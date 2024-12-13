Crea un vídeo de formación de 45 segundos para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y los primeros pasos. Este vídeo debe contar con un avatar de IA amigable que los guíe a través de una interfaz visualmente limpia y moderna, con una música de fondo animada, haciendo que su experiencia inicial de incorporación sea acogedora e informativa.

Generar Vídeo