Generador de Vídeos de Orientación de RRHH: Vídeos de Incorporación Rápidos y Fáciles

Crea vídeos de incorporación de empleados profesionales y atractivos al instante utilizando avatares de IA avanzados para aumentar el compromiso de los nuevos empleados.

Crea un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, centrado en la cultura vibrante de la empresa y lo que hace único a nuestro equipo. El público objetivo son las nuevas contrataciones que necesitan sentirse inmediatamente integradas en la experiencia de nuevos empleados. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, utilizando colores brillantes y avatares de IA amigables para representar a los diversos miembros del equipo, acompañado de un estilo de audio profesional y animado generado a través de la función de generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de orientación de RRHH de 90 segundos para aclarar las políticas esenciales de la empresa y los beneficios para los nuevos empleados. Apunta a un estilo visual claro e informativo con gráficos modernos y texto en pantalla, respaldado por un tono de audio profesional y tranquilizador. Este vídeo, generado a través de la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen, está dirigido a los nuevos empleados durante su incorporación inicial, asegurando que comprendan rápidamente la información crítica.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos que ofrezca un recorrido rápido y atractivo por nuestras herramientas y plataformas de colaboración virtual esenciales. Este vídeo está destinado a todos los empleados, especialmente a los nuevos, para que se familiaricen rápidamente con nuestro espacio de trabajo digital. El estilo visual debe ser rápido y visualmente limpio, incorporando elementos de compartir pantalla, mientras que el audio se mantiene útil y conciso. Aprovecha el rico soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar los visuales y hacer que el contenido destaque.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo inspirador de 75 segundos que refuerce los valores y la misión fundamentales de la empresa para todos los miembros del equipo. El objetivo es aumentar el compromiso de los empleados y fomentar un sentido compartido de propósito. Visualmente, apunta a una estética elegante, profesional y motivacional, con imágenes de stock de alta calidad, complementadas por una voz en off alentadora y autoritaria. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad y retención en diversos entornos de visualización.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Orientación de RRHH

Crea sin esfuerzo vídeos de orientación de RRHH atractivos e informativos que den la bienvenida a los nuevos empleados y agilicen tu proceso de incorporación.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Pega tu guion de orientación de RRHH existente directamente en HeyGen para aprovechar la función de texto a vídeo desde guion, transformando instantáneamente el texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar a tu empresa, asegurando un presentador profesional y atractivo para tus vídeos de incorporación de empleados.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo con escenas, música de fondo y locuciones multilingües para hacer que tus vídeos de formación sean accesibles y más impactantes para una fuerza laboral global.
4
Step 4
Exporta Tu Obra Maestra
Aplica los colores y el logotipo de tu marca con controles de branding, y genera archivos de vídeo de alta calidad con subtítulos/captions integrados automáticamente, listos para compartir o integrar en un LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Políticas de RRHH Complejas

Aclara políticas de RRHH intrincadas e información de la empresa, haciéndolas fácilmente comprensibles para los nuevos empleados y reduciendo las consultas administrativas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de orientación de RRHH?

HeyGen actúa como un eficiente generador de vídeos de orientación de RRHH, permitiéndote transformar texto a vídeo desde guiones en vídeos de incorporación de empleados atractivos. Con plantillas de vídeo personalizables y avatares de IA realistas, HeyGen reduce drásticamente el tiempo de producción para tu contenido esencial de RRHH.

¿Qué hace que HeyGen sea un generador de vídeos de IA efectivo para la formación de empleados?

HeyGen es un potente generador de vídeos de IA para vídeos de formación, utilizando IA generativa para producir contenido de alta calidad rápidamente. Cuenta con Actores de Voz de IA y subtítulos/captions automáticos, asegurando que tus módulos de formación sean accesibles y profesionales.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de incorporación de empleados multilingües?

Sí, HeyGen es ideal para crear vídeos de incorporación de empleados multilingües, gracias a sus avanzadas capacidades de generador de vídeos de IA. Ofrece diversos Actores de Voz de IA y locuciones multilingües, permitiéndote llegar a una fuerza laboral global con contenido adaptado.

¿Cómo ayuda HeyGen a mejorar el compromiso de los empleados durante la incorporación?

HeyGen mejora significativamente el compromiso de los empleados al permitirte crear vídeos de incorporación dinámicos y personalizados. Sus plantillas de vídeo personalizables te permiten crear una experiencia de nuevo empleado consistente y atractiva, haciendo que tu proceso de incorporación sea más impactante y memorable.

