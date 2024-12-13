Creador de Vídeos de Orientación de RRHH: Simplifica la Incorporación de Empleados

Optimiza la experiencia de incorporación de nuevos empleados con vídeos profesionales creados rápidamente usando plantillas y escenas personalizables.

Produce un vídeo de orientación de RRHH de 60 segundos para dar la bienvenida a los nuevos empleados, con un avatar de IA atractivo que transmita los valores clave de la empresa con una voz en off calmada y profesional, ambientado en visuales de oficina brillantes y acogedores. Este vídeo inicial de incorporación, creado con HeyGen, debe infundir un sentido de pertenencia y entusiasmo por su trayectoria en la empresa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de incorporación de empleados de 45 segundos diseñado para que los empleados actuales comprendan rápidamente las nuevas políticas de la empresa, utilizando plantillas y escenas vibrantes y subtítulos claros para resaltar la información crucial. El estilo visual debe ser atractivo, con gráficos animados y música de fondo animada, asegurando que el contenido complejo del vídeo de formación sea fácilmente digerible y memorable.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una presentación de creador de vídeos de RRHH de 30 segundos, dirigida a posibles reclutas y becarios, que destaque la cultura dinámica y moderna de tu organización. Emplea la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para narrar un mensaje inspirador y rápido, utilizando cortes rápidos de equipos diversos y proyectos exitosos, optimizado con redimensionamiento de relación de aspecto para varias plataformas sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de orientación de RRHH de 90 segundos para gerentes de nivel medio sobre nuevas actualizaciones de cumplimiento, utilizando el amplio soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para imágenes relevantes y profesionales. El vídeo debe adoptar un estilo visual autoritario con un diseño limpio e infografías informativas, complementado por una voz en off profesional, actuando como un recurso crucial de vídeo de formación para comprender regulaciones complejas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Orientación de RRHH

Optimiza la experiencia de tus nuevos empleados con vídeos de orientación de RRHH atractivos y profesionales diseñados sin esfuerzo de principio a fin.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Selecciona entre una variedad de plantillas y escenas diseñadas profesionalmente para comenzar rápidamente a construir tus vídeos de incorporación de empleados con facilidad.
2
Step 2
Introduce el Guion para la Voz en Off de IA
Introduce fácilmente tu guion escrito y aprovecha las capacidades de Texto a vídeo para generar voces en off de sonido natural, perfectas para tu proyecto de creador de vídeos de orientación de RRHH.
3
Step 3
Elige Avatares de IA y Marca
Elige entre una selección diversa de avatares de IA para presentar tu contenido, mejorando tu proyecto de creador de vídeos de RRHH con presentadores virtuales atractivos.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Guía
Añade automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad y finaliza tu vídeo profesional de orientación de RRHH, listo para involucrar a nuevos empleados en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos Motivacionales de RRHH

.

Produce vídeos inspiradores y alentadores para las comunicaciones de RRHH, fomentando un ambiente de trabajo positivo y mejorando la moral de los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación de RRHH?

HeyGen es un creador de vídeos de orientación de RRHH intuitivo que simplifica la creación de contenido. Utiliza nuestras plantillas listas para usar y avatares de IA para producir rápidamente vídeos de incorporación de empleados atractivos.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador eficiente de vídeos de incorporación de empleados?

HeyGen aprovecha los guiones generados automáticamente por IA y las capacidades de Texto a vídeo para transformar texto en vídeos profesionales rápidamente. Esto permite la producción rápida de vídeos de incorporación de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Puedo personalizar la marca de mis vídeos de formación con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar el logotipo y los colores de tu empresa sin problemas. Esto asegura que todo el contenido de tus vídeos de formación se alinee perfectamente con la identidad corporativa.

¿HeyGen admite múltiples idiomas y características de accesibilidad para vídeos de formación?

Sí, HeyGen proporciona capacidades robustas de generación de voz en off y subtítulos automáticos. Estas características mejoran la accesibilidad y el alcance de tus vídeos de incorporación de empleados a través de audiencias diversas.

