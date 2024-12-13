Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, diseñado para fomentar el compromiso desde el primer día. Esta pieza de comunicación interna debe contar con un avatar de IA amigable que presente a los miembros clave del equipo y la cultura de la empresa, apoyado por una generación de voz en off atractiva, con un estilo visual cálido y profesional y música de fondo motivadora para establecer un tono positivo. El público objetivo son los nuevos empleados que se incorporan a la organización.

