu material instructivo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar y Voz
Elige entre nuestra diversa gama de avatares AI para representar a tu formador de RRHH, asegurando una presentación consistente y atractiva para tus vídeos de formación.
3
Step 3
Añade Marca y Personalización
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos de formación se alineen perfectamente con la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza tus vídeos de formación en RRHH y expórtalos en varios formatos de aspecto. Comparte fácilmente tu documentación en vídeo para facilitar el intercambio eficiente de conocimientos en tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido de Desarrollo de Empleados Atractivo

.

Crea vídeos inspiradores e impactantes generados por AI para motivar a los empleados, fomentar el desarrollo de habilidades y promover una cultura laboral positiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en RRHH?

La plataforma de vídeo AI de HeyGen simplifica drásticamente la creación de vídeos de formación en RRHH. Nuestras herramientas de AI generativa permiten a los equipos de L&D producir rápidamente documentación en vídeo de alta calidad para la Incorporación de Empleados, Formación en Cumplimiento y más, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

¿Qué tipos de vídeos de formación pueden crear los equipos de L&D con HeyGen?

Los equipos de L&D pueden crear una amplia gama de vídeos de formación con HeyGen, incluyendo módulos de Incorporación de Empleados, Formación en Cumplimiento detallada y Formación Técnica integral. HeyGen permite compartir conocimientos de manera eficiente y la creación de SOPs y tutoriales impresionantes utilizando avatares generados por AI y voces en off.

¿Puede HeyGen ayudar a generar documentación en vídeo y guías de usuario?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma de vídeo AI ideal para generar documentación en vídeo completa y guías de usuario paso a paso. Utiliza funciones como grabación de pantalla y capacidades de texto a vídeo para transformar procesos complejos en instrucciones visuales claras y atractivas para tu equipo.

¿Es posible convertir texto existente en vídeos de formación atractivos usando HeyGen?

Sí, HeyGen sobresale en convertir texto en vídeos de formación atractivos con un esfuerzo mínimo. Simplemente introduce tu guion, y nuestro generador de vídeos AI puede producir vídeos profesionales con avatares AI y voces en off generadas por AI, haciendo que la creación de contenido sea rápida y eficiente.

