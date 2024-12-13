Creador de Vídeos de RRHH: Crea Vídeos de RRHH Atractivos con Facilidad
Ahorra tiempo y mejora la formación y la incorporación de empleados creando vídeos de RRHH atractivos con avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para empleados existentes que describa una nueva política de la empresa o una actualización de software, dirigido a gerentes de departamento que buscan difundir información rápidamente. Este vídeo de formación debe utilizar plantillas y escenas dinámicas y ser generado directamente a partir de un guion de texto a vídeo, complementado con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock, asegurando claridad y retención.
Diseña un vídeo de reclutamiento cautivador de 30 segundos dirigido a posibles candidatos, mostrando el vibrante ambiente de trabajo de la empresa y las iniciativas de compromiso de los empleados. Esta pieza corta y dinámica debe estar optimizada para varias plataformas de redes sociales utilizando redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto, comenzando con una plantilla llamativa para captar inmediatamente la atención y generar interés en las oportunidades de carrera.
Produce un vídeo de anuncio profesional de RRHH de 60 segundos para todos los empleados, detallando actualizaciones importantes de la empresa o cambios en los beneficios, diseñado para ayudar a los equipos de RRHH a ahorrar tiempo y recursos. Utiliza un avatar de IA realista para transmitir el mensaje con un tono tranquilizador, asegurando que toda la información se comunique claramente a través de generación de voz en off precisa y subtítulos accesibles.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Mejora los vídeos de formación de empleados con IA para aumentar el compromiso y la retención de conocimientos de manera efectiva.
Desarrolla Módulos de Aprendizaje de RRHH.
Crea rápidamente cursos completos de RRHH y materiales de incorporación para educar a los empleados y asegurar una entrega de información consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos de RRHH?
HeyGen empodera a los equipos de RRHH para crear vídeos profesionales de RRHH con facilidad, actuando como un completo creador de vídeos de RRHH. Su editor en línea fácil de usar y las plantillas de vídeo simplifican la producción de contenido atractivo para diversas necesidades de RRHH. Con HeyGen, puedes producir eficientemente vídeos de alta calidad que captan la atención y construyen la cultura de la empresa.
¿Qué tipos de vídeos de RRHH puedo crear con HeyGen?
Con HeyGen, los profesionales de RRHH pueden crear sin esfuerzo una amplia gama de vídeos esenciales de RRHH, incluyendo vídeos de incorporación impactantes, vídeos de formación completos y vídeos de reclutamiento atractivos. La plataforma apoya la construcción del compromiso de los empleados y la explicación de temas complejos con vídeos explicativos atractivos, al tiempo que permite actualizaciones rápidas de la empresa.
¿Ofrece HeyGen herramientas de IA para agilizar la producción de vídeos de RRHH?
Sí, HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA para agilizar significativamente tu proceso de producción de vídeos de RRHH. Puedes utilizar avatares realistas, funcionalidad de texto a vídeo a partir de guiones y generación automática de voz en off. La plataforma también incluye subtítulos automáticos, ahorrando tiempo y recursos valiosos para tu equipo.
¿Cómo ayuda HeyGen a mejorar el compromiso de los empleados y ahorrar recursos de RRHH?
HeyGen mejora el compromiso de los empleados al permitir la creación de contenido de RRHH dinámico y personalizado que resuena con tu equipo. Al simplificar la creación de vídeos con herramientas de arrastrar y soltar y plantillas, HeyGen ayuda a los departamentos de RRHH a ahorrar tiempo y recursos significativos. Esto permite una comunicación más eficiente y una experiencia general más sólida para los empleados.