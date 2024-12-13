El Mejor Creador de Vídeos de Incorporación de RRHH para Integraciones Sin Problemas
Agiliza la integración de nuevos empleados y crea vídeos de incorporación efectivos y atractivos rápidamente utilizando la potente función de texto a vídeo desde el guion.
Crea un vídeo informativo de 60 segundos específicamente para nuevos empleados, delineando claramente los beneficios esenciales de la empresa y las políticas clave. Este vídeo debe emplear gráficos en movimiento claros y concisos junto con una locución profesional y música calmada e informativa para asegurar la retención de la información. La función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion hace que sea fácil transformar documentos de políticas densos en contenido visual fácilmente digerible, agilizando el proceso de creación de un vídeo de incorporación efectivo.
Desarrolla un dinámico vídeo de 30 segundos "Un Día en la Vida" dirigido a posibles contrataciones o nuevos miembros del equipo, mostrando la emocionante rutina diaria dentro de un departamento en particular. Este breve e impactante vídeo debe presentar cortes rápidos, una mezcla de metraje del mundo real y elementos animados sutiles, todo ambientado con música de fondo atractiva. A través de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, los creadores pueden encontrar fácilmente visuales cautivadores para dar vida a la experiencia del empleado.
Produce un inspirador vídeo de 50 segundos donde un líder virtual, impulsado por un avatar de AI, presenta la misión y los valores fundamentales de la empresa a todos los nuevos empleados. Este vídeo profesional e impactante debe utilizar un estilo de dirección directa, complementado con música cinematográfica y subtítulos claros para accesibilidad. Aprovechando la generación de locuciones de HeyGen se asegura una entrega consistente e impactante de la visión de la empresa, haciendo de este vídeo de incorporación de RRHH una herramienta poderosa para la integración cultural.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Aumenta el Compromiso de Nuevos Empleados.
Mejora la formación de nuevos empleados y la retención de información creando vídeos de incorporación dinámicos impulsados por AI que capturan la atención y simplifican información compleja.
Escala Esfuerzos de Incorporación Eficientemente.
Desarrolla programas de incorporación en vídeo completos rápidamente, asegurando una formación consistente y de alta calidad para todos los nuevos empleados, independientemente de su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la incorporación de RRHH con vídeo?
HeyGen transforma la incorporación de RRHH al permitir la creación de vídeos de incorporación atractivos con avatares de AI realistas y una conversión fluida de texto a vídeo desde el guion. Este creador de vídeos de incorporación de AI agiliza el proceso, facilitando la entrega de información esencial y fomentando una experiencia acogedora para los nuevos empleados.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para vídeos de incorporación?
HeyGen ofrece un robusto conjunto de activos creativos para diseñar vídeos de incorporación dinámicos, incluyendo diversas plantillas animadas y personajes animados personalizables. Los usuarios también pueden aprovechar gráficos ricos, vídeos y activos musicales de nuestra biblioteca de medios, junto con controles de marca, para producir contenido profesional e impactante.
¿Puede HeyGen crear vídeos de incorporación personalizados para nuevos empleados?
Sí, HeyGen permite a los equipos de RRHH personalizar el contenido y ofrecer experiencias de incorporación en vídeo verdaderamente personalizadas para cada nuevo empleado. Con características como la generación de locuciones y subtítulos/captions adaptables, HeyGen asegura que cada empleado reciba una introducción personalizada y atractiva a la cultura y roles de su empresa.
¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo personalizables para equipos de RRHH?
Absolutamente, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de vídeo específicamente diseñadas para equipos de RRHH, simplificando la creación de vídeos de incorporación efectivos. Nuestra plataforma fácil de usar permite personalizar estas plantillas y escenas sin necesidad de habilidades, permitiéndote adaptar rápidamente el contenido a las necesidades específicas de tu organización.