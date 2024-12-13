Creador de Vídeos de RRHH: Crea Vídeos de RRHH Atractivos con Facilidad

Ahorra tiempo y mejora la formación y la incorporación de empleados creando vídeos de RRHH atractivos con avatares de IA.

Crea un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, dirigido a profesionales de RRHH para agilizar su proceso, con un avatar de IA que introduce la cultura de la empresa y las políticas clave en un tono amigable y profesional, mejorado con generación de voz en off clara y subtítulos automáticos para accesibilidad, haciendo que la experiencia del creador de vídeos de RRHH sea fluida.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para empleados existentes que describa una nueva política de la empresa o una actualización de software, dirigido a gerentes de departamento que buscan difundir información rápidamente. Este vídeo de formación debe utilizar plantillas y escenas dinámicas y ser generado directamente a partir de un guion de texto a vídeo, complementado con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock, asegurando claridad y retención.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de reclutamiento cautivador de 30 segundos dirigido a posibles candidatos, mostrando el vibrante ambiente de trabajo de la empresa y las iniciativas de compromiso de los empleados. Esta pieza corta y dinámica debe estar optimizada para varias plataformas de redes sociales utilizando redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, comenzando con una plantilla llamativa para captar inmediatamente la atención y generar interés en las oportunidades de carrera.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de anuncio profesional de RRHH de 60 segundos para todos los empleados, detallando actualizaciones importantes de la empresa o cambios en los beneficios, diseñado para ayudar a los equipos de RRHH a ahorrar tiempo y recursos. Utiliza un avatar de IA realista para transmitir el mensaje con un tono tranquilizador, asegurando que toda la información se comunique claramente a través de generación de voz en off precisa y subtítulos accesibles.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de RRHH

Crea sin esfuerzo vídeos de RRHH atractivos, desde la incorporación hasta la formación y el compromiso de los empleados, con herramientas intuitivas diseñadas para Recursos Humanos.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo de RRHH
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente y adaptadas para contenido de RRHH, incluyendo incorporación, formación y anuncios de la empresa. Esto inicia tu proceso de creación de vídeos de RRHH atractivos.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA y Contenido
Personaliza tu vídeo de resumen de RRHH añadiendo tu guion y eligiendo entre una diversa selección de avatares de IA realistas para presentar tu mensaje. Incorpora la información y los visuales específicos de tu empresa.
3
Step 3
Refina Tu Marca y Accesibilidad
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia. Mejora la accesibilidad generando subtítulos automáticos para tu vídeo, asegurando una comunicación clara para todos los empleados.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo de RRHH
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte fácilmente tu vídeo profesional de resumen de RRHH a través de canales de comunicación interna o esfuerzos de reclutamiento externo para aumentar el compromiso de los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Comunicaciones Internas Atractivas

.

Produce vídeos de resumen de RRHH inspiradores e informativos para fomentar una cultura empresarial positiva y mantener a los empleados comprometidos y motivados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos de RRHH?

HeyGen empodera a los equipos de RRHH para crear vídeos profesionales de RRHH con facilidad, actuando como un completo creador de vídeos de RRHH. Su editor en línea fácil de usar y las plantillas de vídeo simplifican la producción de contenido atractivo para diversas necesidades de RRHH. Con HeyGen, puedes producir eficientemente vídeos de alta calidad que captan la atención y construyen la cultura de la empresa.

¿Qué tipos de vídeos de RRHH puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, los profesionales de RRHH pueden crear sin esfuerzo una amplia gama de vídeos esenciales de RRHH, incluyendo vídeos de incorporación impactantes, vídeos de formación completos y vídeos de reclutamiento atractivos. La plataforma apoya la construcción del compromiso de los empleados y la explicación de temas complejos con vídeos explicativos atractivos, al tiempo que permite actualizaciones rápidas de la empresa.

¿Ofrece HeyGen herramientas de IA para agilizar la producción de vídeos de RRHH?

Sí, HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA para agilizar significativamente tu proceso de producción de vídeos de RRHH. Puedes utilizar avatares realistas, funcionalidad de texto a vídeo a partir de guiones y generación automática de voz en off. La plataforma también incluye subtítulos automáticos, ahorrando tiempo y recursos valiosos para tu equipo.

¿Cómo ayuda HeyGen a mejorar el compromiso de los empleados y ahorrar recursos de RRHH?

HeyGen mejora el compromiso de los empleados al permitir la creación de contenido de RRHH dinámico y personalizado que resuena con tu equipo. Al simplificar la creación de vídeos con herramientas de arrastrar y soltar y plantillas, HeyGen ayuda a los departamentos de RRHH a ahorrar tiempo y recursos significativos. Esto permite una comunicación más eficiente y una experiencia general más sólida para los empleados.

