Generador de Explicadores de Procesos de RRHH: Simplifica la Formación en RRHH

Optimiza los vídeos de formación en RRHH y aumenta el compromiso de los empleados. Genera explicaciones claras rápidamente con voz en off de AI.

Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 45 segundos sobre el proceso de RRHH, diseñado para Gerentes de RRHH, detallando los pasos para un nuevo ciclo de evaluación del desempeño. El estilo visual debe ser profesional y claro, utilizando gráficos limpios y un tono autoritario, mientras se muestran los avatares de AI de HeyGen para entregar información clave directamente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación de RRHH de 60 segundos dirigido a todos los nuevos empleados, que describa claramente la política actualizada de trabajo remoto de la empresa. El vídeo debe adoptar un estilo visual amigable e informativo con un tono de audio acogedor, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas el texto de la política en una presentación dinámica.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo generador de SOP sencillo de 30 segundos dirigido a los Equipos de Formación y Desarrollo, demostrando cómo actualizar eficientemente los procedimientos operativos estándar internos. El estilo visual y de audio debe ser instructivo y paso a paso, empleando las variadas plantillas y escenas de HeyGen para simplificar información compleja.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo generador explicativo de 50 segundos impulsado por AI para Especialistas en RRHH, describiendo el proceso de inscripción anual de beneficios y destacando los cambios clave. El vídeo debe presentar una estética visual moderna y dinámica con una locución clara y concisa, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una claridad perfecta y énfasis en los detalles cruciales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Explicadores de Procesos de RRHH

Crea rápidamente explicadores claros y atractivos de procesos de RRHH con AI, transformando políticas complejas en vídeos fáciles de entender que aumentan el compromiso de los empleados.

1
Step 1
Crea tu Contenido Explicativo
Comienza pegando tu guion de proceso de RRHH, aprovechando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir texto en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona Plantillas y Escenas
Mejora tu explicador seleccionando entre una amplia gama de plantillas y escenas profesionales para representar visualmente cada paso de tu proceso de RRHH.
3
Step 3
Añade Avatares de AI y Voz en Off
Da vida a tu explicador de RRHH añadiendo un avatar de AI para presentar tu contenido y mejorar el compromiso con una narración clara y atractiva.
4
Step 4
Aplica los Toques Finales y Comparte
Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos/captions, luego revisa y exporta fácilmente tu vídeo de formación en RRHH pulido para tus empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Comunicación de RRHH y la Incorporación de Empleados

Crea vídeos de AI atractivos para presentar a los nuevos empleados la cultura de la empresa, explicar beneficios y agilizar efectivamente la experiencia de incorporación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en RRHH y explicadores de políticas?

HeyGen permite a los Gerentes de RRHH y Equipos de Formación y Desarrollo generar vídeos de formación en RRHH atractivos y explicadores de procesos de RRHH claros de manera eficiente. Utiliza nuestro generador de explicadores impulsado por AI para crear contenido dinámico que aclare las políticas de RRHH y aumente el compromiso de los empleados.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para personalizar vídeos explicativos?

HeyGen proporciona personalización avanzada para tus necesidades de creación de vídeos explicativos con AI, incluyendo una amplia gama de avatares de AI realistas y una robusta capacidad de texto a vídeo desde guion. Esto asegura que tu contenido de RRHH esté exclusivamente marcado y sea atractivo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos explicativos consistentes y profesionales rápidamente para operaciones de RRHH?

Sí, HeyGen agiliza la creación de vídeos explicativos profesionales a través de una extensa biblioteca de plantillas y escenas. Esto te permite desarrollar rápidamente vídeos generadores de SOP consistentes o contenido de manuales de formación que se alineen con tu marca y procesos de RRHH.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad y claridad en sus vídeos explicativos con AI?

HeyGen mejora la accesibilidad y claridad en todos los vídeos de formación en RRHH con voz en off integrada de AI y subtítulos/captions automáticos. Esto asegura que tus importantes mensajes de RRHH se comuniquen efectivamente a todos los empleados.

