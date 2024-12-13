Creador de Vídeos Explicativos de RRHH: Crea Vídeos de RRHH Atractivos Rápidamente
Crea sin esfuerzo vídeos explicativos animados profesionales para formación e incorporación utilizando avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de 1 minuto para empleados existentes, anunciando una nueva política o beneficio de la empresa. El estilo visual debe ser nítido y profesional, utilizando plantillas y escenas existentes de HeyGen para una creación rápida. Asegúrate de que el audio incluya una locución clara y que los subtítulos/captions se añadan automáticamente para mejorar la accesibilidad, mejorando la comunicación interna y el compromiso de los empleados en varios departamentos.
Produce un vídeo explicativo de RRHH de 2 minutos detallando el proceso de revisión de desempeño anual, dirigido a todos los empleados. El enfoque visual debe ser informativo y fácil de seguir, incorporando metraje de archivo e imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar cada paso. Una locución profesional debe guiar a los espectadores a través del proceso, haciendo que la información compleja sea digerible y clara para fines de formación.
Crea un vídeo conciso de 45 segundos para resumir nuevos beneficios para empleados o un hito de la empresa, adecuado para múltiples plataformas. El estilo visual debe ser vibrante y atractivo, transmitiendo rápidamente información clave utilizando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente puntos clave en una presentación dinámica. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que se vea genial en portales internos y redes sociales, mostrando el poder de la creación de vídeos impulsada por AI.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación de empleados con AI.
Eleva los programas de formación interna, incorporación y desarrollo con vídeos explicativos dinámicos de AI que capturan la atención de los empleados.
Desarrolla cursos completos de RRHH y alcanza a todos los empleados de manera eficiente.
Produce una amplia gama de módulos de aprendizaje de RRHH y explicaciones de políticas, asegurando una entrega de información consistente en toda la organización.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo funciona la creación de vídeos explicativos impulsada por AI de HeyGen?
HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar texto en vídeos explicativos atractivos. Los usuarios simplemente pueden introducir un guion, y HeyGen genera vídeos explicativos animados con avatares de AI y locuciones profesionales, agilizando todo el proceso de creación con una interfaz fácil de usar. Esta creación de vídeos impulsada por AI hace que los temas complejos sean fáciles de entender.
¿Qué características técnicas hacen de HeyGen un creador ideal de vídeos explicativos de RRHH?
HeyGen ofrece características robustas para las necesidades de creación de vídeos explicativos de RRHH, incluyendo una diversa biblioteca de plantillas de vídeo específicamente diseñadas para la comunicación de RRHH. Puedes utilizar avatares de AI, personalización de marca y locuciones profesionales para crear vídeos de formación, incorporación y comunicación interna de manera sencilla.
¿Puede HeyGen ayudarme a personalizar vídeos explicativos animados con mi marca?
Absolutamente. HeyGen proporciona opciones de personalización completas para tus vídeos explicativos animados. Puedes incorporar el logo de tu empresa, colores de marca y elegir de una extensa biblioteca de medios para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca y cumplan con tu estrategia de marketing.
¿HeyGen soporta la generación de locuciones profesionales y subtítulos?
Sí, HeyGen se destaca en proporcionar audio de alta calidad y características de accesibilidad. Nuestro generador de locuciones de AI produce locuciones profesionales en múltiples idiomas, y la plataforma añade automáticamente subtítulos/captions precisos, asegurando que tus vídeos explicativos sean accesibles y atractivos para todos los espectadores.