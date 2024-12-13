Desbloquea la Eficiencia con un Generador de Vídeos de Incorporación de RRHH
Ofrece experiencias de incorporación cautivadoras a los nuevos empleados. Crea vídeos profesionales sin esfuerzo utilizando los avatares de AI de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina que un profesional de RRHH necesita producir rápidamente un vídeo de incorporación de 45 segundos utilizando una plantilla predefinida. Diseña un vídeo moderno e informativo con visuales limpios y audio claro que guíe a los nuevos empleados durante su primera semana, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida.
Desarrolla un vídeo de 60 segundos específicamente para empleados remotos, cubriendo información esencial del primer día como la configuración de IT y las herramientas de comunicación. El estilo visual debe ser amigable e interactivo, incorporando texto en pantalla para los puntos clave, todo generado sin problemas a partir de un guion completo usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para la dirección de la empresa, resumiendo los beneficios de un proceso mejorado de incorporación de empleados. Este vídeo debe adoptar un estilo visual pulido e impactante con una locución profesional, utilizando la generación de locuciones de HeyGen para entregar un mensaje convincente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso y la Retención en la Formación.
Mejora las experiencias de incorporación y aprendizaje de los empleados, asegurando que los nuevos empleados se mantengan comprometidos y retengan información crucial desde el primer día.
Escala la Incorporación y Llega a Todos los Nuevos Empleados.
Produce contenido de incorporación integral sin esfuerzo, asegurando un mensaje consistente y accesibilidad para todos los empleados, dondequiera que estén.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la generación de vídeos de incorporación de RRHH?
HeyGen hace que la generación de vídeos de incorporación de RRHH sea sencilla al aprovechar su potente generador de vídeos de AI, que incluye una biblioteca completa de plantillas de vídeo personalizables. Esto permite a las empresas producir rápidamente contenido de incorporación de empleados profesional y atractivo sin requerir una amplia experiencia en edición de vídeo.
¿Puedo personalizar los avatares de AI y el contenido de mis vídeos de incorporación con HeyGen?
Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia personalización de vídeos, permitiéndote seleccionar entre diversos avatares de AI o incluso crear los tuyos propios. También puedes personalizar guiones y añadir locuciones de sonido natural, asegurando que tu vídeo de incorporación refleje perfectamente el estilo y mensaje único de tu marca.
¿Qué tipos de plantillas de vídeo están disponibles para la incorporación de empleados en HeyGen?
HeyGen proporciona una amplia selección de plantillas de vídeo diseñadas específicamente para la incorporación de empleados. Estas plantillas fáciles de personalizar te permiten crear vídeos profesionales de manera eficiente, asegurando una experiencia de bienvenida consistente y atractiva para todos los nuevos empleados.
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de incorporación profesionales y compartibles?
HeyGen, como un avanzado generador de vídeos de AI, permite la creación de vídeos de incorporación de alta calidad y profesionales con una facilidad inigualable. Una vez que tu vídeo de incorporación esté completo, puede ser compartido y exportado sin esfuerzo en varios formatos, optimizando la experiencia de tus nuevos empleados en todas las plataformas.