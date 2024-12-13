Desbloquea la Eficiencia: Tu Herramienta Definitiva para Vídeos de Informes de RRHH

Optimiza las comunicaciones de RRHH y transforma los informes en vídeos dinámicos y atractivos con avatares de IA que captan la atención de los empleados y aclaran información compleja.

Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, diseñado para fomentar el compromiso desde el primer día. Esta pieza de comunicación interna debe contar con un avatar de IA amigable que presente a los miembros clave del equipo y la cultura de la empresa, apoyado por una generación de voz en off atractiva, con un estilo visual cálido y profesional y música de fondo motivadora para establecer un tono positivo. El público objetivo son los nuevos empleados que se incorporan a la organización.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo resumen de 60 segundos para el informe trimestral de RRHH, dirigido al equipo de liderazgo y jefes de departamento. Utilizando plantillas y escenas profesionales, el vídeo debe presentar métricas clave de RRHH y logros en un estilo visual claro y basado en datos, acompañado de texto a vídeo preciso desde la narración del guion y subtítulos esenciales para la accesibilidad, asegurando una entrega de audio concisa y profesional. Esta herramienta de creación de vídeos de RRHH ayuda a transmitir información crítica de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos explicando una nueva política de la empresa, dirigido a informar a todos los empleados. Esta guía de cumplimiento debe emplear un estilo visual directo e informativo, utilizando soporte de biblioteca de medios/stock relevante para el contexto, y presentando un avatar de IA claro para entregar la actualización de la política con un tono accesible y amigable. Esta actualización de comunicación interna simplifica información compleja.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de reconocimiento de empleados de 90 segundos, destinado a celebrar logros en toda la empresa. Este inspirador vídeo de comunicación interna debe mostrar éxitos individuales y de equipo con un estilo visual dinámico y de celebración, aprovechando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas, y empleando una generación de voz en off positiva para una narrativa impactante. Las plantillas y escenas de HeyGen pueden mejorar aún más esta iniciativa de compromiso de empleados.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Herramienta de Vídeos de Informes de RRHH

Transforma datos complejos de RRHH en informes de vídeo atractivos y fáciles de entender con avatares de IA, personalización de marca y herramientas de edición intuitivas.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Informe
Pega los datos o el guion de tu informe de RRHH en la plataforma. Nuestras capacidades de texto a vídeo convertirán instantáneamente tu contenido en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Elige tu Avatar y Plantilla
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu informe. Mejora tu mensaje eligiendo una plantilla de vídeo profesional.
3
Step 3
Añade Marca y Voz en Off
Asegura la consistencia de la marca aplicando el logo y los colores de tu empresa usando controles de marca. Genera una voz en off natural o graba tu propia narración.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Genera tu vídeo de informe de RRHH pulido. Utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para optimizarlo para varias plataformas y compártelo con tu audiencia para mejorar las comunicaciones internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y motiva a las audiencias con vídeos motivacionales

Mejora la moral de los empleados y la comunicación interna creando vídeos inspiradores que refuercen los valores y la cultura de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestros vídeos de formación de RRHH?

HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos utilizando avatares de IA realistas y un motor creativo robusto. Introduce fácilmente tu contenido de formación y personaliza los vídeos con activos de marca para una retención de conocimiento efectiva y programas de formación corporativa.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para las comunicaciones internas?

HeyGen ofrece un editor de vídeo intuitivo con plantillas personalizables para generar rápidamente vídeos de comunicaciones internas que aumenten el compromiso de los empleados. Sus capacidades de texto a vídeo permiten la creación de vídeos nativos de forma rápida, facilitando la compartición de actualizaciones cruciales y explicaciones de políticas.

¿Puede HeyGen personalizar completamente los vídeos de RRHH con nuestra marca?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplias opciones de personalización completa, incluyendo controles de marca, para asegurar que tus vídeos de RRHH se alineen perfectamente con la estética de tu empresa. Utiliza plantillas animadas y añade elementos de tu kit de marca para una producción de vídeo pulida y profesional.

¿HeyGen ofrece herramientas avanzadas para la creación profesional de vídeos?

Sí, HeyGen es una plataforma avanzada de vídeo con IA que ofrece herramientas ilimitadas para la creación profesional de vídeos. Su editor en línea cuenta con capacidades de texto a vídeo, subtítulos automáticos y un editor de arrastrar y soltar, simplificando el proceso de producción de vídeos para obtener resultados de alta calidad.

