Crea un vídeo explicativo de RRHH de 90 segundos diseñado para nuevos empleados, mostrando las políticas esenciales de la empresa y presentaciones del equipo. El estilo visual debe ser moderno y acogedor, utilizando los avatares de AI de HeyGen para hacer el contenido atractivo y personal, junto con locuciones profesionales generadas con la generación de voz de HeyGen. Este vídeo tiene como objetivo agilizar el proceso de incorporación para los departamentos de RRHH.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 1 minuto para empleados existentes, anunciando una nueva política o beneficio de la empresa. El estilo visual debe ser nítido y profesional, utilizando plantillas y escenas existentes de HeyGen para una creación rápida. Asegúrate de que el audio incluya una locución clara y que los subtítulos/captions se añadan automáticamente para mejorar la accesibilidad, mejorando la comunicación interna y el compromiso de los empleados en varios departamentos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de RRHH de 2 minutos detallando el proceso de revisión de desempeño anual, dirigido a todos los empleados. El enfoque visual debe ser informativo y fácil de seguir, incorporando metraje de archivo e imágenes relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar cada paso. Una locución profesional debe guiar a los espectadores a través del proceso, haciendo que la información compleja sea digerible y clara para fines de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 45 segundos para resumir nuevos beneficios para empleados o un hito de la empresa, adecuado para múltiples plataformas. El estilo visual debe ser vibrante y atractivo, transmitiendo rápidamente información clave utilizando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente puntos clave en una presentación dinámica. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que se vea genial en portales internos y redes sociales, mostrando el poder de la creación de vídeos impulsada por AI.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos Explicativos de RRHH Atractivos

Produce sin esfuerzo vídeos explicativos animados profesionales e impactantes para formación de RRHH, incorporación y comunicación interna utilizando AI, aumentando el compromiso de los empleados.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza pegando tu guion de RRHH directamente en la plataforma para aprovechar la creación de texto a vídeo sin interrupciones, transformando tu contenido en una historia visual atractiva.
2
Step 2
Personaliza con Avatares y Escenas
Selecciona entre una variedad de avatares de AI para transmitir tu mensaje, añadiendo un toque humano profesional y atractivo a tu vídeo explicativo.
3
Step 3
Mejora con Voz y Texto
Genera locuciones profesionales para tu guion directamente dentro de la plataforma, asegurando una entrega clara e impactante sin grabaciones externas.
4
Step 4
Finaliza y Distribuye
Exporta tu vídeo explicativo de RRHH completado en alta definición para descargarlo y compartirlo fácilmente a través de todos tus canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Mejora el compromiso y la moral de los empleados con contenido inspirador de RRHH

Crea vídeos impactantes para comunicaciones internas, construcción de cultura y reconocimiento de empleados para fomentar un ambiente de trabajo positivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona la creación de vídeos explicativos impulsada por AI de HeyGen?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para transformar texto en vídeos explicativos atractivos. Los usuarios simplemente pueden introducir un guion, y HeyGen genera vídeos explicativos animados con avatares de AI y locuciones profesionales, agilizando todo el proceso de creación con una interfaz fácil de usar. Esta creación de vídeos impulsada por AI hace que los temas complejos sean fáciles de entender.

¿Qué características técnicas hacen de HeyGen un creador ideal de vídeos explicativos de RRHH?

HeyGen ofrece características robustas para las necesidades de creación de vídeos explicativos de RRHH, incluyendo una diversa biblioteca de plantillas de vídeo específicamente diseñadas para la comunicación de RRHH. Puedes utilizar avatares de AI, personalización de marca y locuciones profesionales para crear vídeos de formación, incorporación y comunicación interna de manera sencilla.

¿Puede HeyGen ayudarme a personalizar vídeos explicativos animados con mi marca?

Absolutamente. HeyGen proporciona opciones de personalización completas para tus vídeos explicativos animados. Puedes incorporar el logo de tu empresa, colores de marca y elegir de una extensa biblioteca de medios para asegurar que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu marca y cumplan con tu estrategia de marketing.

¿HeyGen soporta la generación de locuciones profesionales y subtítulos?

Sí, HeyGen se destaca en proporcionar audio de alta calidad y características de accesibilidad. Nuestro generador de locuciones de AI produce locuciones profesionales en múltiples idiomas, y la plataforma añade automáticamente subtítulos/captions precisos, asegurando que tus vídeos explicativos sean accesibles y atractivos para todos los espectadores.

