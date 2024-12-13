Generador de Vídeos de Formación para la Incorporación de Personal: Crea Vídeos Atractivos

Genera vídeos de formación atractivos para la orientación de nuevos empleados. Personaliza el contenido rápidamente usando avatares de IA, haciendo que la incorporación sea impactante.

Crea un vídeo de formación de 45 segundos para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los primeros pasos. Este vídeo debe contar con un avatar de IA amigable que los guíe a través de una interfaz visualmente limpia y moderna, con una música de fondo animada, haciendo que su experiencia inicial de incorporación sea acogedora e informativa.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de formación profesional de 60 segundos para la incorporación de personal, específicamente para que los equipos de RRHH lo distribuyan durante la orientación de nuevos empleados. El estilo visual debe ser nítido y corporativo, utilizando generación de voz en off profesional para transmitir eficazmente la información clave de las políticas. Este vídeo tiene como objetivo agilizar el proceso de entrega de información inicial.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo accesible de 30 segundos para la incorporación remota, ayudando a los nuevos miembros del equipo a sentirse conectados desde el primer día. El enfoque visual debe ser cálido y acogedor, utilizando subtítulos claros para personalizar el contenido y asegurar que toda la información sea fácilmente comprensible independientemente de la ubicación o el entorno de audio, fomentando un sentido de pertenencia.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos para gerentes de RRHH y formadores, demostrando cómo generar eficientemente contenido de vídeo escalable para diversas necesidades departamentales. La presentación visual debe ser dinámica y limpia, utilizando una variedad de plantillas y escenas personalizables para mostrar un tiempo de producción rápido sin comprometer la calidad, haciendo que el proceso de creación de contenido sea sencillo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación para la Incorporación de Personal

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación profesionales y atractivos con IA, agilizando tu proceso de orientación para nuevos empleados y asegurando una experiencia consistente y personalizada para cada empleado.

1
Step 1
Crea tu Guión
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de incorporación. Aprovecha nuestra capacidad de texto a vídeo desde guión para transformar instantáneamente tu texto en una voz en off, formando la base de tu vídeo de formación para la incorporación de personal.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Escena
Mejora el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA y plantillas personalizables. Estos elementos visuales darán vida a tu mensaje y harán que tus vídeos de incorporación de empleados sean más interactivos.
3
Step 3
Añade Marca y Medios
Refuerza la identidad de tu empresa aplicando el logo y los colores de tu marca usando nuestros controles de marca. Incorpora imágenes relevantes o grabaciones de pantalla de nuestra biblioteca de medios para personalizar el contenido y proporcionar detalles completos.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Incorporación
Finaliza tu vídeo con las proporciones adecuadas y expórtalo en alta definición. Lograrás contenido de vídeo escalable listo para compartir, reduciendo significativamente el tiempo de producción para tus equipos de RRHH.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Temas Complejos de RRHH

Simplifica políticas y procedimientos de RRHH complejos en contenido de vídeo claro y comprensible, mejorando la comprensión y el cumplimiento de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestro proceso de incorporación de empleados?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de formación para la incorporación de personal, permitiéndote crear vídeos de formación altamente atractivos de manera eficiente. Esto reduce significativamente el tiempo de producción para la orientación de nuevos empleados, haciendo que la incorporación sea más impactante.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma ideal de creación de vídeos de IA para equipos de RRHH?

HeyGen es una plataforma ideal de creación de vídeos de IA para equipos de RRHH porque ofrece plantillas personalizables y avatares de IA realistas. Esto permite la producción rápida de contenido de vídeo profesional y escalable para diversas necesidades de RRHH.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos personalizados para la incorporación remota?

Sí, HeyGen te permite personalizar contenido para una incorporación remota efectiva utilizando avatares de IA e integrando grabaciones de pantalla. Esto asegura vídeos de formación atractivos que resuenan con los nuevos empleados independientemente de su ubicación.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de incorporación de RRHH?

HeyGen simplifica el proceso actuando como un eficiente generador de vídeos de formación para la incorporación de personal, aprovechando guiones impulsados por IA y capacidades de texto a vídeo desde guión. Esto reduce drásticamente el tiempo de producción, convirtiéndolo en un generador de vídeos sin complicaciones para una formación integral.

